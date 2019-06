10 hermosas Quintanarroenses que Mexicana Universal y Lupita Jones se perdieron

Esta es una prueba de que en todos los lugares existen mujeres hermosas y que Lupita Jones se equivocó en no darles un lugar en la competencia y preferir a otros estados.

Recientemente en una entrevista a una revista Lupita dijo que no es la primera vez que todos los estados no son representados y esto se debe a la mala organización de su certamen o que simplemente no se acercan las chicas con “cualidades” necesarias.

Es por eso que nos dimos la tarea de buscar a las chicas más guapas y preparadas de Quintana Roo y en 40 minutos encontramos a las 10 mujeres que bien pudieron representar al estado.

Scarlett Leines

Hermana menor de la primera Mexicana Universal Quintana Roo, Eyra Leines, parte de una dinastía donde la belleza y preparación se notan.

Key Caputo

Modelo curvy y estrella de comerciales y de campañas publicitarias, es una cancunense muy popular, actualmente en Resistiré.

Paola Gargari

Ya tiene banda y está muy preparada, sería la representante de este año de Quintana Roo en MXU pero no fue así.

Michelle Gamboa

Popular artista de los escenarios, ha participado en diversos concursos y hasta fue reina del carnaval.

Claudia Román

La favorita de las pasarelas de Cancún y Riviera Maya, ella es sensacional a cada paso que da.

Michell Dominguez

Conocida en las pasarelas de moda en Cancún y Riviera Maya, con experiencia frente a las cámaras.

Isabel Santos

Se la ganó la competencia... increíble mujer

Alisa Lisavaya

Como muchas personas de Cancún, ella es de aquí por decisión, su belleza es peculiar.

Montserrat Flores

Otra diosa caribeña que tiene porte y elegancia, desde luego con experiencia en la pasarela.

Francesca Lama

Popular cancunense, conocida y querida en la ciudad y con una belleza singular con los que ha cautivado a sus miles de seguidores.

Paloma Sandoval

También encontramos a una chica campechana que no estará a la disposición de Lupita Jones pero que está arrasando en redes sociales.