365 DNI: ¿Qué tan reales son las escenas de la película erótica de Netflix?

El thriller erótico 365 DNI (365 Días en español) tiene algunos espectadores convencidos de que los actores de la película tuvieron sexo real en cámara. La película polaca se estrenó recientemente en Netflix y sigue a la bella directora de ventas Laura (Anna-Maria Sieklucka) que se cruza con el jefe de la mafia Hunky Massimo (Michele Morrone), miembro de una familia criminal siciliana.

Laura es secuestrada por Massimo, quien le da 365 días para enamorarse de él. El peligroso criminal pronto comienza una relación altamente erótica con Laura, con escenas intensamente sensuales y explícitas.

A pesar de la naturaleza bastante inquietante del acoplamiento, los espectadores en casa han estado fascinados por lo gráficas que eran las escenas de sexo, pero algunos estaban convencidos de que una escena muestra a los actores teniendo relaciones sexuales.

A mitad de la película, los protagonistas románticos tienen sexo en un largo montaje en el yate de Massimo, con sus actos sexuales mostrados con mucho detalle. Naturalmente, los espectadores recurrieron a las redes sociales para compartir sus pensamientos sobre la escena.

365 Days o 365 Días ha causado mucha controversia desde su estreno en la plataforma de streaming, no sólo por sus candentes escenas, sino también por las temáticas que aborda como el sadomasoquismo y el síndrome de estocolmo/Foto: Mirror

¿Las escenas sexuales de 365 DNI fueron reales?

Un fan escribió en Twitter: "No creo que nada pueda convencerme de que los actores en 365 dni no estaban teniendo sexo real durante la escena del yate". Otro espectador señaló: B *** hhhhhh, no pude respirar durante esa escena del yate en 365 dni".

Si se ven 365 dni en HD podrán ver en la hora 1:11:16, que en la escena de sexo en el yate actor se le ven sus �� mientras la actriz está encima saltándole. ¿Ustedes igual creen que fue sexo real? Porque es too much, amigos. — Auntie Wob (@OuhPlease) April 4, 2020

Mientras tanto, otro fanático de la película tuiteó: "¡La escena del yate en 365 dni (en Netflix) es la única que me hizo sentir VIVO, LMFAO, dónde está mi guapo esposo de la mafia!". "¡La película 365 DNI es prácticamente porno en netflix! No puedes decirme que la escena del yate no era real", opinó otro observador de Netflix.

Viendo las escenas de sexo de 365 dni, no creo que ellos realmente estuvieran actuando pic.twitter.com/SEaIYXiFDV — renata (@Hey_itsmeren) June 11, 2020

Finalmente, un espectador diferente concluyó: "365 DNI está en Netflix y digo que toda la escena en el yate fue real. Idc, es real".

Sin embargo, podemos confirmar que las escenas fueron solo una buena actuación. Morrone comentó en una entrevista en video: "Parece real porque somos muy buenos actores, tal vez", dice con una sonrisa. "Sabemos cómo fingir. No, no fue real. No fue real". Bueno, ¡tal vez el yate ayudó a hacerlo más auténtico también!