6 artistas que celebraron el 15 aniversario de Hannah Montana

Como te hemos informado previamente en La Verdad Noticias, una de las series de televisión más populares de todos los tiempos fue Hannah montana.

Esta serie la cual se estrenó en el año 2006, marcó un antes y un después para Disney Channel, y también para Miley Cyrus, quien dio vida al personaje.

Hace unos momentos te platicamos que Miley Cyrus escribió una carta dedicada para Hannah Montana, que ha sido más que solo un personaje en su carrera, pero no fue la única que celebró el 15 aniversario de la popular serie de Disney Channel, sino que algunos actores que salieron como personajes fijos, e incluso como invitados, recibieron un regalo especial por estos 15 años de haber participado en el programa.

Por ello, te dejamos una lista de las personas que, al igual que nosotros, no dudaron en celebrar el paso del tiempo, y seguro te causará mucha nostalgia.

Los Jonas Brothers participaron en Hannah Montana

Joe Jonas presumió las flores de Hannah Montana

Hoy en día los Jonas Brothers son una de las bandas más populares que hay alrededor del mundo, pero la realidad es que gran parte de su carrera también se la deben a Hannah Montana, y es que estos famosos no solo fueron los teloneros en el épico concierto “Hannah Montana: Meet Miley Cyrus”, sino que también participaron como invitados especial en uno de los capítulos.

Ambos comparten créditos en la canción “We got the party” por lo que esa es razón suficiente para que Hannah Montana enviará un arreglo florar a los cantantes, agradeciéndoles por este tiempo, y deseando que “Sigan rockeando”.

Joe Jonas compartió en su cuenta oficial de Instagram una imagen del regalo que les llegó, además de que fue de los que más celebró esta fecha, pues se la pasó comentando todas las fotos relacionadas con el aniversario, incluso el gran texto que compartió Miley en sus redes.

El regalo que recibieron es un gran arreglo floral en forma de estrella con los colores icónicos de la serie.

Selena Gomez dio vida a una de las rivales de Hannah Montana

Selena Gomez también recibió flores

Aunque Selena Gomez también es una de las ex chicas Disney más populares, su carrera también tomó popularidad al ser una de las actrices recurrentes en Hannah Montana, pues la cantante interpretaba a Mikayla, quien incluso tuvo su propia canción en la serie llamada If Cupid Had a Heart.

Aunque Selena Gomez no mostró en sus redes el arreglo floral que recibió por parte de Hannah, fue la cantante quien en su cuenta oficial de Instagram, (porque sí, Hannah tiene su propio Instagram) compartió la nota que le envió.

“Mikayla: El odio te hace fea, que bueno que yo te amo, por siempre y para siempre”, dice la nota que iba adjunta a sus flores.

La cantante era una teen pop star al igual que la protagonista de la serie aunque no era tan popular como Hannah, por ello había una rivalidad entre ambas, incluso en algún punto Mikayla busca conquistar a Jake Ryan quien fue el novio de Miley Stuart en la serie.

Y hablando de Jake Ryan…

Cody Linley interpretó al novio de Hannah Montana

Jake Ryan fue el novio de Hannah Montana

Jake Ryan no solo era uno de los actores más guapos que había en la serie, sino que fue el primer gran amor de Hannah Montana, a quien ella le dedicó las mejores canciones, como One in a Million, Don’t Wanna Be Torn, entre otras.

Por ello, el actor (quien en la serie era también un famoso actor que actuaba en el programa Escuela de Zombies) fue parte importante de la vida de Hannah y no podía dejar de ser uno de los que recibiera un arreglo floral por parte de la cantante.

A través de su cuenta oficial de Instagram el actor que dio vida al personaje agradeció el detalle, y se dijo contento de haber participado en esta serie.

“Jake Ryan, han pasado 15 años y en todo este tiempo no he podido dejar de pensar en ti, Te amo por siempre, Hannah Montana”, fue lo que publicó.

“Yo tampoco he podido dejar de pensar en ti”, reaccionó el actor.

Corbin Blue fue el crush de Hannah Montana

Corbin Blue agradeció a Hannah por las flores

En el primer episodio del popular programa de Disney Chanel pudimos ver el cameo que hizo Corbin Blue. El actor de High School Musical sorprendió con su aparición en el programa, en donde tienen un chiste muy curioso sobre usar Ketchup como humectante.

En ese sentido, la nota que dedicó Hannah a Corbin fue “No puedo creer que han pasado 15 años, hagamos ketchup pronto, love Miley”.

Lo curioso es que esta nota la mandó a nombre de Miley porque en la serie Corbin nunca descubre que Miley es en realidad Hannah, pues ambos eran amigos de la escuela, así que el guiño fue muy especial.

El actor de HSM compartió la carta en sus redes, en donde agradeció formar parte del proyecto, y ser uno de los considerados para el regalo especial con motivo del aniversario del programa.

“Fue mi primer trabajo en Disney Channel, feliz 15 aniversario” publicó el actor, quien además colaboró con Miley en una versión de If We Were A Movie, una de las canciones más populares de la serie.

Emily Osment fue la mejor amiga de Hannah Montana

Emily Osment no podía faltar en la lista

Que sería de la historia de nuestra protagonista sin su mejor amiga y compinche, Lily. Sin duda, Emily Osment fue una de las consideradas para recibir un ramo de flores en forma de estrella con los colores del programa.

Aunque no pudimos leer la carta que envió Hannah Montana, pues solo se le tomo foto al arreglo floral, seguramente fue algo profundo y emocional, pues no era para menos, y es que aparte de Miley, Lily es uno de los pocos personajes que aparece en todos los capítulos de la serie.

De hecho, su amistad es tan importante que es la que lleva a Miley a revelar su secreto ante el mundo entero, porque ambas querían ir juntas a la universidad, pero Miley no fue aceptada por su trabajo como Hannah, así que para ser admitida le revela al mundo su verdad, regalandonos la canción Wherever I Go, como símbolo de su amistad eterna.

Miley Cyrus recibió flores de Hannah Montana

Miley Cyrus realzó un emotivo mensaje

Como parte de la celebración de aniversario, Miley Cyrus realizó una carta muy emocional hablándole a su alter ego, diciéndole lo mucho que la ama, y lo mucho que extraña aquellos tiempos.

Si bien Miley durante un tiempo reveló haber tenido problemas emocionales a causa del programa de Disney Channel, la realidad es que ahora parece estar más en paz con esa época, lo que ha hecho que en los últimos años recuerda con mucho cariño todo ese tiempo.

De hecho en sus conciertos suele incluir la canción The Climb como parte de su set list, demostrando el amor que le tiene a aquella época, por lo que el gesto más grande de la celebración fue verhann a Miley Cyrus recordar y abrir su corazón hacia Hannah Montana.

