365 DNI: Michele Morrone se consolida como “El papá más SEXY del mundo”

365 DNI ha causado sensación desde su lanzamiento en Netflix, e hizo de su estrella, Michele Morrone es más reciente “celebrity crush” de los usuarios de la plataforma de streaming. El actor italiano interpreta al jefe de la mafia siciliana Massimo, quien secuestra a una incauto directora de ventas y le da un año para enamorarse de él.

Sí, la premisa suena espeluznante, y un poco como Beauty and the Beast en LSD, pero los suscriptores de Netflix en los EE. UU., inmediatamente acudieron al drama una vez que se lanzó en la plataforma de streaming a principios de este mes. Después de hacer un poco de cyberstalking, supimos que Michele Morrone tiene dos hermosos hijos.

Michele Morrone y sus hijos son idénticos

Michele Morrone de 29 años dio la bienvenida a su hijo Marcus en 2014 y a su hijo Brando en 2017, ambos con su ex esposa Rouba Saadeh. Los jóvenes claramente comparten un vínculo cercano con su padre, quien los presumió en una publicación de Instagram de julio de 2019.

"He traído dos vidas al mundo #nothingelsematters".

Debajo de una foto de 2017 en la que sostiene a su primogénito, las palabras de Michele Morrone se traducen aproximadamente como: "Mira el [infinito] de este mar, Marcus... el mismo amor infinito que siento por ti".

Dada la adoración que siente por su familia, no fue sorprendente escuchar que la separación de la pareja en 2018 golpeó duro al cantante: "Hace un año y medio, estaba a punto de dejarlo todo, no quería actuar más. Estaba en un estado de depresión severa después de divorciarme de mi esposa", admitió a los seguidores de las redes sociales en febrero.

La diseñadora de modas, Rouba Saadeh, es madre de los dos hijos de Morrone

"Encontré trabajo como jardinero en una aldea remota de 1,000 habitantes porque no tenía más dinero en mi bolsillo", explicó Michele Morrone, "Pero la vida es extraña, cuando estás deprimido, el destino pone el tren correcto frente a ti y si eres fuerte puedes tomarlo. Siempre cree en ti mismo ... SIEMPRE".

Michele Morrone está soltero

Para los fanáticos desesperados por conocer el estado actual de la vida amorosa de Michele Morrone en 2020, se dice que el modelo es soltero, lo que significa que no se está conectando con su coprotagonista Anna Maria Sieklucka.

Desde que la película 365 DNI se lanzó en Netflix, Twitter ha estado en llamas con comentarios sobre la química innegable de los dos protagonistas y cuán auténticos se ven sus relaciones sexuales.

"Las escenas de sexo en 365 días son demasiado realistas para ser falsas. No hay forma", comentó un espectador, mientras que otro agregó: "¡365 DNI hace que 50 Shades [of Grey] se vean clasificadas como PG!".

Cuando un periodista preguntó si había algo de verdad en la especulación, Michele Morrone respondió: "Parece real porque somos buenos actores. Sabemos cómo fingir. No, no, no, no fue real. No fue real Sé que mucha gente me escribe que "¡Dios mío, fue real! ¡Fue tan real! ¡Parece real!" Pero no ... no era real".

La escritora Blanka Lipińska, quien escribió la novela en la que se basa la película, reveló previamente que estaba en el set para el rodaje de esas escenas íntimas. "¡Estuve en la cama con ellos muchas veces! ¡Cómo filmar escenas eróticas, primero debes prepararte para ellas", le dijo a Viva! en diciembre.

"Siempre estuvimos yo y alguien de la producción", agregó. "Así que estaba en la cama con prácticamente todo el equipo de filmación".