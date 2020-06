365 DNI: ¿Qué pasó y qué significa el final de la película erótica de Netflix?

365 DNI, o 365 días en español, es un thriller erótico basado en una serie de novelas de la autora polaca Blanka Lipińska, frecuentemente comparado con la adaptación a la pantalla grande de la trilogía 50 Shades of Grey (50 sombras de Grey).

La película polaca se estrenó inicialmente en el país y en el Reino Unido en febrero de 2020, ganando más de 9 millones de dólares en la taquilla mundial antes de debutar como una de las varias adiciones de Netflix en junio.

A los pocos días de que el drama de casi dos horas de duración apareciera en la plataforma, la película había llevado a los espectadores a un frenesí de sentimientos encontrados sobre el romance de la mafia. Algunos han criticado la película de Netflix por su naturaleza gráfica y su historia romántica, que dicen que envía un mensaje equivocado sobre el consentimiento e incluso el secuestro. Pero eso no ha impedido que otros se conviertan en fanáticos.

Muchos se han enamorado de la relación entre Laura Biel, la actriz polaca Anna-Maria Sieklucka, y su compañero amoroso Massimo Torricelli, interpretado por el actor y modelo italiano Michele Morrone, quien se ha vuelto el crush de muchos y muchas.

¿De qué trata la pelicula 365 DNI?

365 DNI sigue a Laura, una mujer polaca de alto poder con una afección cardíaca que trabaja en el negocio de los hoteles de lujo. En una relación con un hombre que apenas la nota, ella viaja de Varsovia a Sicilia con él y sus amigos para su 29 cumpleaños, pero descubre que ni siquiera el paraíso puede calentar las cosas para ella.

Eso es hasta que es secuestrada por Massimo, el líder de una familia de la mafia siciliana que una vez tuvo una visión de Laura mientras yacía moribundo. Convencido de que es su alma gemela, Massimo revela que planea mantener cautiva a Laura durante 365 días, el tiempo suficiente para ganársela antes de prometer que la dejará ir si falla.

Durante la primera mitad de la película, Laura y Massimo juegan un juego agresivo y cada vez más seductor de gato y ratón. A pesar de todos los costosos viajes de compras, estadías en hoteles de lujo y fiestas en toda Europa, Laura desea mucho su libertad de Massimo y sus constantes tratos en la trastienda. El líder de la mafia, mientras tanto, lucha con su nueva rutina.

Antes de que su padre fuera asesinado a tiros frente a él, Massimo fue una vez más un romántico de espíritu libre que rechazó su responsabilidad en los negocios de su familia. Ahora, un líder de la banda de crimen violento y despiadado, está acostumbrado a obtener lo que quiere cuando lo quiere. Pero como parte de su trato con Laura, Massimo solo tendrá intimidad física con ella si ella quiere que lo sea.

Ambos se involucran en un tentador de ida y vuelta, con las paredes emocionales y físicas de Laura y Massimo que finalmente se desmoronan después de una prolongada batalla de seducción que alimenta su deseo mutuo. Una vez que la "niña buena" Laura deja entrar al "chico malo" Massimo, los dos descubren que no pueden tener suficiente el uno del otro. Ambos también descubren que sus sentimientos son más que una intimidad física apasionada.

Pero justo cuando los dos comienzan a conectarse, una de las viejas llamas de Massimo emerge y amenaza la vida de Laura. Las consecuencias de un desafortunado y mortal incidente anterior también significa que el imperio de Massimo, y su amor, están bajo ataque.

Prometiendo a Laura que no dejará que nadie la lastime, Massimo se encarga de cortar sus problemas. Para cumplir su promesa, Massimo viaja solo, enviando a Laura de regreso a Varsovia con poca explicación.

¿Qué significa el final de 365 DNI?

De vuelta en Polonia, Laura se vuelve a conectar con su mejor amiga Olga (Magdalena Lamparska) y revela por qué desapareció misteriosamente y explica sus sentimientos crecientes por Massimo. Todavía enojada por ser abandonada, sin embargo, Laura intenta olvidar a Massimo siendo mimada con Olga y yendo a un club.

Allí, Laura se encuentra con su ex, Martin (Mateusz Łasowski), a quien Massimo reveló anteriormente que la había engañado. Cuando Martin sigue a Laura de regreso a su habitación de hotel, desesperados por otra oportunidad, ambos encuentran a Massimo esperando allí. Martin se asusta antes de que Massimo y Laura se inicien en una acalorada discusión que toma un giro vertiginoso. Pero cuando Laura rasga su camisa, descubrió que su pecho está cubierto de moretones.

De repente consciente de lo que arriesgó por ella, Laura confiesa que lo ama. A la mañana siguiente, ella acepta casarse con él. Sin embargo, los planes de Laura casi se descarrilan cuando descubre que está embarazada. La primera persona que le cuenta es Olga, y después de un intenso intercambio emocional sobre lo que debe hacer, las dos van a un vestido de novia apropiado, donde Laura confirma que se queda con el bebé. Después, las dos mujeres se suben a un automóvil y regresan a la villa de Massimo.

365 DNI dejó a los usuarios de Netflix con ganas de una segunda parte.

En otro vehículo, uno de los asesores de Massimo recibe una llamada de que se le ha dado un golpe a Laura. Él le dice a su conductor que corra a Massimo, pero para cuando llega, Massimo, que estaba hablando con Laura cuando su automóvil entró en un túnel, la llama por teléfono sin responder. Cuando Massimo se vuelve hacia su mano derecha Mario (Bronisław Wrocławski), se da cuenta de lo que sucedió y cae de rodillas cuando la imagen de un coche de policía fuera del túnel aparentemente revela que Laura ha sido asesinada.

¿Qué pasará con Laura y Massimo?

Si bien 365 Dni está repleto de drama romántico y criminal, su giro final es la secuencia tensa de la película. Los tratos ilegales de Massimo siempre estuvieron presentes en la historia de la película. Aún así, gran parte de la trama se enfoca tanto en el viaje de Laura de enamorarse de su captor que para cuando finalmente se juntan, gran parte se olvida. Sin embargo, la imagen de un devastado Massimo y una Laura desaparecida es donde termina la película, con la percepción de que el amor predestinado del señor de la mafia le ha sido arrebatado para siempre.

Muchos se preguntan que pasará con la relación de Massimo y Laura en 365 DNI.

Aquellos que no han leído los libros probablemente se sorprendieron por los últimos momentos de la película y lo que significó para la pareja, pero aquellos que han leído las novelas de Lipińska saben que esto está lejos de terminar para Massimo y Laura.

365 Dni es el primero de una trilogía de libros, como 50 Shades of Grey. Netflix aún no ha anunciado si 365 DNI obtendrá una secuela de la película, pero si lo hace, sería adaptada de la novela de Lipińska 2018 Ten dzień (This Day). Para aquellos que están de acuerdo con los spoilers, Laura aparece en la segunda novela.

Además, el libro parece centrarse más en cómo su compromiso con Massimo la ha llevado directamente a la mitad de su inframundo criminal, donde existe como un peón para los enemigos. 365 DNI reflejó su material de origen lo suficiente como para que sea seguro decir que saldría viva de ese túnel, pero hasta que se confirme una secuela, el destino de Laura en la pantalla grande seguirá siendo un misterio.