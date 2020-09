8 ANIMES que no te puedes perder en la temporada de otoño 2020

Cada tres meses se produce una nueva temporada de anime en Japón y, con ella, alrededor de 40 programas nuevos. Gracias a servicios de transmisión como Crunchyroll y Funimation, la mayoría de estas nuevas series están disponibles para transmitirse internacionalmente.

Dada la cantidad de programas nuevos, incluso en tiempos normales, puede ser difícil determinar qué serie podría ser interesante de ver. La temporada de anime de otoño de 2020 presenta una situación única, ya que los retrasos anteriores en las producciones debido a COVID-19 llevaron a varios estrenos de verano 2020 a nuevas fechas de estreno.

Otras producciones importantes que ya estaban programadas para el otoño lograron evitar retrasos en la producción y se están implementando según lo programado. Los próximos meses están tan repletos de programas de renombre, así que este otoño podría ser el mejor de todos.

FEATURE: A Handy Guide for Anime Sequels For the Fall 2020 Season



✨ More: https://t.co/obf3feyx6k pic.twitter.com/b0jHUyIwji — Crunchyroll @ #VCRX �� (@Crunchyroll) September 3, 2020

Entonces, para ayudarte a decidir qué es lo que te gustaría ver, hemos destacado ocho de los programas de anime más interesantes. Ahora solo te queda ser paciente con sus fechas de lanzamiento, pero casi podrás decir que se encuentran un 99% listos para su debut o regreso a la pantalla chica.

8 - Akudama Drive

Una serie original y una producción conjunta entre el estudio de animación Pierrot (Naruto, Bleach, Tokyo Ghoul) y el estudio de videojuegos Too Kyo Games. Akudama Drive se desarrolla en un país peculiar y altamente desarrollado donde el declive del poder político y la vigilancia ha provocado un aumento en áreas llenas de criminales llamadas Akudama.

Los Akudama se esfuerzan por vivir sus vidas fieles a sí mismos, y cuando comienzan a reunirse en el mismo lugar, su estética entra en conflicto. La asociación entre Pierrot y Too Kyo Games ha producido una mezcla interesante de un escenario escrito por Kazutaka Kodaka (la serie Danganronpa).

Los diseños de personajes originales son de Rui Komatsuzaki (la serie Danganronpa) y la directora Tomohisa Taguchi, quien dirigió Kino's Journey de 2017 y dos de las cuatro películas de Persona 3. Queda por ver si la serie será buena, pero dadas las personas involucradas y el aspecto del mundo en el tráiler, ciertamente será bastante salvaje.

Akudama Drive no tiene una fecha de lanzamiento oficial, pero se transmitirá en Funimation.

7 - Golden Kamuy

Saichi Sugimoto, un ex soldado durante la Guerra Ruso-Japonesa, se encuentra buscando oro en Hokkaido cuando se entera de un tesoro de oro escondido en algún lugar de la isla. El tesoro perteneció a los ainu, los indígenas de Japón, pero fue robado por un solo hombre y escondido.

Aunque el tono de Golden Kamuy suena bastante serio, en realidad se acerca más al de una película de los hermanos Coen (más Fargo / The Big Lebowski que No Country for Old Men ) ya que están sucediendo cosas muy serias, pero a menudo hay una tontería en ello. eso proviene simplemente de apreciar cuán raras pueden ser las personas.

En un momento tendrás una escena de pelea espantosa, luego una escena de cocina fría en la que bromean infantilmente sobre la caca, seguida de un momento para aprender sobre la cultura Ainu. Con solo 24 episodios hasta ahora, es fácil y vale la pena ponerse al día antes de que comience la nueva temporada.

Golden Kamuy no tiene una fecha de lanzamiento oficial, aunque las temporadas anteriores están disponibles en Crunchyroll.

6 - Haikyuu!! To The Top

Lo que hace que Haikyu!! sea una serie querida, es que no se trata realmente de voleibol, se trata de cómo el voleibol puede explorar la vida y las conexiones entre los jugadores. Cada partido es una oportunidad para aprender sobre los nuevos personajes que se unen al equipo de voleibol de Karasuno High School.

Lo que motiva a los jugadores y cómo sus habilidades y diferencias los desafían a todos, empujándolos a crecer como jugadores y como personas. Esta segunda mitad de la cuarta temporada del anime regresa, ya que Karasuno acaba de sobrevivir al primer día del torneo nacional.

Desafortunadamente, ahora se encuentran contra uno de los favoritos para ganar todo, Inarizaki High School, dirigido por el preparador de nivel All Japan de la escuela secundaria Atsumu Miya y su hermano gemelo idéntico Osamu Miya. En particular, este combate con Inarizaki tiene grandes momentos construidos alrededor de Kageyama y Atsumo.

Haikyuu!! To The Top regresa el 3 de octubre en Japón, con temporadas anteriores del programa disponibles en Crunchyroll y Netflix.

5 - Hypnosis Mic

Hypnosis Mic (también conocido como HypMic ) es una propiedad multimedia fascinante sobre un mundo donde todas las armas han sido destruidas y grupos de rap de diferentes partes de Tokio luchan entre sí por territorio y fanáticos. La idea comenzó en 2017 cuando los grupos de rap convirtieron las batallas en álbumes y los fanáticos votaron sobre qué grupo ganó.

