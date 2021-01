2020, el año con mayor número de mujeres al frente del cine

El 2020 fue el año perfecto para que la mujer conquistará la industria del cine, esto según un nuevo estudio que ha sido realizado por el Centro para el Estudio de la Mujer en la Televisión y el Cine de la Universidad Estatal de San Diego.

Según dicho estudio, de los directores que trabajaron en las 100 películas más taquilleras del 2020 el 16% fueron mujeres, porcentaje bastante alto para la figura femenina, quien por varios años no se le ha permitido estar al frente de una producción cinematografíca de Hollywood.

Dicha cifra demuestra que, a pesar de la crisis que sufrió el cine a causa de la pandemia del COVID-19, la presión social ha permitido darle oportunidad a la mujer de estar detrás de la cámara, lo cual significa un cambio digno de aplaudir en la lucha de la equidad de género.

La mujer logró conquistar la industria del cine en este 2020.

El impacto de la mujer en el cine

Un claro ejemplo de ello es Niki Caro, quien dirigió el nuevo remake live action de Mulan. También figuran directoras de cine como Patty Jenkins, quien estuvo al frente de Wonder Woman 1984 y Cathy Yan, quien lideró la producción de Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn.

Wonder Woman 1984 fue dirigida por Patty Jenkins y actualmente domina las taquillas a nivel internacional.

Desafortunadamente y a causa del COVID-19, varias producciones tuvieron que retrasar su estreno hasta el 2021, tal es el caso de Black Widow con Cate Shortland como directora, The Eternals con Chloe Zhao y otras producciones dirigidas por talentosas mujeres.

Te recomendamos leer: Las 5 mejores películas originales que ha hecho Pixar

Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn fue dirigida por Cathy Yan y fue un gran éxito en los cines de todo el mundo..

"La buena noticia es que ahora hemos visto dos años consecutivos de crecimiento para las mujeres que dirigen. Esto rompe un patrón histórico reciente en el que las cifras aumentan un año y disminuyen el siguiente. La mala noticia es que el 80% de las películas más importantes todavía no tienen una mujer al frente", declaró la Dra. Martha Lauzen, directora del centro.

¿Crees que la equidad de género llegue pronto a Hollywood? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

Nueva cepa de COVID-19 continúa extendiéndose por el mundo Síguenos en Google News y entérate de todos los detalles.

Fotografías: Instagram