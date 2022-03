5 Seconds of Summer regresa con su nueva canción 'Complete Mess'

5 Seconds of Summer está de regreso con nueva música y están presentando una vista previa de su próximo nuevo álbum a través de su nuevo sencillo, "Complete Mess".

"Complete Mess" es la primera canción escrita y producida en su totalidad por la banda, y muestra la producción de Michael Clifford y la composición de la banda. Grabado en Rancho V en Joshua Tree, el propio estudio casero de Clifford y Dragonfly Creek en Malibú, el título de la canción en realidad hace referencia a una camiseta favorita de los fanáticos que Luke Hemmings solía usar.

Sin embargo, las letras, van mucho más profundas mientras cantan, "Llámalo una lección cuando siento que te deslizas lejos/ Y me estoy perdiendo la mitad de mi vida/ Oh, me haces completo, me haces completo/ Me haces un completo desastre".

En un comunicado, Calum Hood de la banda explicó sobre la nueva canción de la banda: "Creo que es una de las primeras representaciones verdaderas de la banda en su forma más honesta. Nos sentimos muy animados por ella. Es una buena canción para poder volver a conectar con nuestros fans después de tanto tiempo sin lanzar música".

Luke agregó: "Nada se pensó demasiado mientras lo escribíamos. Se sintió bien. Fue lo primero que se nos ocurrió. Se unió muy rápido y ejemplificó lo que cada uno de nosotros hacemos mejor musicalmente".

Y Ashton Irwin del grupo estuvo de acuerdo: "Hemos estado tratando de hacer esta canción durante diez años. Nos encanta colaborar con otros creadores de música, pero nunca sentimos que habíamos logrado la visión completa de la banda mientras trabajábamos con la gente". fuera de la banda. Para este disco nos dimos cuenta de que si quieres hacer algo que realmente represente cómo te sientes, tienes que hacerlo tú mismo".

El nuevo álbum de 5 Seconds of Summer será el quinto y seguirá a Calm de 2020.

"Queríamos ese sonido expansivo hacia el que gravitamos naturalmente cuando tocamos juntos, así que tuvimos que aprender cómo grabar eso. Era importante para nosotros labrarnos nuestro propio lugar en el mundo del pop y abrazar lo que realmente se nos da bien. 'Complete Mess' es la primera ilustración de nosotros tomando posesión total del ADN del grupo" agregó.

Michael dijo sobre qué esperar del próximo proyecto: "Queríamos descubrir quiénes éramos como banda en ese momento en particular y la mejor manera de hacerlo era escribir solo con nosotros cuatro. Esta nueva música es tan auténticamente nosotros. Es exactamente el tipo de música que queremos hacer en este momento y esta es la dirección exacta en la que queremos ir".

Los fanáticos podrán ver a 5 Seconds of Summer en vivo desde Las Vegas mientras la banda se presenta durante el Daytime Stage de este año en el iHeartRadio Music Festival el 24 de septiembre.

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, los boletos para el espectáculo están actualmente a la venta; los fanáticos pueden visitar AXS.com para comprarlos.

