15 conciertos imperdibles en 2022: Billie Eilish, Justin Bieber, Dua Lipa y más

¡Vuelve la música en vivo en 2022! Después de casi dos años de retrasos y aplazamientos debido a la pandemia, artistas como Billie Eilish, Justin Bieber y Dua Lipa están de vuelta con conciertos, actuando para multitudes con entradas agotadas, y muchos más artistas están siguiendo su ejemplo ahora que varias restricciones de COVID estan siendo levantadas.

Con la cancelación de menos eventos, finalmente parece seguro seguir adelante y comprar la entrada del concierto que te ha estado provocando todo este tiempo. Ya sea que quieras bailar con Dua Lipa , sentirte con Billie Eilish y Coldplay o perderte en una canción country con una cerveza en la mano en un concierto de Thomas Rhett, ¡puedes hacer todo eso este año!

A continuación, reunimos los 15 mejores conciertos de 2022 que no querrás perderte.

Dua Lipa

Dua Lipa.

Future Nostalgia Tour Febrero de 2022 - 31 de Marzo de 2022 (paradas en EE. UU.)

Prácticamente estamos levitando al pensar en ver en vivo al artista ganador del premio Grammy. Agarra a tus mejores amigos y baila con tu corazón frío al ritmo de los éxitos de la cantante pop como "Love Again" y "Don't Start Now".

Billie Eilish

Happier Than Ever, The World Tour Febrero de 2022 - Septiembre de 2022

¡Ver al artista ganador del premio Grammy de gira nos hace sentir a todos! Durante los próximos seis meses, la cantante de "Getting Older" estará de gira por los EE. UU., Europa, Nueva Zelanda y Australia, por lo que hay muchas oportunidades para ver a Billie Eilish en vivo.

Justin Bieber

Justin Bieber.

The Justice World Tour Marzo 2022 - Marzo 2023

Beliebers, ¡sus oraciones funcionaron! Puede escuchar "Peaches", "Lonely" y más de los últimos éxitos del artista ganador del premio Grammy en una ciudad cercana.

H.E.R.

Back Of My Mind Tour Marzo 2022 - Agosto 2022

¡Coge a tus amigas y regálate una noche con ELLA! El artista ganador del premio Grammy hará escalas en los EE. UU., el Reino Unido y Bruselas durante los próximos meses, así que obtenga esos boletos antes de que sea demasiado tarde.

Dierks Bentley

Dierks Bentley.

Beers On Me Tour

¡Prepárate para balancear tus cervezas en el aire como si no te importara! La estrella de la música country llegará a ciudades como Houston, Nashville, Portland y más.

HAIM

One More HAIM Tour Abril 2022 - Julio 2022

Definitivamente nos verá en una de las paradas estadounidenses de HAIM. El trío de hermanas se dirige de gira para promocionar su último álbum Women In Music Pt. III, que incluye éxitos como "3 AM" y "The Steps".

Coldplay

Coldplay.

Music Of The Spheres World Tour Marzo 2022 - Octubre 2022

¡Prepárate para sentir todas las sensaciones! La banda de rock estará de gira por América del Norte, América del Sur y Europa interpretando éxitos de su último álbum "Music Of The Spheres".

Halsey

Love And Power Tour Mayo 2022 - Septiembre 2022

¡Halsey se dirige a ciudades como Los Ángeles, Nueva York y Nashville durante el verano con invitados musicales que incluyen a Beabadoobee, PinkPantheress, The Marias y Äbby Roberts! Si has estado en una de las giras anteriores de Halsey, sabes que es una fiesta para los sentidos. ¡Confía en nosotros cuando te decimos que saldrás como una persona diferente!

5 Seconds of Summer

5 Seconds of Summer.

Take My Hand World Tour Abril 2022 - Diciembre 2022

La banda australiana de pop rock hará paradas en Europa, América del Norte y Australia. ¿Quién más está emocionado de escuchar "Complete Mess" en vivo?

Lady Gaga

The Chromatica Ball Julio 2022 - Septiembre 2022

¡Mamá Monstruo ha vuelto! La estrella de múltiples guiones hará 15 paradas en los EE. UU. y Europa este verano para interpretar los éxitos de su álbum Chromatica.

Thomas Rhett

The Bring The Bar To You Tour Junio de 2022 a Octubre de 2022

¡ El galardonado artista de música country finalmente vuelve a la carretera! Si bien esperamos escuchar éxitos anteriores, estamos ansiosos por escuchar su nuevo álbum Where We Started , que se lanzará el 4/1.

Bad Bunny

Bad Bunny.

The World's Hottest Tour Agosto de 2022 a Diciembre de 2022

Como mencionamos en La Verdad Noticias, Bad Bunny vuelve a la carretera después de terminar su gira actualmente con entradas agotadas, El Último Tour Del Mundo, para presentarse en estadios de los EE. UU. y América Latina. En algunas paradas, el rapero puertorriqueño estará acompañado por DJ Alesso y Diplo.

Elton John

Farewell Yellow Brick Road Tour Marzo 2022 - Julio 2023

¡Prepárate para cantar y bailar con todo tu corazón! No querrá perderse la oportunidad de ver al legendario Elton John interpretar sus grandes éxitos por última vez.

Maren Morris

Humble Quest Tour Abril 2022 a Diciembre 2022

Comenzando con su actuación en Stagecoach, la cantante de country realizará una gira por los Estados Unidos, deteniéndose en ciudades como Austin, Atlanta, Los Ángeles, Dallas y Nashville.

