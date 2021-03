8 videos musicales de Taylor Swift que marcaron historia

Taylor Swift es una de las cantantes más importantes del momento, y es que desde que hizo su debut cantando country y abriendo conciertos para los Jonas Brothers, además de robar unos minutos en la película de Hannah Montana, la cantante ha logrado cosas extraordinarias.

El pasado 14 de Marzo rompió el récord de la cantante femenina con más Grammys a “Mejor Álbum Nuevo”, después de que Folklore ganará la categoría y se sumará a 1989 y Fearless como los álbumes más reconocidos de la cantante.

En La Verdad Noticias le tenemos mucho cariño a la llamada “Miss Americana” por ello no podríamos dejar de reconocer y felicitar su logro en los grammys, y la mejor manera de hacerlo es recordando los 8 mejores videos musicales de la famosa, mismos que la llevaron a ser quien es hoy en día, reconocida mundialmente, con cientos de canciones compuestas y con mucha carrera por delante.

Taylor Swift: Love Story

Love Story fue uno de sus primeros videos musicales

Quizá el primer video de Taylor Swift que se convirtió en viral de forma masiva, fue cerca del año 2008 cuando se estrenó este video musical, muchos niños y adolescentes de latinoamérica pudieron escuchar y ver el video en las transmisiones de Disney Channel, el internet apenas estaba teniendo un importante apogeo.

En ese sentido, esta canción pertenece a su álbum Fearless, el cual ganó a Mejor Álbum, Love Story nos transporta a un mundo de cuento de hadas, en el que las fans soñaron con ser princesas y esperar a que su príncipe azul llegará para llevársela. Esta canción volvió a tomar sentido hace unas semanas, después de que Taytay estrenará “Taylor 's Versión”, estas nuevas versiones buscarán recuperar para la cantante los derechos de su música, tras no ser dueña de sus versiones originales.

Junto a Love Story, es preciso mencionar también White Horse, video musical del mismo álbum, el cual de hecho ganó como Mejor Canción Country en 2010.

You Belong With Me de Taylor Swift

You Belong With Me fue el polémico video que Kanye West desmerito

Esta canción pertenece también al álbum Fearless, sin embargo, merece una mención especial durante esta lista, pues este video musical ganó el VMA a Mejor video femenil en 2009, un año muy especial para la ceremonia realizada por MTV, pues por si no lo recuerdas, este fue el año en el que Kanye West interrumpió a Swift y denigró su trabajo, asegurando que Beyoncé debió ganar la categoría.

Desde entonces ha habido una guerra entre Taylor Swift y Kanye West, pues el esposo de Kim Kadashian la ha denigrado en más de una ocasión, y Swift no ha hecho más que demostrarle que no importa lo que él diga, sigue siendo una de las mujeres más exitosas del mundo.

You Belong With Me también será remasterizada, y seguramente pronto escuchemos la nueva versión de la cantante estadounidense, por ahora, puede seguir viendo el video oficial en Youtube, el cual es protagonizado por Lucas Till, quien salió en la película de Hannah Montana.

Taylor Swift: We are never getting back together

Cadigan es uno de videos más recientes

Actualmente cuenta con más de 600 millones de reproducciones en el video oficial en Youtube, y algo que resalta de esta canción es que la famosa la interpretó como parte de una apertura en los Grammys, siendo esto una de las presentaciones más exitosas de la cantante en una ceremonia de premios.

Además fue nominada a Mejor Grabación del año en 2013, lo que considera a esta canción como una de las más exitosas de la cantante, sin embargo, no fue la ganadora, pero no parece ser algo que le pese mucho a la famosa.

De lo que no nos queda duda es que esta es una de las canciones favoritas de la intérprete, y la sigue cantando en sus conciertos cada que tiene oportunidad.

Shake It Off y Blank Space

Shake it off fue el salto de Country a solo Pop

Para estas canciones, lo mejor es hablar de ellas en combo, y es que ambos son videos muy importantes en la vida de la cantante, y no queríamos dejarlos fuera. Estos dos singles pertenecen al álbum de estudio 1989, el cual ganó también al “Mejor Álbum” siendo el segundo galardón de la famosa en esa categoría.

Ambos fueron videos muy virales, Shake It Off por su parte nos mostró un lado muy alegre, pegadizo, divertido, el cual se viralizó y puso a bailar a millones de personas alrededor del mundo. Hay una cantidad innumerable de covers de esta canción no solo por parte de fans, sino también por parte de otros famosos.

Mientras que Blank Space nos muestra el lado más dramático de la cantante, esta canción cuenta con más de 2 billones de reproducciones, y es uno de los videos con más vistas en youtube para la cantante. Estrenado el 10 de noviembre de 2014, nos muestra a una protagonista “loca” la cual lo único que se dedica a hacer es conquistar a los hombres. En esta canción la famosa hace un poco de sátira con su mala fama de cambiar de novios.

Bad Blood y Look What You Made Me Do

Look What You Made Me Do marcó un antes y un después

No podían faltar en esta lista, y es que estas canciones aunque son de diferente album cada una, pues Bad Blood es de 1989 y Look What You Made Me Do es de Reputation, la realidad es que ambas nos transmiten mucho empowerment, pues vemos a una taylor swift que ha dejado de ser la chica buena para convertirse en una mujer que se defiende a sí misma.

Bad Blood cuenta con más de 1 billón de reproducciones, y fue estrenada el 17 de mayo de 2015, mientras que Look What You Made Me Do tiene más de 1 billón 200 millones de visualizaciones, y fue estrenada en 2017. Esta canción cuenta con un récord muy importante, pues una de las canciones que batieron el récord más rápido de llegar a las 300 millones de reproducciones, solo por debajo de Adele.

Y es que esta canción nos deja ver también una autocritica y sátira de los diferentes momentos en la vida de la cantante americana, incluyendo aquella demanda de 1 dollar.

Cardigan

We Are Never Ever Getting Back Together es un plano secuencia

Para cerrar esta lista tenemos que considerar a Cardigan, que marca el regreso de Taylor Swift durante la pandemia, este video fue el que se estrenó junto con su disco Folklore, el cual, como mencionamos con anterioridad, se llevó el premio a Mejor Álbum del Año, lo que fue un logro importante para la cantante.

Actualmente esta canción solo cuenta con un total de 82 millones de reproducciones, a menos de un año de haberse estrenado, sin embargo, probablemente alcance pronto la marca de los 100 millones. Además esta canción también formó parte del set list de piezas durante su presentación en los grammys.

Como mención honorífica hay que nombrar a Willow, el cual cuenta con 64 millones de reproducciones, pisándole los talones a su predecesora, esta canción forma parte de su albúm Evermore.

¿Cuál ha sido tu video favorito de Taylor Swift?, ¿Crees que Taylor se merecía más premios Grammys?, dinos tu opinión en los comentarios, y comentanos si estás de acuerdo con nuestra lista.

