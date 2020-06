365 DNI pierde primer puesto del Top 10 de Netflix tras estreno de nueva serie

Nadie esperaba que un drama erótico polaco permaneciera en el puesto número 1 del Top 10 de Netflix durante tanto tiempo, pero eso es lo que 365 Days, o 365 DNI, han hecho en el transcurso de la semana pasada. Subió en las filas anteriormente para dejar atrás la Space Force y 13 Reasons Why, pero ahora acaba de perder su corona.

365 DNI pasa al segundo lugar de lo más visto de Netflix

Netflix tiene un nuevo éxito en sus manos, y es uno de los más tontos que verás en un tiempo. Floor is Lava es una carrera de obstáculos basada en, bueno, probablemente puedas adivinar, el juego de la infancia donde el piso es lava y tienes que saltar alrededor de los objetos del suelo para evitar caerse.

Netflix ha llevado esto a un grado extremo y ha creado todo un reality show de competencia a su alrededor de una manera que es menos seria que el American Ninja Warrior y probablemente algo más cerca del Most Extreme Elimination Challenge.

Conoce Floor is Lava, nuevo éxito de Netflix

Floor is Lava cuenta con solo una temporada de diez episodios de 30 minutos, por lo que es muy fácil de maratonear. Los maratones de series... son un formato interesante para un reality show de competición, ya que no es así como suelen funcionar, pero Netflix apuesta a que a las personas no les importará y no cambiarán su modelo por ningún género.

Aunque algunos escépticos no esperan que Floor is Lava permanezca en la cima durante mucho tiempo una vez que la gente termine los capitulos, pero ya veremos.

365 DNI, por su parte, ha salido de la nada para ser un gran éxito también. Aunque no es un original de Netflix, simplemente algo que obtuvieron de Polonia, donde se distribuyó originalmente, pero es intenso, las secuencias sexuales estilo 50 Shades of Gray parecen haber atraído a un gran número de seguidores, que esperan una secuela próximamente.