13 Reason Why indigna a los espectadores "nadie necesita ver eso”

La segunda temporada de 13 Reasons Why (Por 13 razones) ya está disponible en Netflix. Y pese al deseo de muchos por ver la continuación de la historia de Hannah Baker (Katherine Langford), ya han saltado numerosas críticas a Twitter por el descontento de algunas escenas violentas demasiado explícitas, una de ellas, ha conseguido sobrepasar a muchos espectadores, que aseguran que "nadie necesita ver eso”.

Algunos han asegurado, a través de Twitter, que "aunque la serie pretenda concienciar sobre temas como el suicidio o la depresión, lo que en realidad hace es mostrar a la persona que atraviesa estos problemas sin ofrecer un mensaje de cómo buscar ayuda”.

Acabo de terminar de ver la segunda temporada de #13ReasonsWhy y debo decir que la escena de Tyler Down al final de temporada es demasiado chocante, quede impactada y luego me di cuenta de que los ojos se me llenaron de lagrimas, es demasiado fuerte. — Kαth △⃒⃘ (@_KathCarter) 22 de mayo de 2018

El final de la segunda temporada de #13ReasonsWhy estuvo a punto de provocarme un infarto! — Luis Velásquez (@VelasquezLuis54) 22 de mayo de 2018

la escena de #13ReasonsWhy es super fuerte sí y quizá no deberían haberla colocado de una manera tan explícita. Valoro que es muy real y es necesario hablarlo, pero eso fue simplemente perturbador. — Cari desviada (@dalasway) 22 de mayo de 2018

Cuando una serie que se supone que tiene que ayudar horroriza al espectador deberia de plantearse que tiene un gran problema #13ReasonsWhy — Fobia (@Claudiiia_99) 21 de mayo de 2018

También hay quien afirma que "no hay ninguna razón para mostrar las cosas de una forma tan gráfica, ya que no ayuda a nadie y mucho menos a las personas que han pasado por ello". Incluso algunos espectadores han asegurado que 13 Reasons Why "no sensibiliza el suicidio, lo que hace es glorificarlo". Sin embargo, no todos los que han visto la segunda temporada piensan lo mismo y consideran muy acertada la señal de advertencia que incluye la serie antes de cada capítulo.

DEMASIADO EXPLÍCITO

Pero a pesar de las diversas opiniones que han ofrecido los seguidores de la serie, hay una escena de la segunda temporada que realmente ha molestado a casi todos. Se trata de una secuencia del último capítulo que muestra una violación.

Durante el devastador final que deja la segunda temporada, Tyler Down (Devin Druid) se enfrenta a Montgomery de la Cruz (Timothy Granaderos) y a su grupo de "malotes" en el baño del Liberty High.

13 Reason Why indigna a los espectadores "nadie necesita ver eso”

La escena no deja lugar a imaginación y muestra la brutal agresión que vive "el chico de las fotos" por parte de sus compañeros que después de hundir su cabeza en el inodoro le agreden sexualmente.



Después, Tyler decide seguir adelante con su plan de abrir fuego contra sus compañeros de clase, provocando un tiroteo en pleno instituto. Una secuencia que, a tenor de los sucesos que tuvieron lugar a finales de la semana pasada en un instituto de Santa Fe (Texas) —donde un alumno de 17 años mató a 10 personas e hirió a otras tantas— motivó la cancelación de la premiere de la serie.

13 Reason Why indigna a los espectadores "nadie necesita ver eso”

El capítulo contenía un prólogo especial con un mensaje que advertía de la presencia de imágenes explícitas de una agresión sexual.

13 Reason Why indigna a los espectadores "nadie necesita ver eso”



Pero el aviso no evitó que la fuerte secuencia violación que provocara las quejas e indignación de no pocos espectadores, que aseguran que esas imágenes no aportan nada constructivo a la historia.



"Es extremadamente desagradable nadie debería ver algo así", comentan. Mientras que otros aseguran que "nadie necesita ver esto. No es educativo, es repugnante".

Cuando pensé que el suicidio de Hannah iba a ser la escena más fuerte que vería en la serie llega ESA ESCENA del capítulo final de la temporada 2... Realmente quedé en shock, helado, horrorizado PEDAZO DE 2° TEMPORADA!!! #13ReasonsWhy #13ReasonsWhy2 pic.twitter.com/CwD0P6Russ — José Miguel Jorquera (@IMJoseMiguel) 22 de mayo de 2018