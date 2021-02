10 éxitos de Daft Punk que necesitas recordar tras anunciar su retiro

Daft Punk, formado en el año 1993, era un grupo francés de música electrónica integrado por dos hombres. Surgieron de la escena house francesa para convertirse en estrellas mundiales de la música dance y más tarde de la música pop convencional trabajando en conjunto con artistas destacados.

Su deseo de evitar ser captados en su vida diaria los llevó a usar atuendos de robots distintivos cuando aparecían en público. Los cascos de robot encajan con la tendencia del dúo de combinar elementos futuristas con sonidos clásicos de música disco y pop en su música.

Daft Punk se ha vuelto uno de los más influyentes y populares que surgieron en los últimos 30 años, sin embargo, este 22 de febrero del 2021 anunciaron su retiro a través de un polémico video titulado "Epílogo” que se ha vuelto tendencia en redes sociales inmediatamente debido al impacto que tienen en la cultura pop.

¿Cómo Daft Punk anunció su retiro de la música?

El clip de ocho minutos presenta al dúo, Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo, quienes durante muchos años se han ocultado detrás de un concepto de robot, caminando por el desierto, usando sus cascos espaciales familiares y chaquetas de cuero.

Después, uno de los miembros mira al otro, se quita la chaqueta y revela un paquete de energía en la espalda. El otro toca un botón del paquete. El primer miembro se aleja rápidamente y luego explota. La canción es del álbum "Random Access Memories" de 2013, que en muchos sentidos fue la culminación de su carrera. El álbum, que incluía el sencillo de éxito mundial "Get Lucky", ganó el premio Grammy al Mejor Álbum al año siguiente.

El dúo ha mantenido un perfil bajo en gran medida desde entonces, y su trabajo más destacado fue una colaboración con The Weeknd en dos canciones de su álbum de 2016.

A pesar de su retiro, sabemos que las canciones de este increíble grupo vivirán en la memoria de chicos y grandes, ya que siempre buscaron entrar con artistas nuevos para captar audiencia más joven como Pharrell Williams o otros.

Por eso en La Verdad Noticias te dejamos un top 10 de los éxitos más famosos de Daft Punk y sobretodo los que quedarán guardados en la memoria de los fanáticos tras anunciar su retiro de la música.

One More Time, el éxito mundial de Daft Punk

Esta canción llevó al grupo a la cima del éxito.

Daft Punk escribió el mayor himno de fiesta de todos los tiempos. Esta canción se ha calificado como un clásico brillante y atemporal escrito en 1998, y se tardó dos años escribiéndola, porque son genios locos que querían estar seguros de que sería un éxito.

La canción se lanzó por primera vez en noviembre de 2000 antes del segundo álbum de estudio de Daft Punk. Cuenta con una voz alterada electrónicamente por el cantante estadounidense Romanthony.

Expertos en música han dicho, y en repetidas ocasiones, que “One More Time" será un éxito tanto en el 2098 como en el 3098. Cuando salió esta canción, la gente criticó el uso del vocoder, pero nada pudo detener su ascenso en las listas de éxitos de la historia moderna. "Village Voice" incluyó a "One More Time" como la undécima mejor canción del año, y "Rolling Stone" finalmente la colocó en el puesto 33 durante toda la década.

Get Lucky de Daft Punk y Pharrel Williams sacude el 2013

Get Lucky ayudó a Pharrell Williams a ser mundialmente conocido gracias a Daft Punk.

"Get Lucky" fue escrito como una colaboración entre Daft Punk, el pionero de la música disco Nile Rodgers y el productor y cantante Pharrell Williams. La canción devolvió el sonido de la música disco de los 70 a la música pop.

La canción ganó premios Grammy por Grabación del año y Mejor interpretación de grupo o dúo pop. En la ceremonia de los premios Grammy, Daft Punk interpretó "Get Lucky" en vivo con Nile Rodgers, Pharrell Williams y Stevie Wonder.

Tomó aproximadamente 18 meses completar la grabación de "Get Lucky". Daft Punk le presentó a Nile Rodgers una demostración de la canción, y luego grabó una parte de guitarra para adaptarse a la grabación. Pharrell Williams se enteró del proyecto en una fiesta y se ofreció a colaborar. Él habría dicho, "Si sólo quieres que juegue pandereta, lo haré." También afirmó que Daft Punk era perfeccionista en la grabación de su voz.

