5 Formas en las que Robert Pattinson podría ser el mejor Batman

DC lanzó recientemente el primer avance oficial para su próxima entrega de Batman en la pantalla grande, pero mucho antes de que Matt Reeves se sentara en la silla del director, el elenco anunciado de Robert Pattinson en el papel principal ha dividido al público. Incluso los espectadores a los que les encantó el tráiler, o al menos estaban increíblemente intrigados por su contenido, no parecen estar de acuerdo en cómo se sienten acerca de que Pattinson se ponga la capucha.

Algunos ya lo llaman casting perfecto, mientras que otros dicen que el casting de Pattinson es lo peor que le ha pasado a Batman desde que entró en Joe Chill en un callejón oscuro. Hay algunas razones válidas por las que podrías pensar que Pattinson podría ser el mejor Batman hasta ahora, y hay tantas razones válidas por las que podrías pensar que podría ser el peor,pero esta vez hablaremos de 5 razones por las cuales Robert Pattinson puede llegar a ser el mejor Batman hasta ahora.

Su Experiencia Desde Crepúsculo

Realmente es una pena que tantos espectadores no quieren dejar ir el trabajo de Pattinson en Crepúsculo porque ha hecho tantas películas geniales desde entonces. En particular, a los críticos les encantó su trabajo en el contendiente de Cannes Good Time. También ha realizado actuaciones tremendas en películas como The Rover, Maps to the Stars y, más recientemente, The Lighthouse.

Toda esa experiencia en imágenes para adultos más valientes debería darle a Pattinson exactamente la experiencia que necesita para interpretar el tipo de Batman gótico, valiente y potencialmente emo que necesita ser.

La experiencia de Robert Pattinson

Realismo

Una de las cosas más interesantes del tráiler es que The Batman parece apostar por un tipo especial de realismo. No el realismo como en la cruda realidad en la que se fundaron los Batflicks de Christopher Nolan, sino más bien en la realidad real, poniendo a Gotham en un mundo más parecido a Se7en.

Es un mundo donde los disfraces de Batman de Wayne y Catwoman de Selina Kyle en realidad parecen hechos a mano por una persona desde cero, en lugar de un equipo de diseño de vestuario. Ver a un Batman con los pies en la tierra podría ser interesante, y Pattinson podría ser vital para dar forma a esa realidad.

Actor Robert Pattinson

Christopher Nolan Dio Su Bendición

La antorcha ha sido aprobada oficialmente. La recepción a Batfleck de Ben Affleck es prueba suficiente de cómo los fanáticos se cansan ante la idea de aceptar un nuevo Batman tan poco después de que Christian Bale y el director Christopher Nolan hicieran un trabajo tan estelar con su trilogía.

A diferencia de Batfleck, parece que Nolan en realidad tiene la bendición de Pattinson para llevar el legado del personaje después de que trabajaron juntos para Tenet. Nolan dijo a Entertainment Tonight, "Habiendo trabajado con Rob, puedo decir con total confianza que puede hacer absolutamente cualquier cosa que se proponga", concluyó Nolan. "Y no podría estar más emocionado de ver lo que hace con Batman". Si Nolan acepta a Pattinson como Batman, todos deberíamos.

Christopher Nolan

La Historia

Aunque un buen tráiler siempre puede engañar, es difícil imaginar que la película termine siendo decepcionante con un equipo que incluye a Matt Reeves y Peter Craig. Ambos han producido nominados al Oscar como Dawn of the Planet of the Apes y The Town.

Como es el caso de la mayoría de las grandes historias, estos guiones sólidos brindan a los actores un gran material con el que trabajar. Si Pattinson es capaz de hacer justicia al guión, podría producir una actuación tan impresionante como la película que protagoniza.

Robert Pattinson el nuevo Batman

Él es Diferente

Sí, lo más importante de Robert Pattinson que los fanáticos pueden tener en su contra con su actuación también podría ser su mayor fortaleza. Es diferente en muchos aspectos de cualquier otro Batman que hayamos visto en la pantalla grande hasta este momento, y esta última entrega de Bat podría ser la reinterpretación más diferente del personaje que hemos visto hasta ahora.

TE PUEDE INTERESAR: Robert Pattinson confesó la verdadera razón por la que interpretará Batman

Hay razones para que los fanáticos se disgusten ante la idea de un cambio, pero también hay razones para que los fanáticos den la bienvenida a este cambio. De cualquier manera, los fanáticos estadounidenses que obtengan algo tan diferente nos desarmarán lo suficiente como para que Pattinson pueda sorprendernos a todos con una actuación extraordinaria.