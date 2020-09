15 canciones de Taylor Swift ideales para este 2020

15 Canciones de Taylor Swift para adaptarse al 2020

Los extraños sucesos del 2020 y la cuarentena nos tiene a todos pasando por un mal rato; incluso a la señorita Taylor Swift. Es por eso que un grupo de fans se reunió y compiló la lista de reproducción de la cuarentena definitiva de Taylor Swift. Ya sea que necesite un buen llanto o un momento para desconectarte del mundo, Taylor Swift lo respalda.

La cuarentena de la ganadora del Grammy ha sido igual que la de muchos de nosotros, recientemente se comprobó que la intérprete de “Cardigan” se ha estado resguardando en compañía de su novio Joe Alwyn, con quien disfruta de estas 15 canciones ideales para adaptarse al 2020.

A Place in this World (Taylor Swift)

Esta es la canción perfecta para la cuarentena, al igual que la discografía de Taylor con su álbum homónimo. Te golpea la realidad de que estás solo y "Oh, (eres) solo una (persona) que intenta encontrar un lugar en este mundo". "A Place in this World" te permite vibrar con la clásica Taylor country, mientras que te deja estar triste.

All Too Well (Red)

Una de las mejores canciones para recordar un pasado que te emociona o imaginar un futuro que podría suceder, "All Too Well" del innovador cuarto álbum de Taylor. Esta canción te permite soñar despierto sobre el pasado. La cuarentena obviamente ha hecho que todos piensen en estas cosas, y esta es la canción si quieres tener una velada agridulce.

Betty (Folklore)

Aunque el tema exacto y la moraleja de esta canción se debaten constantemente, es fácil ver el tema en cuestión la “identidad de género”. Este tema de la cantante de 30 años es un atasco emo de autodescubrimiento para probar cosas nuevas y estar abierto a la posibilidad de aprender quién eres.

Come In With The Rain (Fearless)

Esta canción se puede resumir en una palabra: anhelo. Es aún más desgarrador escuchar la letra, "Solo sé que estoy aquí esperando / Que vengas con la lluvia", porque la mayoría de los lugares no experimentan la lluvia durante el verano. Puedes añorar y extrañar a esa persona especial con este romance lluvioso, aunque no te extrañe.

Cruel Summer (Lover)

¿Necesito decir mas? Este verano ha sido una locura para todos. Tantas relaciones surgieron en el aire durante la cuarentena y si estás triste porque no puedes estar con tu persona especial y te sientes “mal”, esta es la canción ideal para ti. ¡Escuchala a todo volumen!

Delicate (Reputation)

Estar solo no es fácil. Tienes que afrontar pensamientos que evitas y afrontar problemas de los que ya no puedes huir. Aunque “Delicate” trata principalmente sobre el miedo a la fragilidad en las relaciones, escuchar esto durante la cuarentena te permite sumergirte en tus sentimientos.

I Did Something Bad (Reputation)

Nada nos hace sentir más poderosos que escuchar esta canción. Sinceramente, pocas cosas además de "I Did Something Bad" nos hacen sentir que podemos desmantelar el patriarcado en un día. Una desviación completa de los beats alegres y brillantes de 1989, "I Did Something Bad" busca un sonido más oscuro y vengativo, y nos encanta.

Mary’s Song (Oh My My My) (Taylor Swift)

“Mary's Song (Oh My My My)” es la canción perfecta para cuando te sientes enamorado y nostálgico. Esta canción, que se centra en crecer y enamorarte de la persona que te gusta de la infancia, te lleva de vuelta a las raíces country de Taylor. Es el tipo de canción que te hace desear enamorarte de tu mejor amigo de la infancia.

Mean (Speak Now)

Una de las mejores canciones de Taylor para "ignorar a los que odian", "Mean" es un himno delicado para bailar. Ya sea que te estés llamando a ti mismo por ser tu PROPIO hater, o con quien hayas estado en cuarentena, esta es una canción para hacerte creer en quién eres.

Never Grow Up (Speak Now)

"Never Grow Up" nos trae de vuelta a nuestra primera noche en la universidad. Escuchar esta canción en nuestros respectivos dormitorios es diferente. Mientras sigue rindiendo homenaje a las raíces de su país, la cantante de "Cardigan" atraviesa las diferentes etapas de su vida y cómo cambiaron sus relaciones con sus padres.

Out Of The Woods (1989)

Para muchos, la cuarentena se convirtió en un limbo de preguntas interminables para el futuro. Con tanta incertidumbre y miedo, escuchar una canción como “Out Of The Woods” nos permite canalizar esa energía y nos recuerda que no estamos solos. La constante pregunta de "cuándo terminará todo esto" está perfectamente encapsulada por el coro de esta canción.

Peace (Folklore)

Si alguna vez te sientes deprimido, escucha "Peace". ¿Qué es más reconfortante que saber que no eres el único que está pasando por lo que estás pasando? "Peace" hace exactamente lo que dice el título de la canción; te pone en paz contigo mismo. Recuerda siempre que eres lo suficientemente bueno.

Starlight (Red)

Si alguna canción pudiera encapsular el sentimiento de una nueva relación, sería "Starlight". Escuchar “Starlight” da ganas de bailar en la habitación mientras te enamoras de nuevo. Partiendo de sus raíces country, Taylor apuesta por un sonido más rock y canta sobre un romance de verano salvaje y libre.

Superstar (Fearless)

Ya sea Harry Styles, Taylor Lautner o Justin Bieber, todos tenemos a ese rompecorazones que tiene un lugar especial en nuestro corazón, incluso Taylor Swift. Esta canción nos hace pensar en tener trece años y estar totalmente obsesionados con One Direction. Nada es más identificable con esos tiempos que la letra de esta canción.

The Man (Lover)

Un segundo cercano a "I Did Something Bad" es "The Man". Esta canción simplemente grita feminismo desde la parte superior de sus pulmones de la mejor manera. Es uno de nuestros favoritos del álbum Lover debido a su mensaje de empoderamiento. Esta canción es para cualquier mujer joven que sienta que se merece más.