365 DNI: ¿Cuándo comienza la polémica escena del barco?

"¿Qué acabo de ver?", Esa es la reacción de casi todos después de ver el thriller erótico polaco de Netflix '365 DNI'. Repleto de desnudos y sexo, la película te guía a través de la historia romántica de Massimo un gángster de Sicilia y una directora de ventas ordinaria, Laura.

Críticamente, la película no se acepta demasiado bien, y es bastante evidente por qué. Sin embargo, está rompiendo todos los registros de Netflix principalmente debido a su melodrama erótico y su contenido gráfico.

Hay una escena a mitad de su tiempo de ejecución, "The Boat Scene" o “escena del barco”, que ahora se está promocionando demasiado. Entonces, para todas las almas curiosas, aquí está todo lo que necesitas saber al respecto. (Alerta de SPOILER)

¿Cuándo comienza la escena del barco?

La primera mitad de '365 DNI' gira en torno a la tracción entre Massimo y Laura. Mientras Massimo trata de evitar lastimarla, Laura se resiste a sus constantes esfuerzos para seducirla.

Es entonces cuando, alrededor de la marca de 1 hora de la película, comienza la infame escena del barco. Después de una larga noche de fiesta en un club, Laura se despierta en uno de los barcos de Massimo.

La noche anterior, en un intento de provocar a Massimo, Laura se había metido en problemas. Como resultado, casi fue atacada por una de las mafias rivales de Massimo.

En el bote, Laura escucha a escondidas la conversación de Massimo y Mario y se entera de que Massimo le disparó al tipo que intentó molestarla la noche anterior.

Aunque se disculpa por lo que hizo, Massimo no lo toma demasiado bien y la culpa implacablemente. Por lo tanto, se produce otro argumento entre los dos. Lo que comienza como una disputa verbal, pronto toma un giro acalorado, y Laura comienza a empujar a Massimo lejos de ella.

Miles de fans pensaron que este candente momento fue real, sin embargo ambos los actores Anna Maria Sieklucka y Michele Morrone han dicho que todo fue actuado/Foto: Dicider

Mientras lo hace, se resbala de los botines del bote y cae al océano que los rodea. Massimo no lo piensa dos veces antes de saltar allí para salvarla. Después de este evento, cuando Laura finalmente toma conciencia, se da cuenta de que Massimo puede estar siempre al borde de su temperamento, pero él la ama.

Ella finalmente cede a la tentación de estar con él, y es entonces cuando los dos hacen el amor literalmente en cada parte del bote. Desde el dormitorio en su casco hasta su proa, tienen relaciones sexuales en casi todas partes.

Por lo tanto, no sorprende que esta escena ahora esté recibiendo tanta atención. Además, si tomamos la trama de la película en contexto, esta escena también marca el comienzo de su relación después de toda la acumulación de la primera mitad de la película.

¿Qué canción se usa en la escena del barco?

La canción que suena en el fondo de la icónica escena del barco es "I See Red" de Everybody Loves an Outlaw.

Las letras maliciosas y los ritmos maravillosos de esta canción encajan perfectamente con lo que sucede en las escenas eróticas, y una vez que has visto la película, no puedes evitar pensar en la escena del barco cada vez que escuchas la canción.

En ese sentido, si desea escuchar "I See Red", puede encontrarlo en Google Play Music, Spotify, Amazon Music y Apple Music. También puedes escucharlo en Youtube gratis.