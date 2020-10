10 super adorables cosplays de pareja inspirados por My Hero Academia

Una de las formas de hacer que el cosplay sea realmente divertido es que un cosplayer se una a su media naranja en algún tipo de cosplay de pareja. A menudo, los personajes que interpretan son canon en sus animes, aunque, muchos fanaticos le dan vida a una "ship" poco usual.

Pero en muchos casos, como con el cosplay de My Hero Academia, no hay necesariamente parejas establecidas como canon en la serie todavía, aunque algunas pueden haber dejado semillas en la narración para posibles romances.

Esto deja muchas oportunidades para que los cosplayers den vida a las ships de sus sueños con sus parejas creando escenarios románticos de cosplay para que sus personajes favoritos se reúnan. Por eso, en La Verdad Noticias, algunos de los mejores cosplays en pareja de My Hero Academia.

Hizashi Yamada & Shota Aizawa

Hizashi Yamada y Shota Aizawa son profesores de UA Hero Academy. Hizashi se conoce con el nombre de héroe profesional de Present Mic y enseña inglés, mientras que Shota Aizawa, mejor conocida como Eraser Head, es la maestra de salón de clase 1-A, en la que la mayoría de los personajes principales son estudiantes.

Estos personajes tienen personalidades increíblemente diferentes y, como colegas, interactúan con bastante regularidad, por lo que naturalmente, eso lleva a cosplayers como @ aquilegia.cos a enviarlos con todas sus fuerzas.

Inko Midoriya & All Might

Esta es una pareja sorprendentemente común en My Hero Academia, aunque definitivamente no es un canon en la serie. Sin embargo, tiene cierto sentido, ya que All Might es una figura paterna para Deku de muchas maneras y, a menudo, actúa como mentor.

Como es un personaje mayor, emparejarlo con Inko, la madre de Deku, no es una mala idea, especialmente porque ella no parece estar casada en la serie. Este adorable cosplay de @princess_allmight y @mark_of_the_dragon muestra a estos personajes esencialmente convirtiéndolos en una gran familia feliz.

Todoroki & Deku

Todoroki y Deku son definitivamente una pareja increíblemente popular en el fandom, lo cual es claro por la cantidad de fan art y cosplay que hay de los dos personajes juntos.

Los cosplayers @thealchemicfox y @cosplayaway decidieron crear sus propios looks para los personajes, manteniendo las cosas más icónicas de ellos, como su cabello y la cicatriz de Todoroki. Aquí han optado por un look casi rococó, con preciosos chalecos detallados y muchos detalles en su ropa.

Deku & Ochaco

Deku y Ochaco son probablemente el único emparejamiento aquí que en realidad terminará juntos al final de My Hero Academia. Se han apoyado mutuamente y definitivamente han coqueteado a lo largo de la serie, por lo que es probable que sean el final del juego.

Este cosplay de @ vexievin.cosplays ha creado un look realmente adorable para los dos personajes. En lugar de sus uniformes escolares o incluso sus disfraces de héroe, están vestidos con un estilo informal, como si estuvieran pasando un tiempo juntos en la ciudad.

Denki & Hitoshi

Es divertido pensar en lo que algunos de los personajes secundarios de una serie de conjuntos como My Hero Academia podrían estar haciendo mientras se desarrolla la trama principal y qué tipo de relaciones podrían estar formando.

Los cosplayers @ astralis.cos y @merak_cos pensaron que Denki e Hitoshi podrían llevarse bien y posaron con los dos tomados de la mano casualmente como si no fuera un gran problema y lo hacen todo el tiempo. La sonrisa relajada de Denki y la expresión seria de Hitoshi les muestran a ambos plenamente en su personaje también.

Himiko & Dabi

Himiko y Dabi son ambos villanos en la Liga de Villanos, así que definitivamente pasan mucho tiempo juntos, y siempre es un poco adorable imaginar que incluso los villanos pueden encontrar el amor.

Los cosplayers @ astralis.cos y @merak_cos definitivamente tenían eso en mente cuando se les ocurrió esta linda pose de los personajes en un abrazo. Los detalles del cosplay también son muy fuertes, como los afilados dientes de Himiko y las grapas en el brazo y la mejilla de Dabi.

Jiro & Denki

Jiro y Denki definitivamente tienen diseños de personajes compatibles y Quirks que los hacen parecer los punks geniales de la clase, que probablemente están juntos en una banda. Esto, por supuesto, hace que sea imposible no considerar lo adorables que serían como pareja.

Esta pareja de cosplay con @annouis ha posado con esto en mente, en un tierno abrazo con cada uno de ellos formando la mitad de un corazón con su mano, comportamiento clásico de pareja de secundaria.

Deku & Todoroki

Deku y Todoroki tienen una de las peleas más épicas en My Hero Academia desde el principio de la serie, y definitivamente hizo que los corazones de los transportistas se agitaran ante la idea de que su rivalidad se convirtiera en una relación romántica.

Cosplayer @annouis eligió recrear la apariencia de los personajes y también los ajustó para que fueran versiones femeninas de los personajes. La adorable pose con ellos besándose en un columpio parece mucho en el espíritu de un romance de la escuela secundaria.

Momo & Todoroki

Momo se empareja con cualquier número de personajes en My Hero Academia, ya que es un personaje interesante con muchas relaciones diferentes. Y gracias a su gran diseño de personajes, también es un personaje muy popular en el cosplay.

Los cosplayers @asiacarfi, @nicolas_thejoker y @abramolevigallio se divirtieron un poco con esa idea haciéndose pasar por el meme del "Novio Distraído", en el que Momo toma de la mano a Todoroki pero observa a Kirishima mientras pasa. Todoroki, por supuesto, parece algo consternado por esto.

Bakugo & Kirishima

Bakugo y Kirishima son una de las parejas más populares en el fandom de My Hero Academia. Los personajes son amigos que pasan mucho tiempo juntos, y claramente se preocupan el uno por el otro, lo que es una hierba gatera para un transportista que busca un barco.

Los cosplayers @sophieriis y @ina.golf ciertamente ayudan a la causa con estos increíbles cosplays de los personajes. Se ven muy intensos y, al mismo tiempo, como si estuvieran teniendo un momento romántico, que parece perfecto en su carácter.

