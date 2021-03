8M: Famosas se manifiestan a favor de la igualdad de género

Como te hemos informado previamente en La Verdad Noticias, se está llevando a cabo uno de los 8M más históricos, pues no solo se lucha por la igualdad de género, sino que además hay que hacerlo en plena pandemia.

Por ello millones de usuarios en el mundo han usado la creativas para conmemorar esta fecha, y las famosas en México no fueron la excepción, pues ellas también quieren un mejor país para sus hijas, sobrinas, y para las mujeres de actuales y futuras generaciones.

En ese sentido, te mostramos algunas de las famosas entre las que destacan, cantantes, conductoras, periodistas, actrices y de más, que han decidido revelarse en contra del gobierno, y pedir protección a las mujeres, sobre todo en este 2021, en el que el confinamiento elevó cifras de maltrato y abuso.

Y es que el mundo del espectáculo no es punto y aparte, pues varias actrices, youtubers e integrantes de la farándula también han sido victimas de acoso y abuso sexual.

8M: Paola Rojas

Una de las figuras públicas que desde tempranas horas realizó publicaciones exigiendo justicia y luchando por la igualdad de género fue Paola Rojas, la presentadora del programa Netas Divinas, periodista, y columnista.

A través de su cuenta oficial de Twitter compartió un video de un colectivo de mujeres periodistas, conformado por personalidades como Adela Micha, Yuriria Sierra, Dennisse Dreser y más, quienes comenzaron a hablar de algunas frases clichés del machismo en México.

El video fue compartido por todas las integrantes de la realización del mismo, y aunado a esto, Paola Rojas realizó una columna para el periódico El Universal, en donde da su opinión con respecto a este día y sobretodo resalta que no hay nada que celebrar, y hay mucho que luchar.

Y es que la presentadora ha vivido en carne propia el acoso, después de que se difundieran videos íntimos de su ex pareja, pues ella fue victima de multiples actos de acoso sexual por parte de internautas.

Danna Paola y su apoyo al 8M

así fue la publicación de Danna Paola

La cantante mexicana del momento tampoco fue ajena a la situación que atraviesa nuestro país, pues después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador mandara a colocar vallas, esta fue una de las estrellas que se manifestó en contra, y lamentó que se proteja más a monumentos que a las mujeres.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que la intérprete de “Cala Tu” realizó un duro mensaje, en el que aseguró que ella también ha vivido en carne propia el acoso, y por ello ya no se calla más.

“Un año más luchando juntas, y un año más exigiendo igualdad y respeto, no nos detendremos jamás. Hermana yo te creo, hermana yo estoy contigo”.

Hace algunas semanas, Danna Paola compartió en el programa de Yordi Rosado que ella había sido víctima de intento de abuso y violación, cuando unos jóvenes en españa la drogaron, sin embargo, contó con el apoyo de un amigo, quien la llevó a su casa, y pudo salir ilesa, pero desde entonces no se calla más.

Regina Blandón

Regina Blandón se manifestó en redes

La actriz de La Familia P. Luche siempre ha sido una de las principales activistas a favor de la igualdad de género, y en esta ocasión tampoco lo iba a dejar pasar, por lo que participo en varias protestas, como la “Marcha virtual” en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Además compartió fotografías con sus pancartas pidiendo libertad, justicia y protección.

En otras ocasiones la actriz iba de manera presencial a luchar por los derechos de las mujeres, en esta ocasión, no se le vio en la marcha, pero eso no fue impedimento para dar a conocer su punto de vista con las acciones tomadas.

“Puro corazón verde y morado en la mañanera. #NoSoyBotNiDePartido #México Feminicida #Presidente Rompa El Pacto #Un Violador será Gobernador”, comentó.

Esta famosa recibió el apoyo de sus seguidores, quienes no dejaron de decirle lo agradecidos que están con ella de que dé visibilidad al movimiento,

Y es que ella también ha vivido en carne propia el acoso, pues en una ocasión se filtró un video sexual de una joven muy parecida a ella, y eso fue motivo para que miles de internautas la acosaran en redes, mandándoles fotos íntimas, y hasta tachandola de p*uta.

Joy Huerta

Joy Huerta realizó una publicación en redes sociales

La cantante integrante del dúo Jesse y Joy utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje en contra del patriarcado, pero no lo hizo solo desde el sentimiento, sino que lo hizo dando datos duros, pues la famosa compartió cifras de varias asociaciones e investigaciones realizadas por la ONU, en donde se muestra la gran desigualdad que viven las mujeres día con día.

“Hace un año, cientos y miles de mujeres salimos a manifestarnos por nuestros derechos y lo seguiremos haciendo hasta dejar de ser arrebatadas y arrancadas de nuestro futuro y nuestras familias. Seguiremos alzando la voz y lo haremos con más fuerza”

Esta cantante recibió miles de comentarios en sus redes sociales, en donde apoyaron su postura, pero otros tantos la criticaron, sin embargo, no hay mucho que debatir, pues todo lo que compartió con datos avalados por la ONU Mujeres.

La famosa tiene una hija, a quien quiere dejarle un mejor mundo, por ello es que lucha de manera incansable para lograr sus objetivos, y apoyar y reconocer a colectivos feministas que luchan por la igualdad de género.

Andrea Legarreta apoya al 8M

Esta fue la imagen que compartió Andrea Legarreta

Pese a que muchas veces se ha rumorado que ella es una persona machista, y que sus comentarios han sido desafortunados, la conductora del Programa Hoy también ha apoyado a las marchas feministas.

En 2020 acudió a la marcha de manera presencial con sus hijas, sin embargo, este 2021 no pudo realizarlo, debido a que hay una pandemia a nivel mundial.

Pero aprovechó sus redes sociales para compartir un mensaje de apoyo, en el que principalmente opinó que los hombres no son enemigos, al menos no todos, pero por otra parte, subrayó que lamenta la cantidad de casos de abuso y acoso que hay en el país.

En la imagen que publicó en su cuenta oficial de Instagram, es posible ver que la famosa aparece con una imagen en donde aparece con un paleacate rojo al estilo “Pin-up” con la icónica frase We Can Do It, mientras con su brazo hace la señal de “Fuerza”.

“Y debemos tener claro que NO es una guerra en contra del género masculino, porque siempre han existido hombres maravillosos que se han sumado a la lucha por nuestros derechos”,subrayó.

Estas son solo algunas de las famosas mexicanas que han mostrado su descontento contra los casos de acoso y abuso, además de las miles de muertes a mujeres que han habido en los últimos años.

Queda claro que el mundo del espectáculo no es ajeno al acoso sexual, si al abuso, y por ello, las figuras más importantes del país prestan su voz para manifestarse en contra de la desigualdad.

Otras de las artistas que compartieron imágenes de apoyo fueron Galilea Montijo, las conductoras de Venga La Alegria, Laura G, Cynthia Rodriguez, Cristal Silva, figuras internacionales como Aitana, Mon Laferte, entre otras, quienes no perdieron la oportunidad de recordar que esta es una lucha internacional.

¿Donald Trump regresa a la presidencia en 2024? Síguenos en Twitter para mantenerte informado.