“Harder, Better, Faster, Stronger”, la canción que posicionó a Daft Punk

"Harder, Better, Faster, Stronger" fue lanzada como single del álbum Alive 2007 el 15 de octubre de 2007.

La versión de estudio de "Harder, Better, Faster, Stronger" de Daft Punk se lanzó por primera vez en 2001 en el álbum "Discovery". Incluía una muestra de la canción "Cola Bottle Baby" de Edwin Birdsong.

La canción fue un éxito entre las 25 listas más populares en el Reino Unido y alcanzó el número 3 en la lista de baile de Estados Unidos. En 2007, Daft Punk lanzó una versión en vivo de la canción de su álbum "Alive 2007". La versión en vivo de la canción ganó un premio Grammy a la mejor grabación de baile.

El sencillo "Stronger" de Kanye West de 2007 incluye una muestra prominente de "Harder, Better, Faster, Stronger" de Daft Punk. Llegó al número 1 en los sencillos pop estadounidenses, y Daft Punk interpretó "Stronger" en vivo con Kanye West en los premios Grammy de 2008, situación que encantó a los fans de la música.

Starboy, The Weeknd y Daft Punk juntos

En el video musical de Daft Punk, se muestra a The Weeknd tratando de destruir la evidencia de su yo anterior.

El artista canadiense de pop y R&B, The Weeknd, se puso en contacto por primera vez con Daft Punk a través de amigos en común. Comenzaron a trabajar juntos en París, Francia. Después de escuchar un ritmo que Daft Punk estaba desarrollando, The Weeknd escribió material que finalmente se convirtió en "Starboy".

La producción registrada es una colaboración entre Daft Punk, The Weeknd, Doc McKinney de Esthero y Cirkut. Después de pasar ocho semanas en el número 2 en la lista de sencillos pop de Estados Unidos, "Starboy" finalmente subió al número 1. Fue el tercer lugar en la lista para The Weeknd y el primero para Daft Punk.

El video musical que lo acompaña fue dirigido por Grant Singer, quien también trabajó en "Can't Feel My Face" y "The Hills" de The Weeknd. Fue nominado a Mejor Video en los MTV Europe Music Awards.

Lose Yourself To Dance, un ritmo de Daft Punk para el mundo

Esta canción de Daft Punk se ha posicionado como una de las más conocidas.

"Lose Yourself To Dance" fue el segundo sencillo lanzado del álbum de Daft Punk "Random Access Memories". El dúo visitó la discoteca una vez más y coescribió la canción con Nile Rodgers y Pharrell Williams.

Daft Punk dijo que "Lose Yourself To Dance" fue el resultado de su deseo de hacer música dance con bateristas en vivo.Querían redefinir la música de baile como algo "más ligero" y la canción estaba destinada a "evocar la sensación de estar unificados y conectados en la pista de baile".

Pharrell Williams dijo que cuando cantó la canción no escuchó música disco de los 70. En cambio, le recordó a mediados de la década de 1980. Además de su voz principal, Daft Punk también proporcionó voces robóticas modificadas con el uso de codificadores de voz. "Lose Yourself To Dance" no logró llegar al top 100 en la lista de música pop estadounidense, pero fue al número 1 en la lista de baile.

Derezzed, Daft Punk entra al mundo de Disney

Daft Punk era la banda ideal para la música de esta película de Disney.

Para la secuela de Walt Disney de su película de 1982 "Tron", "Tron Legacy", se contrató a Daft Punk para que proporcionara la banda sonora. Fue el primer proyecto de este tipo para el dúo francés. La partitura fue escrita como una combinación de música orquestal y electrónica y cuenta con una orquesta de 85 piezas.

Joseph Trapanese, conocido por su amplio trabajo en bandas sonoras de películas, arregló y orquestó la música escrita por Daft Punk. El dúo citó influencias como Wendy Carlos, Max Steiner, Bernard Hermann, John Carpenter y Vangelis, todos conocidos por su trabajo en bandas sonoras de películas.

La pista instrumental "Derezzed" fue lanzada como un sencillo del álbum de la banda sonora de "Tron Legacy". También se lanzaron remixes oficiales de The Glitch Mob y Avicii. "Derezzed" fue un éxito de baile número 1 en los Estados Unidos. El álbum de la banda sonora alcanzó el número 4 en la lista de álbumes de Estados Unidos.

