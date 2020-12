7 ídols del K-Pop que podrías encontrarte mientras juegas Among Us

La locura de "Among Us" es totalmente real, e incluso tus estrellas favoritas de K-pop se han estado sumando a la diversión.

Ya sea que estés tratando de completar tus tareas en paz o hayas tenido la suerte de ser el impostor, ¡es posible que puedas encontrarte con uno de tus idols favoritos mientras juegas!.

Among Us se vuelve popular entre los famosos y estrellas del K-Pop

Aquí hay algunos ídols del K-pop que podrías ver en tu próximo juego de "Among Us".

Hyunjin de Stray Kids

Al igual que el resto de nosotros, Hyunjin parece estar totalmente obsesionado con "Among Us" últimamente. Ha mencionado su pasatiempo en muchas V Lives, e incluso se disfrazó de personaje de "Among Us" para Halloween.

Hayoung de Apink

Hayoung ha jugado "Among Us" un par de veces en su canal de YouTube, así que definitivamente ten cuidado con ella la próxima vez que juegues. ¡Incluso podrías aparecer en su próximo video!.

Chanyeol de EXO

I played among us with Chanyeol



Chanyeol ha jugado "Among Us" con EXO-Ls más de un par de veces, dejando códigos en línea para que los fans puedan unirse al juego. ¡Suena como un momento súper divertido!.

Nayeon y Momo de TWICE

A las chicas de TWICE parece que les ha gustado “Among Us” - ¡el líder Jihyo también es conocido por participar en la diversión y jugar algunas rondas con ONCEs! Han publicado códigos de juegos en los chats de V Live en el pasado, ¡así que estén atentos!.

Jae de DAY6

Jae ha estado jugando mucho a "Among Us" recientemente, e incluso ha transmitido sus juegos en línea para que los fanáticos puedan ver y adivinar junto con él. ¡Nunca sabes cuándo verás a Jae jugando su próxima ronda!.

Kim Lip, Chuu, Go Won, Yves y Olivia Hye de LOONA

Los miembros de LOONA han mencionado tocar “Among Us” algunas veces, y Kim Lip incluso habló sobre lo nerviosa que se pone cada vez que interpreta a la impostora en este V Live en septiembre, ¡una experiencia con la que todos podemos relacionarnos!.

BamBam de GOT7

Se sabe que BamBam ocasionalmente deja caer códigos de juegos en su cuenta personal de Twitter para que iGOT7s pueda jugar "Among Us" con él, ¡y parece que este afortunado fan incluso logró ganar como impostor mientras formaba equipo con BamBam!.

¿Alguna vez has jugado Among Us con un idol del K-Pop?, ¿Te gustaría poder hacerlo? Dinos en los comentarios.

