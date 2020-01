50 Cent celebra su estrella en el icónico “Paseo de la Fama” en Hollywood

Curtis James Jackson III mejor conocido como 50 Cent, es uno de los raperos más conocidos de la industria musical que alcanzó la fama a través de sus más exitosos trabajos discográficos, entre los que se encuentran “Get Rich or Die Tryin” y “The Massacre”, que lo colocaron como el sexto mejor artista de la década de los 2000 según la revista Billboard.

Por otra parte este rapero es conocido por su agitada vida personal, en la cual fue víctima de un tiroteo en el que recibió el impacto de un total de nueve balas en el año 2000. Asimismo Jackson ha protagonizado varios escándalos por fuertes disputas con otros raperos como Ja Rule, Nas, Fat Joe, Jadakiss, Diddy y Rick Ross, entre otros.

50 Cent un artista completo

Recordemos que 50 Cent también ha experimentado en otros rubros de su carrera como la actuación, en donde lo vimos participar en diversas películas como su filme semi autobiográfico titulado “Get Rich or Die Tryin” y en otros filmes como “Righteous Kill”, “Home of the Brave”, “Setup” y “Southpaw” entre otros.

Por todos estos trabajos el rapero ha sido reconocido y premiado en diversas ocasiones, entre los que destacan once premios ASCAP, veinte premios Billboard, un premio Grammy, tres premios MTV y siete premios World Music.

50 Cent celebra su estrella en el icónico “Paseo de la Fama”

No queda duda que 50 Cent ha demostrado a través de su gran legado en la industria del entretenimiento, que se trata de un artista totalmente completo y más que merecedor de la famosa estrella en el icónico “Paseo de la Fama” en Hollywood.

Un importante evento para este rapero donde estuvo acompañado por sus colegas Eminem y Dr. Dre, a quienes agradeció durante su discurso, mencionando que Dre representaba un mentor para todo el equipo y que sin su guía la historia de 50 cent no hubiera sido la misma.

Por su parte, el famoso rapero Eminem le dedicó unas palabras a su compañero de años, donde específicamente dijo:

“Estoy aquí hoy no solo porque es un socio comercial para mí, él es uno de los mejores amigos que he conocido en el mundo. Diré que es mucho más divertido ser su amigo que su enemigo. Él siempre estuvo allí cuando lo necesitaba”.

