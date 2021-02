4 mujeres que le dijeron “No” a Luis Miguel ¿Se arrepienten?

No es sorpresa que, con el paso de los años, Luis Miguel ha tenido una larga lista de ex amores, que podrían decirte que está loco, o que incluso podrían hablar maravillas de él, sin embargo, no todas las conquistas de LuisMi han sido exitosas.

Y es que, tal y como te hemos informado previamente en La Verdad Noticias, hay mujeres que prefirieron evitarse un escándalo, y rechazaron salir con el cantante.

Desde cantantes, conductoras, y hasta modelos, aquí te presentamos 4 mujeres que rechazaron salir con el llamado “Sol de México”.

Alejandra Ávalos

Cautivó muchos oídos y ojos con sus actuaciones y canciones por allá de los años 80. Si bien era muy hermosa por entonces, lo que le valió un contrato con Warner Bros. Records fue su talento.

Sería por esta decisión que cruzará caminos con Luis Miguel. Fue en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante que recordó cómo conoció al intérprete de La incondicional y cómo fue su relación con él.

No fue hasta un evento en Acapulco donde Alejandra y Mickey estuvieron en la casa de este que su amistad terminó. A pesar de los intentos de Luis Miguel por conquistar a Alejandra, ella no cedió hasta que le dio un ultimátum a la cantante:

Él se enojó y me dijo ‘pues si te vas no te vuelvo a hablar jamás’”, declaró. Alejandra decidió dejar la casa y ese fue el fin.

Luz Elena González

En cualquiera de sus facetas (como actriz, conductora y hasta cantante) la tapatía deslumbra por su enorme belleza. Y fue tal característica lo que atrajo la atención de Luis Miguel.

Ella lo recordó hace tiempo cuando estuvo en Confesiones con Aurora Valle. De acuerdo con González, mantuvo “una relación bonita, de amistad; de un noviazgo diferente.

"Él es una persona que le gusta estar solo… no le gustan las fotos. Lo que yo viví son bonitos recuerdos, fue una experiencia bonita”.

Andrea Legarreta

No es secreto que la conductora estelar de Hoy ha dicho en reiteradas ocasiones que Erik Rubín, el antiguo miembro de Timbiriche, es el amor de su vida y no se ve con ningún otro hombre a su lado.

Sin embargo, eso no ha impedido que Andrea tenga un historial amoroso por detrás y una de sus experiencias más emblemáticas fue cuando Luis Miguel la invitó a cenar hace muchos años.

En entrevista con Adela Micha, Legarreta recordó lo enloquecida que estaba por el Sol de México:

“A mí Luis Miguel me fascinaba. Yo desde niña babeaba por Luis Miguel. De pronto coincidimos en ciertos eventos y yo babeaba”.

Sin embargo, ella tuvo que rechazarlo porque por entonces tenía un novio con el que salió durante 7 años; no sintió que era correcto aceptar la invitación de otro hombre aun si no hacían nada.

Desafortunadamente, Andrea Legarreta ahora se arrepiente por no haber ido puesto que, tiempo después, supo que su ahora ex-novio les estaba siendo infiel.

Yanet García

También conocida como “La chica del clima más bonita del mundo”, Yanet estaba en un punto alto de su carrera al ser quien daba esa clásica sección en el programa Hoy. Siempre levanta suspiros con su belleza y su cuerpo, tanto así que, al parecer, logró llamar la atención de Luis Miguel.

Al parecer, el puente fue Jorge “El Burro” Van Rankin, quien por entonces era compañero de conducción de Yanet y había sido amigo entrañable de “Luismi” por años. El incidente ocurrió cuando Van Rankin se reencontró con Luis Miguel en uno de sus conciertos luego de años de estar distanciados.

En un momento dado, el cantante de origen puertorriqueño le pidió que le presentara a la atractiva modelo. Sin embargo, Yanet rechazó la invitación por “estar bien con su novio”.

En ese entonces, la conductora mantenía una relación con el jugador profesional de Call Of Duty, Douglas Martin.

¿Crees que se arrepientan de haber rechazado a Luis Miguel?, dinos tu opinión en los comentarios.

