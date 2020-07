3 K-Drama estrenados en 2020 que no te puedes perder

Los K-Drama, doramas o dramas coreanos, son producciones para la pantalla chica que cada vez consigue más popularidad en el extranjero. Gracias a plataformas como Viki y Netflix, muchos de ellos ya se encuentran disponibles de forma legal; a continuación te compartimos algunas de las series surcoreanas más populares en 2020.

Crash Landing on You

“Crash Landing on You” (Aterrizaje de Emergencia en tu Corazón), es una producción de tvN y Netflix, que te mostrará una historia de amor entre una pareja de las dos Coreas. El actor Hyun Bin (Secret Garden) interpreta al soldado norcoreano Ri Jung Hyuk.

Mientras que la hermosa Son Ye Jin (Something in the Rain) interpreta a la empresaria Yoon Se Ri. El destino los une tras un accidente y el soldado decide encontrar una forma de regresar a Yoon Se Ri a Corea del Sur.

Itaewon Class

“Itaewon Class” es un K-Drama de jTBC y Netflix, cuenta con la participación del famoso Park Seo Joon (Fight For My Way) interpretando a Park Sae Roy, un joven que ha pasado por muchas desgracias pero está decidido a vengar la muerte de su padre; quien falleció en un accidente de auto.

Él terminó en prisión y al salir conoce a Yo Ji Seo (interpretada por la joven actriz Kim Da-mi), quien al enamorarse de él jura ayudarlo a tener éxito con su restaurante Dan Bam; pues existe una verdad oculta que tuvo que ver con el verdadero asesino del padre de Sae Roy.

Hospital Playlist

“Hospital Playlist” (Pasillos de Hospital) es una producción de tvN y Netflix. La guionista detrás de los exitosos K-Drama “Answer Me”, nos cuenta la historia de 5 médicos interpretados por Jo Jung Suk, Yoo Yeon Seok, Jung Kyung Ho, Kim Dae Myung y Jeon Mi Do. Ellos se hicieron amigos desde que asistieron a la escuela de medicina y cada episodio está lleno de comedia romántica, drama e incluso drama.