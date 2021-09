11 de septiembre: Bruce Springsteen conmueve con emotiva interpretación

El cantante y compositor estadounidense Bruce Springsteen cautivó a miles de personas, incluido el presidente de Estados Unidos, Joe Biden con su interpretación de “I’ll see you in my dreams” en la ceremonia del 20 aniversario del ataque terrorista del 11 de septiembre.

La ceremonia comenzó con desfile de representantes de los servicios de emergencia portando una bandera estadounidense, tras lo que Young People’s Chorus de Nueva York entonó el himno nacional.

Recordemos que Springsteen fue el encargado de devolverle la esperanza al pueblo estadounidense con el álbum “The Rising” tras el atentado del 11 de septiembre de 2001 que dejó cerca de 3 mil muertos.

Springsteen en la ceremonia del 11 de septiembre

El compositor ofreció una interpretación en la plaza conmemorativa del World Trade Center durante una ceremonia que marcó el vigésimo aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre.

Springsteen conmovió a familiares de personas asesinadas durante los ataques así como a grandes invitados y millones de estadounidenses que siguieron la transmisión en vivo con la interpretación del tema "I'll See You In My Dreams" mientras se acompañaba a sí mismo con la guitarra y la armónica.

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, el disco “The Rising" fue artísticamente un regreso a la grandeza para Springsteen y la E Street Band, que no habían grabado un álbum completo juntos desde "Born in the USA" de 1984. El álbum incluía canciones de amor, fe y encontrar fuerza en la pérdida tras el atentado del 11S.

¿Dónde vive actualmente Bruce Springsteen?

El cantante sorprendió con su actuación en el 11S.

Bruce Frederick Joseph Springsteen nombre real del artista, se ha desarrollado como cantante, músico y compositor estadounidense. Nació en Long Branch, Nueva Jersey, 23 de septiembre de 1949, lugar que le brindó un Oscar a la mejor canción en 1993 y donde todavía reside.

