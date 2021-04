15 momentos innovadores en SERIES que estaban adelantadas a su tiempo

Hay series que marcaron una época y continúan sintiéndose relevantes pese a las décadas que han pasado desde su estreno original gracias a los temas profundos y de importancia social que decidieron abordar.

En décadas pasadas, muchos temas como aborto, relaciones LGBT, e incluso brutalidad policial eran ignorados ya que las audiencias y cadenas televisivas preferían no discutirlos, pese a que iban en contra de los “valores” de la época.

Sin embargo, algunos programas como “El Príncipe del Rap”, no se quedaron callados y presentaron al público pequeños momentos de impacto social al tratar estos temas y que hicieron que su contenido se volviera icónico.

En La Verdad Noticias, te presentamos 15 momentos en series que estaban adelantadas a su época al discutir temas que son tan relevantes ahora como lo eran entonces, pero que apenas estamos comenzando a discutir a fondo.

15 escenas en series que marcaron la televisión

Estas son las escenas de series que tomaron posturas políticas

En “Maude”, cuando Maude, de 47 años, quedó embarazada inesperadamente y decidió abortar. Este fue el primer programa en horario estelar que habla abiertamente sobre el procedimiento y los sentimientos complicados que experimenta una mujer durante el mismo.

Maude

En “The Fresh Prince of Bel-Air”, cuando Jazz subió al estrado durante el juicio de Will y automáticamente puso sus manos al lado del policía, abordando la dañina violencia racial infligida a los negros por la policía.

The Fresh Prince of Bel-Air

De nuevo en “The Fresh Prince of Bel-Air”, cuando el tío Phil y la tía Viv intentaron sacar a Will y Carlton de la cárcel y fueron ignorados por la policía hasta que apareció el amigo blanco del tío Phil, lo que demuestra lo rápido que la policía descarta las voces negras.

The Fresh Prince of Bel-Air

En "Full House", cuando D.J. se moría de hambre porque quería parecerse a las modelos que veía en sus revistas favoritas, abordando las presiones dañinas que enfrentan las mujeres en lo que respecta a la imagen corporal a una edad temprana.

Full House

En "The Golden Girls", cuando Blanche no quería que su hermano se casara con un hombre y Sophia la revisó rápidamente, haciéndole saber que el amor es amor y que todos merecen una oportunidad de ser felices para toda la vida.

The Golden Girls

Y en "The Golden Girls", cuando Blanche denunció un caso de acoso sexual contra su maestra y la escuela lo ignoró, demostrando lo injusto que es el sistema cuando se trata de creer en las mujeres.

The Golden Girls

En "Family Matters", cuando Carl se enfrentó a los policías racistas que detuvieron a Eddie porque lo perfilaban racialmente, y les dijo a los policías: "Realmente no sé cómo se queda esa placa porque está clavada en la baba".

Family Matters

En "Friends", cuando Susan y Carol hicieron oficial su amor en la temporada 2, convirtiéndose en la primera pareja de lesbianas en casarse en televisión.

Friends

En "Star Trek", cuando el Capitán Kirk y el Teniente Uhura se besaron por primera vez en el episodio de 1968 "Los hijastros de Platón", se transmitió uno de los primeros besos interraciales en la televisión.

Star Trek

En "The Mary Tyler Moore Show", cuando Mary le dijo sutilmente a sus padres que estaba tomando la píldora, insinuando que es una mujer soltera libre que no necesita disculparse por tener una vida sexual activa.

The Mary Tyler Moore Show

En "Recreo", cuando la señorita Grotke no se guardó nada y le dijo a su clase de historia que sus libros de texto eran problemáticos, básicamente expresando cuán racistas, sexistas y prejuiciosos son los sistemas escolares estadounidenses.

Recreo

En "In A Different World", cuando Josie (Tisha Campbell) se sintió empoderada y leyó un poema frente a su clase sobre tener SIDA, desafiando el estigma que rodea a la enfermedad entre su grupo de edad universitaria.

In A Different World

En "Los Simpson", cuando un episodio de 1997 hizo que Homer comprara una pistola para proteger a su familia, mostró lo fácil que es comprar una pistola en los EE. UU., Independientemente de su origen.

Los Simpson

En "I Love Lucy", cuando Lucy sorprendió a Ricky en el club y le dijo que estaba embarazada, convirtiéndose en el primer personaje embarazado en un importante programa de televisión. El episodio se tituló "Lucy Is Enceinte", que en francés significa "embarazada" (supongo que no pudieron salirse con la suya en 1952).

I Love Lucy

Y en "Mister Rogers' Neighborhood", cuando Mister Rogers invitó al oficial Clemmons a lavarse los pies con él en la misma piscina, criticando las ridículas leyes segregadas a fines de los años 60 contra los ciudadanos negros.

Mister Rogers' Neighborhood

