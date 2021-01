5 series de ANIME para ver si te gusta Cells At Work

Cells at Work de Akane Shimizu es un anime de comedia que examina la vida de dos glóbulos, uno rojo y otro blanco, cuyo objetivo es asegurarse de que el cuerpo de su anfitrión humano permanezca sano. Por lo tanto, la historia gira en torno a que estas células adquieren alergias peligrosas, atienden las necesidades de otros residentes celulares y mantienen el orden.

A pesar de que Cells at Work tiene inexactitudes sobre lo que sucede dentro del cuerpo humano, muchos argumentarán que todos deberían mirar este anime (ya que médicos de la vida real la han recomendado alguna vez). Por lo tanto, La Verdad Noticias te presenta 5 animes para ver si te gustó el mundo de Hataraku Saibō.

5 - Dr. Stone

Dr. Stone trata sobre un niño llamado Taiju Ooki que se despierta en un mundo desconocido para el suyo y se encuentra con un viejo amigo amante de la ciencia llamado Senkuu que planea revitalizar la civilización a través de la ciencia.

Dr. Stone, el maestro de ciencias que siempre quisiste tener

Aunque todos se convirtieron en piedra antes de que Taiju durmiera durante muchos años, varios seres se liberaron de la petrificación y planean desafiar los ideales de Senkuu. Al igual que Cells at Work, Dr. Stone es una serie de anime que hará que los espectadores sientan que han aprendido algo sobre nuestro mundo en relación con el tema científico y el cuerpo humano.

“Junto con los personajes divertidos del programa, Dr. Stone es un anime que no te debes perder, según algunos críticos”

4 - Hetalia

Hetalia Axis Powers es esencialmente un anime que se burla de la política y los eventos históricos que han ocurrido en nuestro mundo, al convertir naciones en personas con una amplia gama de personalidades. Así, la historia tiene lugar entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, destacando el intenso vínculo entre las fuerzas aliadas y los adictos al poder.

Hetalia, la serie que te enseña la historia del mundo de forma única

Al igual que Cells at Work , Hetalia Axis Powers se centra en su humor para educar a sus espectadores sobre conceptos del mundo real. Los críticos afirman que la forma en que Hetalia Axis Powers se burla de las principales naciones al retratarlos como hombres adorables con personalidades extravagantes es una forma divertida para que un anime explique un evento histórico.

“Esencialmente, Hetalia es una serie que a uno le encantará u odiará entrar en ella”

3 - Shirobako

Shirobako trata sobre un grupo de amigos que quieren crear un anime "mainstream" muy querido y seguir carreras en dicha industria. Aunque dos de las chicas logran una posición, tres van por caminos que no son satisfactorios o no están en el mismo estadio que las dos primeras chicas.

Shirobako, la travesía detrás de un anime

Sin embargo, estas chicas se darán cuenta de que la vida tiene muchas rutas diferentes y se necesitará un cierto nivel de determinación para alcanzar las metas. Shirobako presenta personajes aficionados que eventualmente se agrupan con profesionales que los ayudarán a desarrollar su oficio y caracterización. Este anime tiene un tono más maduro en cuanto al desarrollo del personaje y la profesionalidad.

2 - Violet Evergarden

Violet Evergarden de Kyoto Animation, trata sobre una mujer que despierta hospitalizada después de una guerra sin entender las palabras que le dijo su líder. Ahora, trabajadora del servicio de correo, espera entablar relaciones más sólidas y, con suerte, descubrir lo que quería decir su líder.

Al igual que Cells at Work, Violet Evergarden tiene momentos llenos de acción que satisfarán las ansias de combate de algunos fanáticos. Ambos animes cuentan con una protagonista femenina, que busca conocimiento para el cierre o la superación personal. Sin mencionar que ambos animes están maravillosamente animados y contienen varios momentos alegres con respecto a sus tramas.

1 - One Punch Man

One Punch Man trata sobre un hombre llamado Saitama que puede derrotar a cualquier enemigo con un solo golpe, pero ha perdido su amor por la lucha y la vida misma. Sin embargo, después de recibir noticias sobre una Asociación de Héroes que puede ayudarlo a convertirse en un héroe popular, el protagonista vuelve a estar más interesado en la vida.

Saitama, el héroe por diversión en One Punch Man

Te recomendamos leer: Cells at Work: El manga finaliza en enero y contaría con COVID-19

Al igual que Cells At Work, One Punch Man incluye figuras heroicas que luchan contra el mal para proteger a los humanos y otros organismos bondadosos. Sin embargo, al igual que algunas de las inexactitudes dentro de la serie de Akane Shimizu, hay ciertos aspectos del personaje de Saitama que no tienen sentido.

