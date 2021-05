365 DNI 2, Todo sobre la segunda parte de la polémica historia

Como es bien sabido, uno de los proyectos más polémicos, pero que más popularidad ha tenido en la gigante plataforma de streaming es 365 DNI, y ahora se busca llevar a la pantalla la segunda parte.

Aunque muy poco se sabe de la trama de la historia, si se tiene conocimiento de algunos datos sobre esta nueva producción.

De hecho, los propios protagonistas, Manna María Sieklucka y Michele Morrone fueron los encargados de dar a conocer que ya han iniciado las grabaciones, esto a través de su cuenta oficial de Instagram.

¿Cuándo saldrá 365 DNI 2?

Aún no hay fecha para el estreno de la cinta

Aún no hay una fecha exacta para el estreno de la segunda parte de la polémica película de Netflix, sin embargo, se sabe que las grabaciones ya comenzaron, por lo que si todo sale bien se cree que pueda estrenarse a finales del 2021.

Algunos de los fanáticos apuestan por algo un poco más cliché, y es que la cinta pudiera estrenarse para el 14 de febrero del 2022, y ser la más vista de las fechas de San Valentín.

De hecho, sería una estrategia que previamente ya había utilizado la saga “50 sombras de Grey”, película con la que se le compara mucho.

Lo cierto, es que aún no hay fecha confirmada, pero en La Verdad Noticias estaremos al pendiente para informarla a penas la sepamos.

¿Cómo muere Laura en 365 DNI?

La segunda parte resolverá el misterio de Laura

La primera entrega de esta película 365 DNI nos dejó clara la línea por la que se desarrollaría la segunda parte,

Si no has visto la película y no te gustan los spoilers te recomendamos que dejes de leer desde aquí, sin embargo, si ya la viste te refrescamos un poco la memoria.

Y es que la cinta termina con el accedente de Laura, en el que supuestamente muere, aunque nunca se confirma que el intento de asesinato se haya consumado.

El accidente ya había sido avisado a Massimo, el mafioso, quien trató de evitarlo, sin embargo, no pudo hacerlo, y ahora se cree que la película se concentrará en descifrar quién es la persona detrás de las amenazas a Laura.

No sabemos si murió o no, pero si algo es seguro, es que el personaje regresará para la siguiente cinta, pues la actriz ya confirmó su participación.

¿Verás la película 365 DNI 2?, dinos tu opinión en los comentarios y síguenos en La Verdad Noticias para enterarte de todo sobre el mundo del espectáculo.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.