8M: Aleida Núñez comparte poderoso mensaje en el marco del Día de la Mujer.

Hace un tiempo inicie @contralaviolenciafemenina un movimiento de conciencia social desde el fondo de mi corazón y seguiré colaborando para lograrlo...NO SUFRAS MÁS...Si al AMOR❤️ NO a la VIOLENCIA�� #paz #mexico #contralaviolenciafemenina #basta #violencia #niunamenos #aleidanunez #9demarzo #diainternacionaldelamujer #niunamenos

A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez) on Mar 8, 2020 at 12:05pm PDT