Las canciones son interpretadas por los actores de voz de cada uno de los personajes y, a menudo, están escritas por artistas y productores japoneses de hip-hop. A partir de ahí, se expandió a una serie de manga sobre los diferentes grupos, obras de teatro, giras y un juego móvil.

La serie de anime está siendo realizada por A-1 Pictures (Sword Art Online, Persona 5 the Animation, Kaguya-sama: Love is War) con la dirección de Katsumi Ono. Ono dirigió la mayoría de las series de anime de Symphogear, conocidas por mezclar actuaciones musicales vocales en escenas de acción.

Hypnosis Mic: Division Rap Battle - Rhyme Anima comienza el 3 de octubre en Japón, donde se anunciará internacionalmente.

4 - Jujutsu Kaisen

La serie sigue a Itadori Yuji, que es bastante normal como los chicos de la escuela secundaria, excepto que es extremadamente atlético. Tanto es así que no quiere hacer deporte. Un día, sus compañeros de clase sin saberlo abren un dedo que atrae a los espíritus malévolos llamados Maldiciones a su escuela.

Incapaz de luchar contra las maldiciones, Yuji consume el dedo en un intento de alejarlas, pero en su lugar se convierte en el recipiente de la poderosa Maldición a la que pertenecía el dedo. Luego es capturado por un grupo de hechiceros que luchan contra Maldiciones y proponen. Ya que Yuji no pierde el control de su cuerpo por la maldición.

El anime de Jujutsu Kaisen está adaptado de una serie de manga que se publica en Weekly Shonen Jump junto con series como One Piece, My Hero Academia y Demon Slayer. Y parece que hay grandes expectativas para la serie, especialmente con el impresionante equipo que trabaja en ella, MAPPA ( Dorohedoro, Zombie Land Saga, Yuri on Ice) está animando la serie.

La dirección está a manos de Sung Hoo Park (God of High School) y la composición de la serie por Hiroshi Seko (Mob Psycho 100, Dorohedoro, Vinland Saga). Todo parece una combinación ideal para series de acción y terror valientes.

Jujutsu Kaisen se transmitirá internacionalmente en Crunchyroll desde el 2 de octubre.

3 - Osomatsu-san (Temporada 3)

Lo más parecido con lo que puedo comparar a Osomatsu-san es Siempre está soleado en Filadelfia. Es un programa sobre reírse de personas terribles que no logran nada porque están demasiado ocupadas siendo horribles entre sí.

Aunque en lugar de la pandilla de Always Sunny son seis hermanos sextuplatos identitarios adultos que viven en casa con sus padres, no tienen trabajo ni educación, y gastan la mayor parte de su dinero jugando o bebiendo.

Agregue lógica de dibujos animados, humor absurdo, animación ridícula y, a veces, surrealista del estudio de animación Pierrot (Naruto, Bleach, Tokyo Ghoul), y obtendrá esta serie muy extraña e hilarantemente consciente de sí misma.

Osomatsu-san no tiene una fecha de lanzamiento oficial, pero las temporadas anteriores están disponibles en Crunchyroll.

2 - To Your Eternity

Esta serie está basada en un manga de Yoshitoki Oima, mejor conocido como el autor de A Silent Voice, que fue adaptado a una película por Kyoto Animation. To Your Eternity pregunta efectivamente: ¿Qué pasaría si la criatura alienígena que cambia de forma de The Thing aterrizara en el Ártico de América del Norte y reprodujera un lobo moribundo?

¿Un lobo que era el único compañero de un niño que intentaba sobrevivir en el terrible frío y la nieve de la tundra ártica? A diferencia del monstruo de la película, el extraterrestre de esta serie se queda con el niño pretendiendo ser su lobo, y al hacerlo se convierte en el foco del amor y la bondad del niño. Liberada en el mundo, ¿en qué se convertiría una criatura así?

To Your Eternity no tiene fecha de lanzamiento oficial ni distribuidor internacional.

1 - Yashahime: Princess Half-Demon

En medio de un incendio forestal, la joven mitad demonio Towa se separa de su hermana gemela Setsuna, y mientras la busca se tropieza con un túnel que la lleva desde el Japón feudal hasta la actual Tokio. Diez años después, Towa ahora está en la escuela secundaria, el túnel se vuelve a abrir y las hermanas se reúnen, pero Setsuna ya no recuerda a Towa en absoluto.

Junto a su prima Moroha (hija de Inuyaha y Kagome), las tres chicas emprenden una aventura entre las dos eras para intentar recuperar la memoria de Setsuna. Yashahime es una secuela, aunque quizás más como un spin-off, de la serie de anime Inuyasha de la década del 2000.

Aunque el original fue adaptado de un manga por la legendaria Rumiko Takahashi, Yashahime está escrito por Katsuyuki Sumisawa, quien escribió la adaptación al anime de Inuyasha y también escribió Gundam Wing. La serie también está siendo manejada por otro personal que trabajó en la serie original y el mismo estudio de animación Sunrise (todas las series de Gundam, Code Geass ).

Te puede interesar: Estrenos de ANIME más esperados para 2021 ¡Attack on Titan y más!

Aunque no lo está escribiendo, Takahashi participó en el diseño de los nuevos personajes. Sin relación con la serie original, creo que incluso por sí solos, la historia y los personajes suenan interesantes. Parece que aquí adoptan un enfoque de esta serie similar al que usó Boruto, sobre la siguiente generación de personajes.