10 películas que no te puedes perder en 2018

Te compartimos la futura cartelera de las películas del 2018, para ir acompañado de tu familia, amigos, pareja o sólo. ¡El asunto es no perdérselas! 1.-Fifty Shades of Grey No te la puedes perder cuando sabes que Anastasia y Christian se van a casar. https://youtu.be/zxRx9-Idk0s 2.- Maze Runner Su tercera entrega te llevará por la travesía de Thomas para encontrar la cura a una enfermedad llamada “Flare” . https://youtu.be/wnE_y4vN9nQ 3.-A Wrinkle In Time No puedes perderte la actuación de Oprah. ¡Oprah! https://youtu.be/E4U3TeY2wtM 4.-Tomb Raider ¡Alicia Vikander nunca se había visto mejor! https://youtu.be/8ndhidEmUbI 5.-Jurassic World: Fallen Kingdom Aunque la trama es aún desconocida, es obvio que tendremos terrorífica acción y suspenso extraordinario. La fecha de estreno está programada para el 8 de junio. https://youtu.be/NPv5UopHnj8 6.-Animales Fantásticos y dónde encontrarlos 2 ¿Quién dijo que más magia nos haría daño? https://youtu.be/v5_Uc2T04BQ 7.-Mary Poppins Returns Después de Julie Andrews como la mágica nana, no hay nadie mejor para interpretarla que Emily Blunt. https://youtu.be/w4opwpWPJAk 8.-Slenderman ¿Recordarnos perfectamente la silueta que no nos dejó por las noche, verdad? Pues ahora ya tiene su propia película. https://youtu.be/cPuAfu65hbw 9.-Barbie Aunque Amy Schumer fue en un principio la actriz seleccionada para interpretar a la famosa muñeca, ahora Anne Hathaway le dará vida. ¡No podemos esperar para verla! https://youtu.be/WPGaHO-ol-o 10. Mamma Mia: Here We Go Again Además del elenco original, Cher participará en el largometraje. ¡Cher! https://youtu.be/Lsba3skq3RA

Te puede interesar