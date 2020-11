5 estrenos de ANIME que “FRACASARON” en 2020 ¿Fueron terribles?

Algunos animes simplemente no cumplen con las altas expectativas que los fanáticos les pusieron, y en 2020, estas cinco series podrían ser las más decepcionantes de los lanzamientos del año. ¿Quizás tuvieron mucha publicidad pero poca calidad en la historia?

Si bien este año ha brindado un montón de anime genial, estos títulos atrajeron mucha emoción, ya sea a través del reconocimiento de la marca o material promocional emocionante, solo para culminar en algo profundamente decepcionante.

La Verdad Noticias te invita a conocer esta lista de 5 series de anime que no superaron las expectativas de muchos fanáticos. Puedes tomar este artículo como una invitación a dejarnos tu opinión, o bien, decirnos si existe otra serie que nos faltó mencionar. De igual forma, te advertimos de algunos spoilers.

5 - Ghost in the Shell: SAC_2045

Foto: Netflix

Ghost in the Shell es una de las franquicias más respetadas en la historia del manga y el anime. Entre las películas teatrales y Stand Alone Complex, Ghost in the Shell goza de una reputación como ciencia ficción "elevada"; capaz de una intensa y profunda introspección y filosofía.

Por eso, cuando se anunció una nueva entrada en la popular serie Stand Alone Complex para Netflix, los fanáticos se regocijaron. Luego, salió Ghost in the Shell: SAC_2045. Si solo fuera la decisión impopular de reemplazar la animación 2-D con un estilo de animación CGI mucho más caricaturesco, entonces el programa podría no haber ido tan mal como lo hizo con los espectadores.

Sin embargo, el controvertido estilo de animación también vino con una trama débil. La serie tiene lugar principalmente en los áridos páramos de Estados Unidos, lo que resulta en un espectáculo vacío que cambia demasiado y los fanáticos disfrutaron del original.

Las ideas, aunque ambiciosas, se sienten poco elaboradas o demasiado drásticamente diferentes para conectar con los fanáticos de la franquicia. La serie acaba de terminar siendo un trabajo duro. ¿Lo mejor sería regresar a lo básico?

4 - The God of High School

The God of High School es una de las muchas producciones Crunchyroll Originals basadas en el manhwa coreano que salió este año. Mientras que algunos resultaron muy entretenidos, otros fueron menos estelares. Esta serie fue uno de los estrenos más destacados (promocionados) que se lanzaron en 2020 y, en gran medida, no funcionó.

El anime es sobre luchas basadas en torneos que incluyen tanto en sus 13 episodios que deja poca impresión duradera en el espectador. Se presentan muchos personajes que tienen poco impacto en la historia genera. A pesar de su estilo ambicioso y su animación increíble, resulta en un “desastre” en el cerebro.

3 - Noblesse

Foto: Crunchyroll

Otro Crunchyroll Original y una adaptación de otro manhwa tremendamente popular, Noblesse fue el otro recién llegado más publicitado a la lista 2020 de Crunchyroll. Sin embargo, a pesar de tener Production IG detrás (el mismo estudio detrás de Ghost in the Shell y Psycho-Pass ), este se sintió extrañamente decepcionante para muchos fanáticos del manhwa.

En parte, esto se debe al hecho de que el anime tenía poco sentido desde el principio si no estaba familiarizado con el anime anterior de Noblesse, un ONA de un episodio llamado Noblesse: Awakening. Sin embargo, incluso entonces, Noblesse sorprendió a muchos por estar atrapado en tropos que habían caído en desgracia durante mucho tiempo, en parte, porque la serie se remonta a 2007.

Para los nuevos fanáticos que no habían crecido con el manhwa, el nuevo anime de Noblesse se sintió como si retomara un anime antiguo que abrazaba los clichés de su época. Aunque no está mal, no consiguió suficientes fans.

2 - Gibiate

¿El anime que se convirtió en el más odiado de 2020?

Pocos animes desencadenaron un odio tan profundo en la comunidad de anime como lo hizo Gibiate tras su lanzamiento. Después de una agresiva campaña de marketing en línea, la serie recibió comentarios abrumadoramente negativos de la audiencia al momento de su lanzamiento.

La serie presenta a luchadores que viajan en el tiempo y que son llevados a un futuro en el que un virus (una serie sobre una pandemia que vaya no es el mejor momento) ha convertido a las personas en monstruos, volcando la sociedad.

Los héroes tienen que luchar contra dichos monstruos mientras buscan una cura. Si bien parece que tiene un potencial interesante, la ejecución no solo no cumple esta promesa, sino que también encuentra nuevas formas de decepcionar a su audiencia aún más.

La animación es difícil de ver gracias al uso de CGI torpe para los monstruos, lo que no ayuda porque la acción es difícil de seguir. Los personajes, además de ser simples, siguen los tropos con los que estás familiarizado si has visto casi cualquier anime.

Si bien un anime sobre personas que luchan contra una pandemia durante la era de COVID-19 debería haber sido una experiencia oportuna, tal vez incluso catártica, en cambio se convirtió en un desastre de proporciones gigantescas. ¿Te atreves a verla?

1 - Dragon’s Dogma

Dragon's Dogma podría ser el anime más decepcionante de 2020. La serie es una coproducción entre Capcom y Sublimination, pero no pudo escapar a las comparaciones entre la adaptación de Castlevania del estudio de animación estadounidense Frederator.

Si bien la exageración fue alta para Dragon's Dogma desde el principio, algunos fanáticos se desanimaron, nuevamente, por la animación CGI rígida y torpe incluso en sus trailers, por temor a que el programa resultara como el decepcionante anime Berserk de 2016-17.

En cambio, este nuevo anime resultó incluso peor que Berserk. La serie se desvía de la trama del juego casi de inmediato, lo que no sería tan malo si la trama en la que se desvió fuera una historia de fantasía oscura y convincente.

Los creadores de Dragon's Dogma intentaron crear una historia que explorara el pecado de la humanidad en un entorno de fantasía nihilista. Lamentablemente, fallaron. La escritura no logra crear personajes interesantes; el guión es demasiado dramático y artificial.

Dragon's Dogma se siente como una campaña de Dungeons & Dragons en manos de un niño nervioso. Es, con mucho, el anime más decepcionante de 2020 y una de las entradas más débiles en el catálogo de anime original de Netflix hasta la fecha.

