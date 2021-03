6 Villanos de Marvel que entablaron una relación importante con el héroe

Como te hemos informado en numerosas ocasiones en La Verdad Noticias, el mundo del Universo Cinematográfico de Marvel es uno de los más cotizados en el mundo del cine, por lo que si un actor pertenece a este universo, seguramente contará con un buen contrato.

Pero los sentimientos de los actores suele ser transmitida a los personajes en sí, y en última instancia, los superhéroes y los supervillanos no son tan diferentes. A medida que películas como The Lego Batman Movie tocaron quizás de una manera más alegre, los villanos y los héroes realmente no están completos el uno sin el otro. Comparten una pasión, para bien o para mal, y los únicos que realmente pueden entender por lo que están pasando son los unos a los otros.

En el universo Marvel, hay bastantes personajes villanos que se han enamorado de los héroes en sus historias. A través de innumerables películas de Marvel, varios villanos destacados se han enamorado perdidamente de los superhéroes de Marvel, lo que demuestra que el amor realmente trasciende todo.

Por ello te dejamos una lista de los 6 villanos de Marvel que se enamoraron del héroe.

Elektra Se Enamora De Daredevil Cada Vez Sin Fallar

La historia de Daredevil y Elektra es una de las parejas más shipeadas

No importa si es en los cómics, los programas de televisión o las películas, Elektra Natchios y Matt Murdock terminarán encontrándose. Siempre acaban enamorándose y siempre les sale mal .

La brújula moral de Elektra está demasiado fuera de control para que Daredevil la tolere continuamente. Si bien tienen una apasionada historia de amor cada vez que están juntos, en última instancia, son incompatibles como pareja real. Pueden amarse el uno al otro, un punto que incluso Marvel y el programa de televisión Daredevil de Netflix exploraron, pero no son realmente buenos el uno para el otro.

Esta relación es también una de las más “shipeadas” en el mundo de los comics, pues ambos son muy guapos físicamente hablando, lo que hace todos desean un amor/odio como el que tienen ambos personajes, que siempre terminan una relación “tóxica” entre el amor que se tienen, pero que siempre termina todo mal.

El Soldado Del invierno cayó literal y figurativamente por el Capitán América y viceversa

El Capitán América y Bucky son una de las parejas de amistad más fuertes

En la década de 1940, Steve Rogers y Bucky Barnes eran inseparables, como muestran las propias películas. Cuando Bucky Barnes literalmente se cayó de un tren en Capitán América: El primer vengador y murió bajo la vigilancia de Steve, Steve sintió una inmensa culpa. Sin embargo, Bucky en realidad no murió; en cambio, le lavaron el cerebro y lo convirtieron en un arma malvada de HYDRA llamada Winter Soldier .

Fue reintroducido a la historia de Steve en Captain America: The Winter Soldier como el villano de Steve. Sin embargo, en el transcurso de la película, los dos se enamoraron de nuevo, literal y figurativamente, tal como lo habían hecho en el pasado.

Su amor es tan grande que Capitan America no tuvo problema en pelear con otros vengadores para defender el amor que tiene por su amigo, y ahí es cuando vimos la gran batalla entre los propios vengadores en Capitán América: Civil War, que ocasionó la primera fragmentación del equipo.

Magneto Siempre Volvió Con El Profesor X Al Final

Magneto y el Profesor X tienen una de las más largas amistades

El hermano adoptivo de Raven en las películas de X-Men, Charles Xavier, tiene su propia relación que dura varias películas. De hecho, la relación entre el Profesor X y Magneto es bastante consistente en todas las películas del universo X-Men, así como en casi todas las interpretaciones de los personajes.

Los dos son socios en todos los sentidos y más que mejores amigos. Su relación no solo es el arco de la historia principal de las películas de la precuela, sino que Dark Phoenix incluso los vio volver a estar juntos . Magneto, a pesar de todo, regresó con el Profesor X y le ofreció un hogar una vez más. Incluso cuando se cambiaron las tornas, Magneto todavía se enamoraba del Profesor X una y otra vez.

Su relación fue más que una amistad, y no hablamos precisamente de una relación romántica del todo, sino más bien una hermandad y acompañamiento uno con el otro.

Gamora y Star-Lord de amigos a algo más en las peliculas de Marvel

Star-Lord y Gamora tienen una relación muy romántica

Si bien Gamora se considera más comúnmente un héroe, este no siempre fue el caso. Antes de ser una de los Guardianes de la Galaxia , en realidad luchó contra el equipo. Thanos la adoptó y trabajó para él y sus villanos . De hecho, Thanos amaba y elogiaba a Gamora más que a cualquiera de sus otros hijos porque era muy hábil para hacer lo que él quería.

Sin embargo, cuando Gamora conoció a Star-Lord y comenzó a enamorarse de él, se dio cuenta de que había otro lugar al que podía ir, y alguien más donde podía ser. Se enamoró y se dio cuenta de que no tenía por qué ser la villana. Ella podría ser cualquier persona que quisiera ser, incluso si quisiera convertirse en heroína.

Lamentablemente este fue un amor con un final muy triste y complicado, pues Gamora fue sacrificada por Thanos para obtener una gema, y aunque después llega la Gamora del Pasado, esta no tiene los recuerdos del todo devueltos.

Marvel: Venom y Eddie Brock están muy interesados

Así fue el épico beso de Venom

Un momento verdaderamente emocionante en la película más reciente de Venom vio a Eddie Brock besando al simbionte de Venom. Eddie Brock es con mayor frecuencia el cuerpo anfitrión del simbionte Venom, y esta película nos mostró a los dos trabajando juntos como amigos. Ambos son tipos algo solitarios que realmente no se llevan bien con los demás, y se consuelan el uno con el otro.

En el clímax de la película, el simbionte de Venom necesita volver a su cuerpo, por lo que besa a Eddie para reunirse con él. Los dos se enamoran durante el transcurso de la película. Tanto es así, de hecho, que al final de la película eligen permanecer juntos, y la vida de ambos mejora por ello.

Marvel: Visión y Scarlet WItch

Wanda y Visión son la pareja favorita en marvel

Esta lista tenía que cerrar con broche de oro, y cuando Scarlet Witch fue presentada por primera vez al MCU, ella era una villana. Podría decirse que nunca ha alcanzado el estatus de héroe completo. A pesar de ser miembro del equipo principal de los Vengadores en la MCU, ella les ha causado constantemente problemas destructivos. Incluso llegó a ser una de las protagonistas y una de las antagonistas de su propio programa, WandaVision.

Sin embargo, Vision se introdujo inicialmente para detener a Ultron, a quien Wanda estaba ayudando. A pesar de que Wanda comenzó como una villana para que Visión se detuviera, ella se enamoró de él y los dos tuvieron una relación amorosa que duró un tiempo en la pantalla, y de la cual aún podemos esperar mucho, pues dio como resultado dos hijos, que aún no sabemos cuál será su desenlace?

