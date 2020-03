8M: Maribel Guardia da poderoso mensaje en honor a víctimas de los feminicidios

Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Maribel Guardia se unió a las actividades de conmemoración con un emotivo mensaje en honor a aquellas mujeres que perdieron la vida a causa de un feminicidio.

Del Instagram de Maribel Guardia

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, Maribel Guardia, compartió un fragmento de un discurso que dio el día de hoy al recibir un premio - la actriz no especificó la naturaleza del reconocimiento o quien lo otorgaba -.

“En este día de la #mujer nos toca llamar a la conciencia. Mientras no haya igualdad de condiciones para tantas, no podemos celebrar. Abrazo a tod@s”, escribió Maribel Guardia en la descripción en su publicación en Instagram.

El discurso feminista de Maribel Guardia

El discurso de Maribel Guardia recalcó que las acciones del Día Internacional de la Mujer, y en especial, de los grupos feministas en el país tienen el propósito de devolverle la voz a las víctimas de violencia de género en todos sus tipos: física, sexual e incluso, la muerte.

“Quisiera mencionar en este momento a todas las mujeres que han sido violentadas, asesinadas, violadas, que hoy no pudieron ir a la marcha…

...que hoy no pudieron venir a recibir un premio, que hoy, que muchas más no pudieron dar un abrazo a sus hijos, a su mamá, a su papá [...] Su muerte no fue en vano, porque hoy su voz es nuestra voz, hoy este cambio social que se está generando es por la conciencia que esta agresión tan espantosa que han sufrido, están aquí con nosotras y somos la voz de todas ellas”.

Te puede interesar: 8M: Películas con mujeres fuertes y empoderadas que no puedes dejar de ver hoy