A 30 años de la muerte Freddie Mercury: la leyenda del rock vive

Freddie Mercury falleció un día como hoy hace 30 años, víctima de complicaciones del Sida y dejando un valioso legado de canciones legendarias en 'Queen'.

'La Reina' es ahora una de las leyendas más recordadas, su aporte a la industria musical es tan valioso que a 30 años todavía sigue presente con su potente voz.

Freddie aún vive en el corazón de sus fans y las nuevas generaciones, quienes hoy lo recuerdan con sus mejores canciones, presentaciones y momentos históricos del cantante.

Freddie Mercury vive a 30 años de su muerte

Un 24 de noviembre de 1991 murió Freddie Mercury, vocalista y fundador de la legendaria banda 'Queen', portador de un puñado de exitosas canciones que hoy en día son himnos de la industria musical.

Freddie padeció VIH Sida, confirmado por él mismo a tan solo 24 horas de su muerte, dejando una emotiva carta a sus fanáticos y a la prensa en general.

“En virtud de las enorme atención que la prensa ha brindado al asunto en las últimas dos semanas, deseo confirmar que he dado positivo de HIV y que por lo tanto padezco de SIDA. Creía adecuado mantener en secreto esta situación hasta la fecha para conseguir la tranquilidad de quienes me rodean. Pero llegó el momento para que mis amigos y fans de todo el mundo conozcan la verdad y junto a los doctores me ayuden en la batalla contra esta terrible enfermedad”.

El comunicado solo confirmaría lo que tanto se hablaba en la prensa, ejerciendo presión al cantante que solo pretendía descansar de la enfermedad y pasar sus últimos días con tranquilidad.

Sus mejores canciones

Hablar de Mercury es citar a uno de los mejores, sino es que el más importante, cantante de todos los tiempos. Su voz era tan peculiar que bastaba con cerrar los ojos y dejarse llevar por su potencia.

'Bohemian Rhapsody' fue el tema que inspiró la película biográfica del cantante y es además, un verdadero himno de 'Queen' siendo junto a 'We Will Rock You', 'Radio Ga Ga' y 'I Want To Break Free', los temas más icónicos de la agrupación.

Freddie Mercury murió a los 45 años de edad, consolidado como una leyenda de la música y permaneciendo por 30 años como uno de los grandes de la música. ¡Dios Salve a la Reina!

