9M: Conductora de TV Azteca revela porque no se unió a Paro Nacional de Mujeres

Vaitiare Mateos, conductora del noticiero de TV Azteca, Hechos AM, decidió no unirse al Paro Nacional de Mujeres que fue convocado por distintos grupos feministas del país, lo que causó que sea criticada en redes sociales.

Vaitiare Mateos labora en TV Azteca durante el paro del 9M

La conductora de TV Azteca dedicó unos minutos del programa, Hechos AM, respondió a los ataques de su contra por asistir a sus labores habituales este 9 de marzo, fecha en la que se hizo un llamado para ser parte del Paro Nacional de Mujeres en protesta por los feminicidios en México.

De acuerdo a Vaitiare Mateos, aunque apoya el Paro Nacional de Mujeres y a las mujeres que realizaron el llamado, eligió no unirse porque le costó mucho trabajo y años lograr llegar al lugar donde está y prefiere usar esa plataforma para luchar por los derechos de las mujeres.

Porque es importante dar una explicación y que conozcan los motivos por los cuales tomé la difícil decisión de presentarme a trabajar hoy #9M

Les dejo este mensaje... https://t.co/rTqDDeLtz2 — Vaitiare Mateos Bear (@vaitiaremateos) March 9, 2020

”Creo que es importante dar una explicación de por qué estoy aquí. Vine a trabajar porque he luchado mucho para llegar al lugar donde estoy, porque nadie me ha regalado nada", explicó Vaitiare Mateo de Hechos AM.

“Yo No Paro”

Pese a que la conductora de Hechos AM, Vaitiare Mateo no se unió al Paro Nacional de Mujeres, reconoció la labor de las manifestantes y feministas de hoy en día, pero en especial de aquellas que lucharon por los derechos de las mujeres, como el derecho al voto o a ocupar cargos políticos.

Estoy aquí porque vengo a exigir justicia por las que hoy ya no pueden exigir justicia, porque su voz fue silenciada: @vaitiaremateos, explica porqué decidió trabajar en este paro #UnDíaSinMujeres.#adn40 pic.twitter.com/Ca6iRVfGHK — adn40 (@adn40) March 9, 2020

Vaitiare Mateo aseguró que su manera de luchar es asistir a su trabajo en TV Azteca, para dar voz a las víctimas.

”Como muchas mujeres he luchado para que mi voz se escuche; estoy aquí porque vengo a exigir justicia para las que hoy ya no pueden hacerlo porque su voz fue silenciada".

