6 Actores que Casi Interpretaron al Joker

El Joker no solo es uno de los villanos más icónicos de Batman, también es uno de los personajes de cómics más icónicos de todos los tiempos. El personaje recibe instantáneamente rumores cuando se anuncia en una nueva película, incluso si la elección del actor casi siempre resulta en una controversia en línea. Sin embargo, aunque el Joker es una especie de fenómeno cultural hoy en día, no siempre fue así.

Algunos actores lo han intentado y no han logrado "poner una cara feliz", otros han rechazado el papel por considerar que no es una empresa lo suficientemente seria. Debido a las varias apariciones del personaje en películas, hay actores más que suficientes que fueron considerados para el papel, pero al final no lo consiguieron.

Willem Dafoe

Willem Dafoe

El caso de Willem Dafoe es extraño. Según Sam Hamm (escritor de Batman 1989), y miles de fanáticos en todo el mundo, Willem Dafoe simplemente se parece al Joker. Su rostro se adapta perfectamente al papel y definitivamente tiene la habilidad de actuar para ello.

Sin embargo, por alguna razón, el actor no ha aparecido realmente como el Príncipe Payaso del Crimen. En cambio, ha aparecido como el Duende Verde y como Vulko en Aquaman.

Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio es uno de los mejores actores de las últimas décadas. Trabajando en estrecha colaboración con Martin Scorsese, DiCaprio ha protagonizado algunas de las mejores películas de la última década y recibió el Premio al Mejor Actor en los Premios de la Academia por su actuación en The Revenant.

Debido a esta conexión con Scorsese, DiCaprio fue considerado para el papel del Joker en la película de 2019 que finalmente protagonizaría a Joaquin Phoenix como el trágico Príncipe Payaso del Crimen. Mientras el estudio impulsaba a DiCaprio, Todd Phillips estaba ambientado en Phoenix y DiCaprio no estaba disponible en ese momento de todos modos.

Tim Curry

Tim Curry

Batman: The Animated Series es considerado por muchos como la mejor adaptación de Batman. La famosa serie presenta a dos actores de doblaje que han pasado a ser considerados el "arquetipo" de ese personaje: Batman de Kevin Conroy y Joker de Mark Hamill.

Sin embargo, Mark Hamill casi no hizo el papel. Tim Curry recibió el papel primero y expresó varios episodios. Si bien algunas historias dicen que lo echaron por dar demasiado miedo, el propio Curry confirmó que contrajo bronquitis y tuvo que dejar la producción.

David Bowie

David Bowie

David Bowie, una de las figuras musicales verdaderamente legendarias, no solo fue influyente en el mundo de la música, sino que tuvo varios papeles como actor a lo largo de su carrera icónica que ayudaron a transformar a Bowie en el icono en el que se convertiría.

A principios de la década de 1980, había planes para una película de Batman / Superman y Bowie fue la elección de los productores para Joker. Desafortunadamente, la película no se hizo.

Robin Williams

Robin Williams

Quizás el ejemplo más famoso de esta lista, Robin Williams fue considerado para el papel del Joker en Batman de Tim Burton, pero finalmente sería rechazado a favor de Jack Nicholson.

Williams no estaba muy contento con la decisión del estudio, el actor sintió que lo habían utilizado como cebo para atraer a Nicholson al papel. Burton le prometió a Williams el papel de Riddler, pero después de que Burton iniciara la producción de la tercera película, el papel fue para Jim Carrey.

Adrien Brody

Adrien Brody

Adrien Brody puede ser uno de los actores menos apreciados de su generación. El actor intentaría interpretar el papel de Joker en El caballero de la noche de Nolan, pero finalmente perdería el papel ante el legendario Heath Ledger.

TE PUEDE INTERESAR: 5 Formas en las que Robert Pattinson podría ser el mejor Batman

Debido a la actuación icónica de Ledger en el papel de Joker, Nolan optó por optar por Brody. Sin embargo, tal vez el actor podría interpretar el papel en el futuro, después de todo, se parece al Joker.