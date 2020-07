50 Cent se arrepiente de burlarse del disparo que recibió Megan Thee Stallion/Foto: El Periódico y Listin Semanal

50 Cent se disculpa con Megan Thee Stallion. El hombre de 45 años acudió a Instagram el lunes para decir que lamentaba un meme que compartió que salió a la luz de un incidente de tiroteo que involucró a la artista de 25 años.

"Maldición, no pensé que esto fuera real", escribió el rapero de "Candy Shop" . "Sonaba tan loco @theestallion. Me alegra que te sientas mejor y espero que puedas aceptar mis disculpas. Publiqué un meme que navegaba por ahí. No lo habría hecho si supiera que realmente te lastimaste, lo siento".

¿Qué le pasó a Megan Thee Stallion?

La disculpa llegó poco después de que la cantante de "Hot Girl Summer" habló sobre "la peor experiencia" de su vida, así como su recuperación, durante un Instagram Live.

"Me dispararon en los dos pies y tuve que someterme a una cirugía para que me quitaran el polvo, me quitaron las balas, y fue muy aterrador", dijo Megan mientras lloraba. Megan se dirigió por primera vez al incidente, que tuiteó la dejó " traumatizada" el 15 de julio.

"El domingo por la mañana, sufrí heridas de bala, como resultado de un crimen cometido contra mí y cometido con la intención de dañarme físicamente", escribió Megan en un comunicado publicado en Instagram en ese momento.

"Nunca fui arrestada, los oficiales de policía me llevaron al hospital, donde me operaron para extraer las balas. Estoy increíblemente agradecido de estar viva y de que se espera que me recupere por completo, pero fue importante para mí. Para aclarar los detalles sobre esta noche traumática. Actualmente estoy centrada en mi recuperación, para poder volver a mi vida y volver a hacer música lo antes posible".

El Departamento de Policía de Los Ángeles confirmó en un comunicado de prensa que las autoridades respondieron a una "investigación de disparos" en la madrugada del 12 de julio. El Departamento de Policía de Los Ángeles señaló que "una persona fue transportada al hospital y recibió tratamiento médico por una lesión en el pie".

Presuntamente el día del ataque, el cantante Tory Lanez y Megan habían terminado su relación por lo que él hombre posiblemente la agredió en venganza. Sin embargo, las investigaciones continuarán. Han sido varios famosos los que han compartido chistes sobre lo que le ocurrió a Thee Stallion/Foto: NME

Además, el departamento de policía compartió que los oficiales arrestaron a Daystar Peterson, también conocido como Tory Lanez, bajo la acusación de llevar un arma oculta en un vehículo. Más tarde pagó una fianza de $35,000 y fue puesto en libertad. Se espera que Tory comparezca en la corte en octubre. La investigación sigue en curso.