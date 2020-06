365 DNI: Fans piden a Netflix lanzar una secuela de la polémica película erótica

Los espectadores de Netflix han exigido que el servicio de streaming 'se apure' y produzca una secuela del drama cargado de escenas eróticas, 365 DNI, después de que terminó con un cliffhanger, es decir, un final abierto.

La película polaca, también conocida como 365 días, cuenta la historia de la 'ardiente ejecutiva' Laura Biel (interpretada por Anna-Maria Sieklucka) quien es secuestrada y encarcelada durante unas vacaciones en Sicilia por el jefe de la mafia Massimo Torricelli (Michele Morrone).

Después de estrenarse en Netflix Reino Unido / EE. UU y otras partes del mundo, a principios de este mes, 365 DNI se convirtió en un tema de discusión generalizada en las redes sociales gracias a sus controvertidas escenas de las relaciones sexuales entre un secuestrador y su víctima.

Sin embargo, para decepción de los espectadores, la película 365 DNI, que presenta escenas de voyeurismo y BDSM, termina con una escena que muestra a Laura aparentemente desapareciendo mientras conduce a través de un túnel, dejando una gran cantidad de preguntas sin responder.

¿365 DNI tendrá secuela?

Afortunadamente para los fanáticos, la historia de 365 DNI se basa en el primer libro de una trilogía escrita por la autora polaca, Blanka Lipińska. Ahora los espectadores han recurrido a Twitter para exigir que Netflix continúe adaptándose y prepare una secuela "lo antes posible".

365 DNI a la deriva sobre posible película secuela

Una persona escribió: "¿Puede Netflix darse prisa con la secuela de 365 DNI?" mientras que otro dijo: 'Necesito la secuela de 365 DNI lo antes posible. ¿Qué le pasa a Laura? ¿Ya tenemos los libros en inglés?”.

Un tercero agregó: 'Juro por Dios que si no hacen una secuela de 365 DNI, perderé la cabeza. No puedes dejarme con ese final y con el pelo de Laura”, lo último en referencia al drástico cambio de look de la protagonista de 365 DNI.

Aunque los espectadores se quedaron 'insatisfechos' por el suspenso en que termina el drama de Netflix, 365 DNI, pero están encantados por el descubrimiento de que se basa en una trilogía de libros y la continuación podría llegar muy pronto.