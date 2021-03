6 cantantes para escuchar Semana Santa 2021

Como te hemos informado previamente en la verdad noticias, la semana santa 2021 es una de las celebraciones más importantes de los próximos meses, sobretodo por que se entrega a la fe católica, la cual está presente en la mayor parte de los mexicanos.

En ese sentido, en La Verdad Noticias te platicaremos de cómo ambientar esta semana santa con el mejor estilo, y eso es con música católica, la cual está disponible en diferentes plataformas de streaming.

Por cierto, algunos cantantes populares también han dedicado canciones a la iglesia, y no solo el día de la serenata a la Virgen de Guadalupe, sino en su vida diaria, o bien, que empezaron siendo adoradores a la iglesia, y terminaron siendo todas unas estrellas que llenan conciertos, por lo que no podemos dejar la oportunidad para recordarlos, por lo que te dejamos una lista de los 6 cantantes católicos más populares para escuchar en la Semana Santa 2021, y no los puedes dejar pasar.

Escucha a Martín Valverde esta semana santa

Las canciones de Martín Valverde para semana santa

Martín nació en San José, Costa Rica. Fundó el Coro de la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús.

Sus conciertos, a los que asisten más de 1,5 millones de personas, están diseñados para evangelizar la fe católica y ayudar a los asistentes a redescubrir o confirmar sus conexiones con Cristo. Ha actuado en 24 países, incluida la mayor parte de América Latina. Martín tiene cuatro videos y dos libros en su haber, junto con 30 álbumes grabados en español, inglés, portugués e italiano.

Vive en Guadalajara, México, con su esposa y tres hijos, una de sus canciones más exitosas es la de “Nadie te ama como yo”, la cual cuenta con millones de reproducciones en youtube, y es una de las piezas que más se replica durante Semana Santa, por lo que creemos que este 2021 no será una excepción.

Marcela Gándara

Conoce la música de Marcela Gándara

Esta cantante y compositora de origen mexicano es una de las más populares, pues tan solo con 37 años de edad ha logrado escribir, producir y lanzar seis álbumes de estudios, todos con música cristiana.

Nació el 224 de agosto de 1983, es de origen mexicana pues nació en Ciudad Juárez, y está casada con Bryce Manderfield. Su vida musical empezó desde muy chica, pues siempre supo que quería ser cantante.

Sus más populares proyectos son Más que un anhelo, Digno es el señor, y el concierto en vivo Marcela Gándara en vivo, desde panamá.Algunas de sus canciones más populares son “Un viaje largo”, “tu estas aqui”, “Supe que me amabas”, entre otras.

Su álbum “Cerca estas” se estrenó en 2016, y ha sido uno de los últimos que sacó, el cual tuvo una gran aceptación en ventas, así que esta famosa definitivamente no puede faltar en la playlist de canciones para escuchar y celebrar en la semana santa.

Jon Carlo Band

Jon Carlo Band apoya a nuevos cantantes

Este cantante nació en República Dominicana, pero actualmente vive en Texas, se ha desempeñado como productor, cantautor, y su música ha ganado varios galardones, sobre todo porque obtuvo gran popularidad en Estados Unidos, El Caribe y Centroamérica.

Sus conciertos suelen ser de lleno total, y su música se caracteriza por llevar alabanzas y adoración a Dioss pero con ritmo modernos y pegado. El también productor logró mayor éxito con su canción No puedo Parar, la cual tiene miles de reproducciones en youtube.

Su talento es tanto que la red social lo reconocen y están verificadas con la clásica palomita azul.

Además aprovecha su posición para apoyar a nuevos talentos, y a través de sus redes sociales comparte los proyectos de otros cantantes, que igual sirven a la iglesia como él lo hace.

Matt Maher

Matt Maher ideal para la semana santa

Esta cantante de origen canadiense no solo ha tenido la oportunidad de alcanzar una popularidad mayor a la de otros cantantes cristianos, sino que además tuvo la oportunidad de cantar para un Papá, lo que lo hace aún más importante en esta lista.

Su participación fue cantar frente al papa Benedicto XVI en el año 2008, en donde además dirigió la alabanza musical ante miles de personas como parte del Rally de la juventud, esto en Estados Unidos, específicamente en Nueva York.

El cantante también estuvo en la jornada mundial de la juventud en Roma y en Río de Janeiro, y por si fuera poco, el famoso ha logrado llegar al top de los 5 álbumes cristiano en Billboard, por lo que tiene la posibilidad de hacer lo que má le gusta y servir a Dios mientras lo hace.Entre sus piezas más populares se encuentra Rise Up, que cuenta con miles de reproducciones en Youtube.

Tonny Alysson para la Semana Santa 2021

6 cantantes para escuchar Semana Santa 2021

Este cantante es originario de Brasil, y su primera “Llamada a la evangelización” fue en 2010, cuando se encontraba en un mundo de drogas y excesos pero gracias a la ayuda de Dios logró salir adelante, posteriormente obtuvo trabajos musicales.

Fue tan solo un año después de salir de sus adicciones, que este famoso realizó su primer trabajo profesional, con el que logró más de 240 mil copias vendidas, y es que su música no solo evangeliza, sino que además es moderna, con sonidos actuales y muy profesionales.

Sus canciones, aunque están en portugués, el sentimiento que podemos vivir al escucharlo va más allá de solo un idioma, y su carisma hace que tenga miles de seguidores en redes sociales, y que también lo reconozcan a nivel mundial.

Su canción mas exitosa es Sustenta O Fogo, pero cuentan con decenas de piezas las cuales nos llenan de esperanza en el corazón, y nos preparan para esta celebración católica.

Son By Four

6 cantantes para escuchar Semana Santa 2021

Este más que un cantante, es una banda iniciada por los hermanos Carlos y Jorge Montes, y su primo Pedro Quiles una de sus canciones más populares es “A puro dolor”” la cual estuvo en el primer lugar de las listas de popularidad en español, pero también tiene una versión en inglés.

Estos cantantes han atravesado todos los niveles posibles de popularidad en cuanto a música católica se refiere, pues su disco “Mujer frente a la cruz” alcanzó una nominación a los Grammy Latinos, siendo los únicos artistas católicos compitiendo en la categoría mejor música cristiano del año. Otra de sus canciones más populares es Católico Soy, con la que suman más de medio millón de reproducciones en el video oficial de Youtube.

Estas son solo algunas de las maneras en las que se puede amenizar la Semana Santa 2021, aunque la lista de cantantes cristianos y católicos es más extensa, lo importante es entregarse a cristo en estos días en donde la fe se pone a prueba.

La Semana Santa 2021 es uno de los momentos más profundos para todos los católicos, en donde se conmemora la muerte de Jesucristo, quien fue crucificado para salvar a los creyentes del pecado.

¿Cuál es tu cantante cristiano o católico favorito?, ¿De que manera vas a conmemorar la semana santa 2021?, ¿Crees que se pueda llevar a cabo la conmemoración de una fecha tan importante en plena pandemia?, dinos tu opinión en los comentarios y no dudes en seguirnos en La Verdad Noticias para enterarte de todo lo relacionado con el mundo del espectáculo, de la música, y de esta importante celebración.