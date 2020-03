8M: Películas con mujeres fuertes y empoderadas que no puedes dejar de ver hoy

Este 8 de marzo conmemoramos el Dïa Internacional de la Mujer, una fecha para reflexionar sobre el lugar de las mujeres en la sociedad, recordar la lucha por los derechos de las mujeres y la protección de estos, por lo que te traemos una pequeña selección de películas con mujeres fuertes al frente que no debes dejar de ver.

Aquí te traemos una selección de 10 películas con una mujer fuerte como protagonista, cada una con un mensaje importante y diferente sobre el feminismo y la equidad de género, así como el porque debes verlas este 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer.

Orgullo y Prejuicio

Basada en el libro del mismo nombre de Jane Austen de 1813, rompió los paradigmas de su tiempo al presentar a una mujer que da su opinión sin preocupación, quien no se adapta al 100% a las exigencias de su época respecto a las mujeres y que se niega a casarse por razones monetarias como es costumbre en 1800.

Cuando las mujeres no tenían derecho a poseer propiedades y trabajar Lizzie Bennet busca una verdadera conexión emocional con quien podría ser su marido, pese a las consecuencias.

Mujercitas

También basada en un libro homónimo de Louisa May Alcott en 1868 relata la vida de las hermanas March, cada una con diferentes sueños y personalidades.

Centrada principalmente en Jo, quien va en contra de las costumbres de su época al no desear casarse pero que también debe aprender a respetar los deseos y ambiciones de sus hermanas, como Meg que encontró la felicidad en el matrimonio y le explica: “Sólo porque mis sueños diferentes que los tuyos no significa que no sean importantes”.

Los Juegos del Hambre

La historia feminista por excelencia en los últimos años, se centra en Katniss Everdeen de 16 años al comenzar la historia, quien inspira a todo un país marginado a rebelarse en contra de un gobierno opresor que cada año realiza los “Juegos del Hambre”, donde dos jóvenes (hombre y mujeres) de cada distrito debe pelear a muerte para el entretenimiento de la clase dominante.

Legalmente Rubia

Protagonizada por Reese Witherspoon, es una historia de empoderamiento femenino disfrazada de estereotipos.

Cuando el novio de Elle Woods termina con ella por ser “rubia y tonta”, ella logra ingresar a la Escuela de Leyes de Harvard gracias a su esfuerzo y disciplina e incluso gana un caso de homicidio al probar la inocencia de su clienta con sus conocimientos de “cosas de chicas” como tratamientos de belleza.

Erin Brockovich

Basada en una historia real, Julia Roberts da vida a una madre divorciada que comienza a trabajar en un despacho jurídico, quien descubre que una gran empresa energética ha contaminado las reservas de agua de un pequeño pueblo, por lo que se compromete a investigar el caso y llevar a la compañía ante los tribunales.

La Sonrisa de Mona Lisa

Nuevamente protagonizada por Julia Roberts, quien interpreta a una maestra de arte de los años 50´s y su breve periodo de trabajo en una Universidad solo para mujeres, durante la cual busca inspirar a las jóvenes a tener ambiciones académicas y profesionales en lugar de estar en la escuela “en espera de marido”.

La visión tradicional de las estudiantes y la moderna de su maestra chocan, pero al final cada una aprende a apreciar lo que ofrece la alternativa y elegir lo que las haga felices.

Elizabeth

La cinta ganadora del Oscar sigue la vida de Isabel I de Inglaterra, una de las pocas monarcas femeninas del país, quien llevó a la nación a su Época de Oro gracias a sí misma y sin haberse casado nunca.

Talentos Ocultos

En una década donde las mujeres tenían pocos derechos, especialmente las de origen afroamericano, tres científicas y matemáticas de los años 60's lograron que la NASA se ponga a la cabeza de la Carrera Espacial que tuvo lugar durante la Guerra Fría.

Mujer Maravilla

Aunque hubo películas con superhéroes anteriormente, “La Mujer Maravilla” con Gal Gadot como protagonista es la primera en ser producida con respeto al género femenino y que se ganó el corazón de audiencia.

Se trata de una historia de origen de la primera superheroína, creada por DC, y que ha sido un icono feminista desde su creación.

Mujeres al Ataque

Protagonizada por Cameron Díaz, Leslie Mann y Kate Upton, narra cómo tres mujeres descubren que han sido engañadas por el mismo hombre pero en lugar de odiarse y declararse la guerra, unen fuerzas en contra del infiel y descubren en cada una a la amiga que necesitaban.

Te puede interesar: 8M: El mensaje feminista de Las Chicas Superpoderosas que tal vez no recordabas