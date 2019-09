5 años habría durado el romance entre Verónica castro y Yolanda Andrade

Durante las últimas semanas se ha indagado en el tema de la supuesta salida del closet entre Verónica Castro y Yolanda Andrade, situación que ha estado llena de “Dimes y diretes” entre ambas famosas, pues la conductora Yolanda Andrade asegura que si mantuvo una relación con la mamá de Cristian Castro.

Mientras tanto Verónica Castro le ha pedido a Yolanda Andrade que la deje en paz, y que diga la verdad respecto al tema, mismo que ha hecho que la intérprete de “macumba” se quiera alejar de los medios, las cámaras y los escenarios.

Y es que una publicación realizada por Tv Notas “confirmó” que, sí existió una relación de más de 5 años entre ambas famosas, pues revisaron sus fotografías de archivo de años anteriores, y encontraron múltiples momentos en los que Yolanda Andrade y Verónica Castro se encontraban juntas.

Según la misma publicación, se le realizó una entrevista a una supuesta fuente confiable, que aseguró que Cristian Castró se encuentra preocupado por su mamá pues se encuentra presuntamente deprimida por tal tema, y teme que pudiera atentar contra su propia vida, pues el tema es delicado.

La misma supuesta fuente comentó que Cristian Castro en múltiples ocasiones estuvo enojado con su mamá pues “una cosa era invitar a tomar un café a su amiga, y otra muy distinta era meterla a su cama”.

Lo que sí es una realidad, es que, ante tantos rumores, los fanáticos empiezan a sentir pena por Verónica Castro, y el hecho de que no quiera continuar su trabajo en los medios por este escándalo.

“Respeto para la familia, no más ese tema, por favor”, “¡Ya aburren con esto!” “Respeten la trayectoria de la Sra. Verónica Castro. Si ustedes ya no tienen nota ya no den programa, cuando se enfrascan se enfrascan”, fueron algunos mensajes de apoyo que recibió Verónica Castro.

