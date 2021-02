5 personajes que podrían reemplazar a Naruto como Hokage (Además de Sasuke)

¡Advertencia! Lo siguiente contiene spoilers de Boruto: Naruto Next Generations, capítulo 54 "Bro", de Masashi Kishimoto, Mikio Ikemoto, Mari Morimoto y Snir Aharon; ahora disponible en Viz Media, Shonen Jump y MANGA Plus de forma gratuita.

En el manga de Boruto, parece que Naruto puede estar en sus últimos momentos. Después de la batalla con Isshiki, su Modo Baryon ha drenado su chakra, algo sobre lo que advirtió Kurama, y por lo tanto este personaje da señales de morir pronto.

Esto ya ha llevado a la especulación de que Sasuke Uchiha podría asumir el cargo de Hokage en lugar de Naruto, convirtiéndose en el primer Uchiha en hacerlo y logrando el sueño que Madara y Hashirama Senju tuvieron siglos antes.

Sin embargo, hay rostros familiares en la vieja guardia que podrían convertirse en el líder de la Hoja Oculta si Sasuke deja pasar la oportunidad. La Verdad Noticias te comparte algunas opciones que muchos fanáticos ya consideran posibles en redes sociales.

5 - Orochimaru

Mitsuki y Orochimaru en la secuela de Naruto

Si bien es una elección aparentemente poco convencional, vale la pena recordar que Orochimaru era miembro de los Tres Sannin legendarios. Jiraiya murió, pero la gente decía que debería ser líder, aunque nunca le gustaron los roles oficiales.

Tsunade se hizo cargo después de que el Tercer Hokage, Hiruzen, también cayera en la batalla, por lo que los Sannin en su conjunto tienen una idea del liderazgo, ya que fueron protectores oficiales durante un tiempo.

Irónicamente, Orochimaru fue quien mató a Hiruzen, pero se redimió en la guerra de Kaguya, ayudando a Naruto y Sasuke en la lucha contra la Otsutsuki. Pero comprender lo que Konoha necesita ahora, sería un gran paso para regresar a la luz ya que podría honrar a Jiraiya y a su antiguo mentor Hiruzen como Hokage.

Con sus décadas de experiencia y estudio, Orochimaru podría ser un gran líder para ayudar a la aldea a evolucionar y progresar en este frente. También permitiría que personas como Shikamaru y Sasuke lo vigilen más de cerca, ya que no pueden monitorearlo completamente tal como está.

4 - Ino Yamanaka

Ino Yamanaka, la líder de comunicaciones en Konoha

Ino fue un soldado integral durante la guerra de Kaguya, tomando el relevo después de que la unidad sensorial murió a manos de los Diez Colas. Desde entonces, ella y Shikamaru han trabajado para honrar el legado de aquellos que murieron en el ataque.

Ahora, Shikamaru se ha convertido en el consejero de Naruto, mientras que Ino dirige la red sensorial de Konoha y dirige una floristería. Es un papel menos lleno de acción que el que tuvo una vez, pero estar lejos de las recientes mini guerras es algo que realmente convierte a Ino en un líder compasivo.

Por ejemplo, en un arco reciente, Ino no obligó a su hijo, Inojin, a seguir el camino de la familia como un ninja sensorial, creyendo que necesitaba encontrar su propio equilibrio. Alguien como Ino, por lo tanto, podría agregar muchos matices y empatía a un papel que suele ser más empresarial en el cuidado Konoha.

Ino tiene una figura muy inspiradora y racional, además de que tendría a Sakura y Hinata en las que apoyarse. Su disposición a esperar y escuchar a quienes la rodean crearía un enfoque más cariñoso y maternal en la oficina, haciéndola más accesible de lo que suele ser el Hokage.

3 - Iruka Umino

Iruka Umino en Boruto: Naruto Next Generations

Iruka dedicó su vida a la Voluntad de Fuego de Konoha y a criar a la próxima generación de shinobi, pero también sabe mucho sobre la política de Konoha y las otras aldeas. También ayudó a criar a Naruto, y está en el nivel de Kakashi y Jiraiya en su vida, tal vez incluso más alto.

En ese sentido, él es el padrino de Boruto, y nombrarlo podría darle a Iruka los accesorios que la serie Naruto no proporcionó por completo. Iruka es un veterano inteligente, táctico y amable que ha pasado gran parte de su vida muy cerca del Hokage, es decir, Hiruzen y Naruto.

Al asumir el papel, definitivamente querría honrar el sacrificio de su "hijo", ya que siempre estaba asustado cuando Naruto huía a la batalla. Si no fuera por Kakashi, Iruka probablemente habría sucedido a Tsunade como Hokage, aunque es cierto que ha tratado activamente de mantenerse fuera de los reflectores.

Sin embargo, la aldea necesita experiencia y estabilidad, y cuando Minato murió y Konoha regresó con Hiruzen, demostró que estaban dispuestos a traer de vuelta a cabezas mayores para agregar eso. También trabajaría bastante bien con Boruto y el Equipo 7, ya que los cuida como si fueran sus hijos.

2 - Shikamaru Nara

Shikamaru, Temari y Shikadai Nara

Shikamaru cambió drásticamente cuando su padre murió junto a Ino en la guerra, pasando de ser alguien que siempre era vago a la hora de ayudar a convertirse en la mano derecha de Naruto en el trabajo.

Se dio cuenta de que no podía desperdiciar su potencial y, después de tantos años junto al actual Hokage, está bien posicionado para pasar de diputado a actor. Shikamaru también ha tratado de evitar el gran centro de atención, pero Konoha necesitaría a alguien como él para una transición sin problemas.

Conoce bien el terreno, muchos pueblos aprecian su estilo y su genio, y como está casado con Temari de la Arena Oculta, le otorga una insignia diplomática adicional. Hacer que Shikamaru pase de eludir la responsabilidad a tener la responsabilidad final cerraría el círculo de su personaje, posiblemente alentando a Shikadai a apuntar más alto.

Después de todo, su hijo también muestra una inmensa destreza como uno de los principales partidarios de Boruto. La familia de Shikamaru también ha tenido algunos de los soldados más leales de la aldea y esta podría ser la joya de la corona de su dinastía.

1 - Sakura Uchiha

Saukra Uchiha, esposa de Sasuke y líder de medicina en Konoha

Sakura puede ser una elección sorpresa, pero se lo ha ganado y es perfecta para el papel. Convertirse en Hokage completaría su viaje como aprendiz de Tsunade y tendría a ella, así como a su ex mentor, Kakashi, en quien apoyarse.

Sakura también es una estratega militar subestimada, que ayudó enormemente en la lucha final contra Kaguya, por lo que, aparte de su toque maternal, Sakura tiene buen ojo para la guerra y las amenazas futuras.

Dicho esto, un ninja médico que lidera la aldea también se relaciona con la visión de la ciencia con el equipo de Katasuke para el futuro. Todos en las aldeas la conocen y la aman, ya que todos saben que su historia es profunda cuando se trata de salvar otras aldeas.

Sasuke, como vigilante, también trabajaría a su favor, ya que la cercanía de ambos como marido y mujer los inspiraría y motivaría un poco más, sin mencionar que empujaría a Sarada en su búsqueda para convertirse en Hokage.

Más que nada, Sakura querría honrar el legado de Naruto. Si bien ella también está actualmente eliminada de la acción, se adelantó en el pasado cuando se le pidió y sabe cómo piensa Naruto, lo que proporcionaría una buena red de seguridad para Konoha, ya que obtendrían un reemplazo que se sentiría como un sucesor muy fiel de la leyenda Uzumaki.

