24 de febrero: Martha Julia cumple 45 años

Martha Julia saltó a la fama interpretando a Consuelo, la amante de Huicho Domínguez en El Premio Mayor en 1995, y el día de hoy cumple 45 años luciendo radiante y más guapa que nunca. En 1997 volvió a encarnar ese mismo personaje en Salud, dinero y amor. Después la actriz dejo su trabajo de actriz durante cuatro años para dedicarse a cuidar a su hijo Richie. Regresó a la televisión en 2001, en la telenovela Amigas y rivales en la que da vida al personaje de Margarita.

Ha tenido varios papeles en la televisión mexicana e incluso en Perú en la novela Luciana y Nicolás. En estos momentos se encuentra trabajando en una participación especial para la telenovela estelar de televisa Por Amar Sin Ley.

Martha Julia también ha pasado tragos amargos en su vida, uno de los más fuertes fue su separación de su esposo Salvador Ibarra tras la infidelidad que rompió con su matrimonio por parte de el.

"En muchos momentos me di cuanta que él no estaba bien, necesitaba terapia y se lo pedí; tomó tres, ya no quiso regresar. Las cosas se complicaron. El señor se ponía muy mal y no iba a permitir que estuviera cerca de mis hijos, porque no quiero unos hijos dañados. Él se ponía mal enfrente de ellos y no era correcto" confesó la actriz.

En estos momentos no nos queda más que desearle a Martha Julia un feliz cumpleaños.