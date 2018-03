10 películas de perros para festejar con tu mascota

Redacción / Diario La Verdad Cancún, Q.Roo.- ¡Hoy es un día muy especial para tu mejor amigo canino! Hoy 21 de julio se ecelbra el Día Mundial del Perro. Si bien el perro esta considerado como el mejor amigo del hombre, es parta fundamental de nuestras vidas, pues ellos siempre están ahí cuando los necesitas, nuestros mejores cómplices y muchas veces nuestros mejores escuchas. Es por esta razón que hoy decidimos seleccionar una serie de películas en donde los protagonistas son obviamente los perros, así que si hoy no tienes planes para salir, mejor quédate en casa y disfruta de estas recomendaciones con tu mejor amigo perruno. Las 10 películas de perros que no te puedes perder: 1.- BEETHOVEN Beethoven es una exitosa película estadounidense de 1992, dirigida por Brian Levant y protagonizada por Charles Grodin y Bonnie Hunt. La película, dirigida a un público familiar o infantil, es la primera en la serie de películas sobre el perro Beethoven. ¿Cuál es tu favorita? 2.- LASSIE Lassie (pronunciado Lasi) es un personaje de ficción que se empleó durante años en películas, series de televisión y libros de aventuras: se trata de una perra collie de la que se diría con el tiempo que era "la perra más famosa del mundo". El personaje de Lassie fue ideado por el autor británico Eric Knight en el cuento Lassie: vuelve a casa (Lassie Come Home), publicado en 1938 en el periódico The Saturday Evening Post, y del que se haría una novela en 1940. 3.- SOCIOS Y SABUESOS Turner & Hooch (también conocida como Socios y sabuesos) es una película cómica estadounidense de 1989, dirigida por Roger Spottiswoode y protagonizada por Tom Hanks, Mare Winningham, Craig T. Nelson y Reginald VelJohnson. Scott Turner es un increíblemente ordenado detective cuyo sistematizado mundo se desordena al verse obligado a asociarse con un baboso perro llamado Hooch, un Dogo de Burdeos. Éste no parece exactamente el mejor amigo del hombre, volviendo del revés la ordenada relación afectiva. Una constante y divertida prueba para la voluntad de esta extraña pareja, que convertirá su relación en la más atípica amistad jamás vista. 4.- 101 DALMATAS One Hundred and One Dalmatians, también conocida en español como 101 dálmatas, es el decimoséptimo largometraje animado de Walt Disney Pictures. Dirigida por Clyde Geronimi, Hamilton Luske y Wolfgang Reitherman, producida por Walt Disney y basada en la historia inglesa, The Hundred and One Dalmatians de Dodie Smith, la película fue producida por Walt Disney Productions y lanzada en los Estados Unidos el 25 de enero de 1961. 5.- SIEMPRE A TU LADO Obviamente no podríamos dejar afuera a esta gran película, que a unos cuantos nos saca varias lagrimas. Siempre a tu lado, Hachiko (Hachi: A Dog's Tale en inglés) es una película dramática estadounidense de 2009 basada en la historia real del pacífico perro japonés, Hachikō. Es un remake de la película japonesa de 1987, Hachikō Monogatari. La película está dirigida por Lasse Hallström, escrita por Stephen P. Lindsey y protagonizada por Richard Gere, Joan Allen y Sarah Roemer. 6.- MARLEY & ME Marley & Me: es una película estadounidense de 2008 dirigida por David Frankel y protagonizada por Owen Wilson y Jennifer Aniston. Está basada en la autobiografía de John Grogan, Marley & Me. 7.- BOLT Bolt (conocida como Bolt: un perro fuera de serie en Hispanoamérica) es una película animada por ordenador, dirigida por Chris Williams y Byron Howard y producida por Disney. Bolt narra la historia de un perro que, siendo la estrella canina de una exitosa serie de televisión, es enviado por accidente desde su set de Hollywood hacia la Ciudad de Nueva York. Para reencontrarse con su dueña Penny, Bolt deberá cruzar el país entero, Es el clásico número 48 en el canon de la lista de Los clásicos de Walt Disney. En la versión original las voces de Bolt y Penny están interpretadas por John Travolta y Miley Cyrus respectivamente. 8.- TOD Y TOBY The Fox and the Hound (Tod y Toby en España y El zorro y el sabueso en Hispanoamérica) es la vigésimo cuarta película animada de Walt Disney Productions producida en 1981. La película se basa en el libro del mismo nombre de Daniel P. Mannix y cuenta la vida de dos amigos que no pueden serlo, un zorro rojo y un perro de caza. 9.- TODOS LOS PERROS VAN AL CIELO Es una película producida por Disney que fue un éxito en taquilla y también en formato de VHS. Se considera una de las películas más vendidas en VHS de la historia. 10.- RESCATE EN LA ANTÁRTICA Como casi todas las películas de perros, ésta también está inspirada en una historia verdadera. La película habla sobre una expedición japonesa en 1957, donde un grupo de tres científicos es salvado de un accidente gracias a la ayuda de 6 perros (husky siberiano y malamute) que los transportaban en su expedición. En la película participa el fallecido actor, Paul Walker.