Technologic y Daft Punk hacen historia con tecnología

El video musical de "Technologic" es el tercero dirigido por Daft Punk, después de "Fresh" y "Robot Rock".

"Technologic" fue lanzado en 2005 como el segundo sencillo del álbum de estudio de Daft Punk "Human After All ". En el transcurso de la canción, una voz alterada electrónicamente da órdenes que tienen que ver con la tecnología. Incluyen, "conéctelo, reprodúzcalo, quémelo, rómpalo y ciérrelo". La palabra "eso" se repite 399 veces.

La canción recibió atención por su inclusión en un anuncio de iPod de Apple en el verano de 2005. También apareció en varios otros comerciales de televisión. "Technologic" escaló al número 1 en la lista de baile del Reino Unido e hizo una breve aparición en la lista Bubbling Under the Hot 100 de Estados Unidos.

El álbum "Human After All" se destacó por un enfoque minimalista e improvisado de la música. Tuvo un bajo rendimiento comercial tras el avance de Daft Punk con "Discovery". "Human After All" alcanzó el puesto 98 en la lista de álbumes de Estados Unidos.

Around the World pone a Daft Punk en el #1 de Billboard

Críticos calificaron la canción de Daft Punk como una “sabrosa porción de funk”

Lanzado como un sencillo del primer álbum de estudio de Daft Punk, "Homework", "Around the World" alcanzó el número 1 en la lista de baile y se convirtió en el primer sencillo del dúo en entrar en el Billboard Hot 100, donde alcanzó el puesto 61. La letra consiste únicamente por la repetición de la frase del título.

La frase se repite 144 veces en la versión álbum de la canción y 80 veces en la edición de radio. "Around the World" fue un éxito internacional del pop, llegando al Top 10 en varios países, incluido el Reino Unido. La canción obtuvo una nominación al premio Grammy a la mejor grabación de baile.

A pesar de ser una de sus primeras canciones, la cual salió a la luz en 1997, expertos han asegurado que es una de las canciones que no pueden faltar en tu lista de top 10 de canciones de Daft Punk.

Da Funk, una obra de arte de Daft Punk

Da Funk, una obra de arte de Daft Punk

El primer éxito significativo de Daft Punk en las listas se lanzó originalmente en 1995 y luego se incluyó en su álbum de estudio debut "Homework". Es una pista instrumental y es un ejemplo clásico de la música house de los noventa.

A los Chemical Brothers se les atribuye el inicio del éxito comercial de "Da Funk" al incluirlo en sus shows en vivo. "Da Funk" llegó a las listas de éxitos en 1997 y escaló al número 1 en las listas de baile de Estados Unidos. Obtuvo una nominación al premio Grammy a la mejor grabación de baile. El aclamado video musical que lo acompaña fue dirigido por Spike Jonze.

El álbum "Homework" fue un éxito internacional para Daft Punk y llamó la atención sobre la escena de la música house francesa. Solo alcanzó el número 150 en la lista de álbumes de Estados Unidos, pero finalmente fue certificado oro por ventas. Aterrizó en el Top 10 en la lista de álbumes del Reino Unido.

Daft Punk muestra al mundo su “Digital Love”

La canción es parte de la película de anime de 2003 Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem.

Con una muestra de "I Love You More" del teclista de jazz George Duke, "Digital Love" fue lanzado como el tercer sencillo del álbum de Daft Punk en Estados Unidos "Discovery". "Digital Love" es particularmente notable por los solos instrumentales en la segunda mitad de la canción.

La canción incluye sonidos del piano Wurlitzer original que se destaca significativamente en los éxitos pop de Supertramp. Otros sintetizadores clásicos se unen a la diversión.

"Digital Love" apareció en un comercial de Gap TV que mostraba a los dos miembros de Daft Punk con sus cascos y guantes de robot, así como camisas de mezclilla y jeans de Gap. Bailan con la actriz Juliette Lewis. "Digital Love" alcanzó el número 14 en la lista de sencillos pop del Reino Unido y se convirtió en el cuarto éxito de baile del top 10 del dúo en Estados Unidos.

Inicia vacunación de adultos mayores contra COVID-19 en México. Síguenos en TikTok para mantenerte informado.

¡Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube!