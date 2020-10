10 letras de Taylor Swift que nos recuerdan que el Girl Power sigue vivo

¿Quién mejor para motivar nuestro poder femenino interior que Taylor Swift? Sus canciones resuenan con mujeres de todo el mundo ya que nos motiva a ser lo mejor que podemos ser.

Echa un vistazo a estas letras que nos muestran lo talentosa que Taylor Swift es y porque sus fans la consideran un ícono feminista.

Dear John

"Pero tomé tus fósforos antes de que el fuego pudiera atraparme, así que no mires ahora. Estoy brillando como fuegos artificiales sobre tu triste y vacía ciudad".

Al estilo tradicional de Taylor Swift, esta canción de ruptura muestra lo poderosa que puede ser una mujer soltera. No dejes que esa ruptura te deprima. Vives y aprendes, niña.

Clean

“La lluvia cayó a cántaros, cuando me estaba ahogando fue cuando finalmente pude respirar. Y esa mañana, todo rastro de ti desapareció, creo que finalmente estoy limpio".

A veces es mejor dejar ir las cosas que te siguen arrastrando hacia abajo. Taylor Swift nos dice cuánto mejor se sentirá cuando comience a concentrar su energía en usted.

You’re Not Sorry

"Y tienes tu parte de secretos y estoy cansado de ser el último en saberlo, y ahora me estás pidiendo que te escuche porque ha funcionado todas las veces antes. Pero ya no tienes que llamarme. No levantaré el teléfono. Esta es la última gota, no quiero lastimar más".

Aquí la creadora de "Folklore" nos motiva a dejar ir a ese chico al que seguimos volviendo sin importar lo malo que sea para nosotros. Deja que el pasado viva en el pasado. Si Taylor Swift ha sobrevivido a todas estas rupturas, superarás esta.

All You Had to Do Was Stay

“La gente como tú siempre quiere recuperar el amor que dejaron de lado. Pero la gente como yo se va para siempre cuando dices adiós”.

No dejes que nadie te vea como alguien a quien pueden usar por su propia voluntad. Si no eres la primera prioridad de alguien, no lo hagas tuyo. Ese es el gran consejo que Taylor Swift tiene para sus fans.

Black Space

"Tengo una larga lista de ex amantes, te dirán que estoy loco, pero tengo un espacio en blanco, bebé y escribiré tu nombre".

Siéntete cómodo en tu propia piel y orgulloso de quién eres. No importa quién fue parte de tu vida en el pasado, lo que realmente importa es con quién estás ahora.

I Know Places

"Permítales decir lo que quieran, no lo escucharemos".

Las acciones hablan más que las palabras, amigo. No dejes que los que te odian te depriman porque siempre eres la persona más grande.

Wildest Dreams

"Algún día, cuando me dejes, apuesto a que estos recuerdos te perseguirán".

La pérdida de un antiguo amigo podría convertirse en una ganancia. Puedes pasar a cosas más grandes y mejores mientras ellos pasan tiempo preocupándose por lo que hicieron mal para perder tu amistad.

Bad Blood

"¿Lo pensaste bien? Todas estas cosas te alcanzarán, y el tiempo puede curar, pero esto no. Así que si vienes en mi dirección, simplemente no lo hagas".

Volviendo a la idea de no recuperar al tipo que te maltrató. Te mereces algo mucho mejor que ser una segunda opción.

Shake it Off

"Porque los jugadores van a jugar, jugar, jugar, jugar, jugar / Y los que odian odiarán, odiarán, odiarán, odiarán, odiarán / Cariño, solo voy a temblar, agitar, agitar, agitar, agitar / lo sacudo me lo quito”.

¡Mi himno! La gente va a hablar, pero lo que realmente importa es cómo reaccionas a lo que dicen. No dejes que los haters te depriman porque las únicas opiniones que importan sobre ti son las personas que piensan muy bien de ti.

22

“Estamos felices, libres, confundidas y solas al mismo tiempo. Es miserable y mágico, oh sí, esta noche es la noche en que nos olvidamos de los plazos, es hora".

A veces solo necesitas dejar de lado tus responsabilidades por una noche y concentrarte en ti. Mímate porque te mereces ser una princesa.

I Did Something Bad

"Dicen que hice algo malo. ¿Pero por qué se siente tan bien? Lo más divertido que he hecho Y lo haría una y otra vez si pudiera".

El gran regreso de Taylor Swift después del escándalo con Kim Kardashian y Kanye West. Su álbum "Reputation" es la epitome de girl power y no dejar que nadie pase sobre ti.

Convierte estas canciones de Taylor Swift en una lista de reproducción de Spotify y repítelas cada vez que necesites un recordatorio de que eres una mujer fuerte e independiente.

¿Cuál es tu verso favorito de Taylor Swift sobre el poder femnino? Dinos en los comentarios.