29 de agosto: El día en que The Beatles se retiraron de las giras

Si nos ajustamos a la efemérides, el último concierto formal del grupo fue el 30 de enero de 1969. Sin embargo, el grupo había dejado las giras hace mucho tiempo. Más concretamente, el 29 de agosto de 1966.

Fue en Candlestick Park de San Franscisco (California) cuando el cuarteto cerró su tour por Estados Unidos. Ante cerca de 25 mil fanáticos y tras los número de apertura a cargo de The Cyrkle, The Ronettes y The Remains; John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr subieron al escenario para despachar un set de poco más de veinte minutos, sólo once canciones, descartando material de "Revolver", álbum editado hace sólo unas semanas.

El inolvidable "Cuarteto de Liverpool" sorprendió cuando anunció que renunciaba a las giras.

La histeria de los fanáticos, la polémica causada por las declaraciones de John Lennon -"Somos más populares que Jesús- devino en amenazas a su integridad física. Todo eso, sumado a un cansancio de años llevó a que la banda nunca más saldría de gira. "John fue el que más quería dejarlo. Dijo que había tenido suficiente", recordó Ringo Starr en su momento. Alejarse de los escenarios brindó tiempo a The Beatles para desatar toda su creatividad en el estudio, pues grandes y notables discos asomaban en el horizonte.

El show fue grabado en audio, por expresa petición de Paul McCartney. Hoy lo recordamos aquí. A pesar de la importante connotación histórica, Candlestick Park fue demolido el año 2014.

Este fue el set list que interpretaron los músicos en aquel concierto.

01. ''Rock and Roll Music' (Chuck Berry)

02. 'She's a Woman'

03. 'If I Needed Someone'

04. 'Day Tripper'

05. 'Baby's In Black'

06. 'I Feel Fine'

07. 'Yesterday'

08. 'I Wanna Be Your Man'

09. 'Nowhere Man'

10. 'Paperback Writer'

11. 'Long Tall Sally' (Little Richard)

Ricardo D. Pat