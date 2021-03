5 películas de Pixar que son mejores cuando eres adulto

Durante décadas, ahora hace más de veinticinco años, Pixar Animation Studios ha estado produciendo una película excelente tras otra. Durante casi tres décadas, Pixar ha ofrecido a los niños películas que realmente pueden disfrutar.

Estas películas no solo son divertidas para los niños, sino que también tratan temas con los que los niños tendrán que lidiar en algún momento y los ayudan a procesarlos de manera amigable para los niños.

Las películas de Pixar son notoriamente buenas en todos los sentidos. El nombre Pixar se ha convertido en sinónimo de que una película animada es al menos aceptable, si no lo suficientemente buena como para verla una vez, tal vez dos.

Sin embargo, hay películas de Pixar mejoran con cada nueva visualización, no solo eso, sino que estas películas de Pixar son mucho mejores para ver cuando uno es adulto que cuando es niño.

Por eso en La Verdad Noticias te damos una lista de 5 películas que deberías considerar en tu próxima maratón.

Toy Story (Película de Pixar de 1995)

Toy Story es la primera cinta de Pixar

Si viste esta película cuando eras un niño, probablemente hoy tengas más de 15 años.

El primer largometraje de Pixar, Toy Story , es también una de las mejores películas que jamás haya hecho el estudio de animación. Más que eso, es una película que realmente trasciende la edad. Si bien los niños pueden, y sin duda lo hacen, disfrutar Toy Story, tiene un humor que solo los adultos pueden apreciar por completo. Toy Story también tiene una trama que resuena fuertemente con los adultos a medida que crecen .

A veces, los adultos sienten que superan a quienes eran o incluso creen que sienten que son. Una película como Toy Story les recuerda a los adultos que deben adaptarse a su mundo cambiante y cambiar con él. Esta película gana cada año más peso e importancia desde su estreno.

Algo que llama la atención de esta película, es que nos da un panorama muy diferente al actual, es decir, nos muestra un mundo en la época de los 90’s, la cual era la modernidad en ese entonces, y nos enseña la vida de Andy, quien era feliz con sus juguetes (Probablemente ahora si aún fuera un niño, jugaría con una tablet).

Pero no sólo Toy Story vale la pena, sino que Toy Story 2, que salió tan solo un par de años después es incluso mejor que su predecesora.Los chistes de esta película, similares a los de la película original , solo se vuelven más aparentes y divertidos a medida que los espectadores se convierten en adultos.

Aún mejor, la historia de Toy Story 2 sobre el costo de la inmortalidad es un concepto absolutamente sobresaliente que va más allá de lo que la mayoría de las películas animadas han hecho.

Monster Inc (Pelicula de Pixar 2001)

Monster Inc y su secuela triunfaron entre los fans

En el fondo, Monsters, Inc. es una historia sobre cómo afrontar los propios miedos. Para un niño, esto puede manifestarse literalmente como un miedo a un monstruo en el armario. Sin embargo, como adulto que ve la película de Monsters, Inc., los espectadores se dan cuenta de que el miedo que la película sugiere que enfrentan podría ser absolutamente cualquier cosa.

Los niños de la película se enfrentan a los monstruos en sus armarios , pero los personajes de monstruos adultos se enfrentan a monstruos del mundo real. Los personajes se enfrentan a sus jefes, compañeros y seres queridos y defienden lo que es correcto cuando creen en ello, sin importar el costo. Para un adulto, Monsters, Inc. es una discusión importante sobre lo que sucede cuando el miedo te consume.

También es una historia que nos habla de la amistad verdadera, y como pese a cualquier cosa, siempre podrás contar con tus mejores amigos, sobre todo a aquellos que conoces desde la escuela.

Buscando a Nemo, Pixar 2003

Buscando a Nemo nos ayuda a tratar el duelo

Ha habido pocas películas tan buenas como Buscando a Nemo . Si bien los niños pueden sentirse relacionados con Nemo a lo largo de la historia, los adultos pueden creer que la esencia de la misma reside realmente en Marlin y su búsqueda para reunirse con su hijo. Habiendo perdido a su esposa y a todos sus otros hijos en un trágico accidente, Marlin se niega a correr riesgos con su hijo.

Como resultado, él y Nemo nunca viven realmente como deberían. Marlin tiene que aprender a correr riesgos y vivir de verdad para encontrar a Nemo y llegar a su hijo, cerrando la distancia emocional y física que los separa a lo largo de la película. Los adultos probablemente se sentirán aún más emocionados al ver esta película ahora que cuando eran niños.

Es, al igual que el Rey León, una de las mejores películas para tratar el tema del duelo, pero sobre todo, para entender que es necesario trabajar todo lo que una perdida nos provoca en las emociones.

Los Increibles, Pixar 2004

Los Increíbles es una de las mejores películas para ver ahora que eres adulto

Una película sobre una superfamilia, como Los Increíbles , siempre se le mostrará a diferentes personas de manera diferente a lo largo del tiempo. Si bien las personas que vieron esta película de niños cuando se estrenó inicialmente pueden haberse relacionado con los niños, Violet o Dash, la primera vez, ahora ven la película con ojos nuevos.

Cualquiera podría identificarse con cualquiera en la película, ya sea el deseo de Syndrome de ser más, la nostalgia de Bob por su pasado glorificado percibido o la inquietud de Helen en un papel que puede no ser del todo destinado a ella. Esta película, e incluso The Incredibles 2, su secuela de 2018, abordan la identidad de muchas maneras profundas, que los adultos pueden encontrar útiles o emocionales al ver esta película después de crecer.

Esto aunado a la importancia de la unión familiar, por ello es una de las mejores películas para ver como adultos, pero también para ver junto a tus hijos, si es que ya los tienes.

Ratatouille, Pixar 2007

Ratatouille nos enseña a luchar por nuestros sueños

¿Alguna vez has sentido que tu sueño no lo puedes cumplir debido a tus condiciones?, pues este es un tema que se trata en la película de Ratatouille.

Pocas personas no se verán afectadas por Ratatouille. En esencia, esta es una película sobre lo que significa, y, a veces, lo que cuesta, hacer lo que realmente amas y ser quien realmente eres. Hay muchos momentos que los adultos que ven Ratatouille pueden disfrutar más ahora que cuando eran niños.

Sin embargo, la escena que se destaca sobre todas las demás es donde Anton Ego prueba el ratatouille de Remy y recuerda su infancia cuando su madre le dio ratatouille. Luego, Ego escribe en su reseña algo que los adultos deben escuchar:

“En el pasado, no oculté mi desdén por el famoso lema del chef Gusteau, 'Cualquiera puede cocinar'. Pero me doy cuenta de que sólo ahora comprendo realmente lo que quiso decir. No todo el mundo puede convertirse en un gran artista, pero un gran artista puede venir de cualquier parte

¿Cuál es tu película de Pixar favorita?, ¿Qué película crees que hizo falta en esta lista?, dinos tu opinión en los comentarios.

��Sabías que el Vaticano canceló todos los eventos para esta Semana Santa 2021? Síguenos en Facebook y mantente informado.