WandaVision es la serie más importante y más vista de la actualidad, pues este es el gran estreno de Marvel en la plataforma de streaming Disney+.

Por ello de manera fiel, los fans más allegados esperan a que llegue cada viernes a las 2 de la mañana para saber que respuestas o que nuevas preguntas nos dejará cada episodio, mismos que ya se perfilan para el final de temporada.

A medida que el Universo Cinematográfico Marvel continúa expandiéndose, es justo decir que los fanáticos han obtenido algunos cruces bastante increíbles y sorprendentes en los últimos años, y ejemplo de esto es Darcy Lewis, a quien vimos en Thor, y ahora en Wandavision.

Por eso aquí en La Verdad Noticias te decimos algunos datos sobre Darcy Lewis que seguro no sabias, si no eres muy fan de los comics.

Darcy Lewis no está en los cómics

10 cosas que no sabias sobre Darcy Lewis de WandaVision

A diferencia de casi todos los demás personajes principales del Universo Marvel, Darcy Lewis ni siquiera existe en los cómics. De hecho, estaba completamente camuflageada para la primera película de Thor. Su historia de fondo como estudiante de ciencias políticas y asistente de la astrofísica Jane Foster fue creada de la nada.

Sin embargo, afortunadamente, esto significa que Marvel puede continuar agregando a su historia de fondo más arcos de la historia futura para encajar con el universo a medida que se expande. Esto esencialmente hizo posible su aparición en la nueva serie Disney +.

Ha crecido desde su aparición en Thor

10 cosas que no sabias sobre Darcy Lewis de WandaVision

Muchos fanáticos se habrían preguntado qué había estado haciendo Darcy desde Thor: The Dark World , y dado que han pasado ocho años, es justo decir que podría haber estado haciendo mucho.

De hecho, el escritor y creador del programa Jac Schaeffer dijo que se les habían ocurrido historias de fondo para los personajes de Darcy y Jimmy para el programa, pero desafortunadamente fueron descartadas.

Schaeffer dejó en claro "que ocho años es mucho tiempo, y ella ha logrado mucho y es una persona diferente", e incluso dijo que en esos años, Darcy Lewis obtuvo su doctorado y se convirtió en doctora en astrofísica. Con suerte, los fans podrán ver lo que ha estado haciendo en un futuro cercano.

Jane hizo a Darcy Lewis cambiar de opinión

10 cosas que no sabias sobre Darcy Lewis de WandaVision

En la primera película de Thor , Darcy era estudiante de ciencias políticas en la Universidad de Culver y resultó ser elegida como pasante del profesor Erik y asistente de Jane, ya que ella era la única solicitante.

Sin embargo, desde entonces, después de sus asombrosas aventuras con la pareja, la influencia de Jane hizo que Darcy cambiara de opinión, ya que en su lugar obtuvo un doctorado en astrofísica.

Cuando vuelve a aparecer en WandaVision , Darcy es una consumada astrofísica con conocimientos expertos en áreas como CMBR, entre muchas otras. Es genial ver a un personaje femenino tan agradable e inteligente realmente entrar en sí mismo, y eso lleva a muchas tramas potenciales en el futuro.

Probablemente le esperan más proyectos

10 cosas que no sabias sobre Darcy Lewis de WandaVision

La aparición sorpresa de Darcy en el programa inspirado en la comedia de situación ha hecho que los fanáticos se pregunten si esto podría llevar a un papel más importante para su personaje después de que se complete su evaluación de las extrañas anomalías en Westview. En una entrevista reciente con Extra , Kat Dennings confirmó que ya ha filmado algún otro contenido inédito de Marvel.

Esto hace que nos preguntamos en qué programas o películas que podrían estar involucrados en el trabajo de la ¿Nick Fury Invasión Secreta?, o asociarse de nuevo con ¿Jimmy Woo en el Hombre Hormiga y la avispa: Quantumania? Sin embargo, es más probable que aparezca un cameo en el programa animado de Marvel que se lanzará a finales de este año.

Probablemente la veamos en la nueva cinta de Thor

10 cosas que no sabias sobre Darcy Lewis de WandaVision

En 2022, Taika Waititi dijo que volverá a dirigir la próxima entrega del Thor, Thor: Love and Thunder . Con un elenco enorme y repleto de estrellas de Chris Hemsworth como Thor, obviamente, los Guardianes de la Galaxia, Valkyrie de Tessa Thompson, Christian Bale como Gorr The God Butcher y Natalie Portman regresando como Jane Foster.

