50 Cent ABANDONA Instagram tras sufrir censura por publicaciones “maliciosas”

50 Cent con frecuencia está en los titulares por su trolling en las redes sociales, lo que a veces lo mete en problemas. Por ejemplo, a principios de este año, el rapero convertido en actor compartió un meme burlándose de Megan Thee Stallion y los disparos que recibió por culpa de Tory Lanez.

Sin embargo, después de que el alumno de Power descubrió que los informes eran aparentemente ciertos, 50 Cent salió a disculparse con Megan Thee Stallion. Hoy, Hot New Hip Hop dice que Instagram bloqueó una de las publicaciones del rapero debido a acusaciones de "acoso" y "hostigamiento".

50 Cent dice estar arrepentido por las bromas sobre Megan Thee Stallion y sus lesiones

50 Cent no parece entender por qué se eliminó su publicación de Instagram, a pesar de que, para algunos, es considerado como uno de los mayores acosadores en Internet. La leyenda del rap escribió en el título de su fotografía de la advertencia de Instagram: "No entiendo esto, ¿por qué me dan esto?".

La publicación de 50 Cent que indigno Instagram

La publicación que comenzó la controversia mostraba a una mujer en una pose de yoga mientras usa un traje de baño. El rapero continuó diciendo que el post fue eliminado por intimidación, pero por cualquier razón, se había mantenido en su cuenta de Instagram al momento de su publicación.

50 Cent terminó su publicación con "OK, es hora de tomar un descanso de Instagram". Los fanáticos del rapero saben que ya ha tomado descansos de la red social antes.

Además, 50 Cent descubrió que había sido "shadow banned" u oculta en la plataforma después de no obtener nuevos seguidores durante aproximadamente un año.

"He estado estancado en 25 millones de seguiodores durante un año". Como se señaló anteriormente, 50 Cent a veces puede admitir haber actuado mal cuando se trata de su lista de compras en línea.

Respecto a su reciente controversia con Megan Thee Stallion por la forma en que las redes sociales trataron su lesión incluido el rapero, 50 Cent dejó publicó un comentario de Instagram en su página en el que se disculpó por burlarse de ella, y agregó que ni siquiera sabía que los informes eran ciertos.

¿Qué opinas de las controversias en redes sociales de 50 Cent? Dinos en los comentarios.