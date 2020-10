10 frases de Taylor Swift que te levantarán en ánimo

Taylor Swift se ha colocado como una de las artistas más exitosas y populares de la industria musical, no sólo por su gran talento vocal sino por su excelente calidad humana que siempre ha transmitido.

Y una de las características que más han conquistado a su público, es que esta cantante de 30 años de edad se ha distinguido por ser una gran escritora, algo que ha plasmado en las mismas letras de sus canciones.

Y ya sea por medio de sus sencillos musicales o entrevistas, Taylor Swift nos ha regalado algunas de sus mejores frases; las cuales son ideales para levantar el ánimo a cualquier persona que esté pasando por un mal momento.

10 frases de Taylor Swift para mejorar tu día

Así que sin más rodeos, aquí te presentamos las 10 frases más motivadoras y emblemáticas de Taylor Swift:

1.- En algún momento, tienes que olvidarte de los rencores, porque sólo hieren.

2.- Es interesante pensar que tú eres la única persona que le completas y después darte cuenta que hay millones de personas que han sentido lo mismo en su vida. Al final todos nos sentimos atraídos por el amor y no podemos evitarlo.

3.- Las personas no siempre han estado ahí para mí, pero la música sí lo ha estado.

4.- No eres la opinión que otra persona tiene de tí.

5.- Sólo porque aún no estés donde quieres estar, no significa que no estés llegando a algún sitio.

6.- Eres tu propia definición de belleza.

7.- No tiene porqué haber soledad en estar solo. Puedes encontrar romanticismo en tu vida, aunque no estés en una relación romántica.

8.- Si eres una persona más sabia, más lista y más fuerte es precisamente porque no has cometido errores en la vida.

9.- Espero que recuerdes que nunca es tarde para ser una persona nueva.

10.- Las palabras pueden romper a alguien en un millón de pedazos, pero también pueden unir esos trozos de nuevo. Espero que uses tus palabras para lo bueno, porque las únicas palabras de las que te arrepentirás más que de las que dejas sin decir, son aquellas que uses para herir intencionalmente a alguien.