Con un gran elenco y el regreso de Jane Foster al universo Marvel, muchos fanáticos han especulado que Darcy también podría regresar junto a su colega científico. Kat Dennings, sin embargo, casi ha confirmado que es poco probable que su personaje aparezca en una película de Thor en el corto plazo.

Podría ocupar el lugar de Jane Foster

10 cosas que no sabias sobre Darcy Lewis de WandaVision

Como se anunció en Comic-Con en 2019, es probable que el regreso de Natalie Portman como Jane Foster conduzca a una historia femenina de Thor en la próxima entrega. Esto significa que uno de los astrofísicos más inteligentes de la Tierra podría abandonar el campo de la ciencia y ayudar a salvar vidas como superhéroe en el futuro.

Sin embargo, el vacío dejado por el brillante científico podría ser llenado por el propio Darcy Lewis de WandaVision.

Ahora, con su doctorado, Darcy ya es una de las personas más inteligentes del mundo, y con los proyectos futuros de Marvel que utilizan ideas como el reino cuántico, el multiverso y realidades alternativas, Darcy podría volverse increíblemente importante para comprender el mundo que lo rodea. ellos.

Darcy Lewsi es totalmente basado de las sitcoms

10 cosas que no sabias sobre Darcy Lewis de WandaVision

WandaVision se ha convertido en una serie increíblemente audaz y extraña desde su primer episodio en enero, y eso es principalmente gracias a su estructura única de comedia a través de los años.

Desde Malcolm in the Middle hasta Bewitched , el programa ha estado fuertemente influenciado por las comedias de situación, lo que no sorprende que los actores Randall Park y Kat Dennings tengan experiencia en comedias de situación.

Podría tener su propio Spin-Off despues de WandaVision

10 cosas que no sabias sobre Darcy Lewis de WandaVision

Después de su introducción sorpresa en el MCU, muchos fanáticos ahora se preguntan si podría haber un posible spin-off con el personaje en el corto plazo. Al igual que el agente Phil Coulson de Clark Greg, un personaje tan agradable tiene el potencial de liderar una serie, como Coulson y Agents of SHIELD , que terminó el año pasado después de siete temporadas.

Como importante astrofísica, con su encantadora y única personalidad, Darcy sería perfecta para su propio espectáculo. Sin embargo, dada la cantidad de proyectos alineados para el futuro de la MCU, esto parece increíblemente improbable y los fanáticos pueden tener que conformarse con algunos papeles más marginados en los próximos programas y películas.

Trabaja con SWORD

10 cosas que no sabias sobre Darcy Lewis de WandaVision

Cuando se rumoreó por primera vez que Darcy regresaría al MCU en WandaVision, muchos fanáticos inicialmente estaban confundidos sobre por qué SWORD la llamaría. ¿Fue su experiencia con otros Vengadores como Thor lo que la hizo destacar? Después de todo, probablemente haya otras opciones para que los astrofísicos ayuden con el incidente de Westview.

De hecho, hubo muchos rumores de que Darcy fue llamado inicialmente para investigar el cuerpo de vibranium muerto de Vision que estaba encerrado en las instalaciones de SWORD antes de que Wanda lo liberara. Sin embargo, es más probable que sea simplemente su conocimiento de astrofísica, especialmente porque notó de inmediato las cantidades increíblemente altas de CMBR en la anomalía.

Da esperanza de que personajes de la Fase 1 regresen al MCU

10 cosas que no sabias sobre Darcy Lewis de WandaVision

A medida que el Universo Marvel continúa expandiéndose e introduciendo más y más personajes nuevos, no muchos fanáticos habrían predicho que los miembros del elenco de la Fase Uno de Marvel regresarían ahora después de casi 10 años.

La aparición de Darcy fue una grata sorpresa, y parece que podría haber más en el futuro.

Kevin Feige ya ha confirmado que el personaje de Abomination de Tim Roth regresará en el programa She-Hulk Disney +, y Sharon Carter también regresará después de cinco años a Falcon And The Winter Soldier.

¿Quién sabe qué otros personajes podrían regresar pronto?, y con la introducción del multiverso, ¿quién sabe cuán caóticas podrían volverse las cosas?

Clonan al primer hurón de patas negras en Estados Unidos, ¿salvarán a la especie de la extinción? Síguenos en TikTok para mantenerte informado.