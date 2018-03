10 cosas que debes saber de "Coco", la película que anima el día de muertos

Ciudad de México.- Este viernes es el estreno de la nueva película de Disney y Pixar, Coco. Cuenta la historia de Miguel, que a pesar de la incomprensible prohibición de la música desde hace varias generaciones en su familia, sueña con convertirse en un músico consagrado. Desesperado por probar su talento, Miguel se encuentra en la impresionante y colorida Tierra de los Muertos como resultado de una misteriosa cadena de eventos. https://www.youtube.com/watch?v=h9Unr35ws-E COCO promete y promete mucho. Desde los primeros pasos que dio la cinta en México sabíamos que el proyecto era tentador. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar porque Disney está tratando de abordar la cultura mexicana y en el pasado no lo ha hecho muy bien, ha creado clichés y esta es la primera vez que la historia podría cambiar. https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=skg-mJnFPwQ Antes de que la esperada cinta llegué a las salas de cine hoy 27 de octubre en México te dejamos estos 10 datos interesantes que debes conocer: 1. En 2013 Walt Disney quiso apropiarse y registrar como marca el Día de Muertos, ante esta situación miles de personas en redes sociales mostraron su enojo e inconformidad, por lo que Disney tuvo que olvidarse de esa idea y anunciar que no lo haría, al grado de declarar que habían cometido un error y estaban arrepentidos por el hecho. Tras ello, el director de la cinta Coco anunció que el proyecto era sumamente importante y este reflejará un total respeto y fidelidad a la celebración mexicana. 2. Disney, al querer apropiarse del Día de Muertos pretendía comercializar diversos productos como sudaderas, juguetes, recuerdos, incluso pretendía lanzar un cereal. 3. Fue en 2012 cuando Pixar anunció que estaba trabajando en este proyecto. 4. El director de Toy Story, Monsters. Inc y Buscando a Nemo, Lee Unkrich, fue el encargado de dirigir esta nueva apuesta que lleva como tema central la celebración del Día de Muertos. La productora es Darla K. Anderson. Ambos trabajaron juntos en la película ganadora del Oscar y el Golden Globe 2010, Toy Story 3, que a la fecha es la segunda película animada más taquillera a nivel mundial. 5. Todo el elenco será latino, así lo declaró el director: “Desde el primer día fue importante para nosotros que todo el elenco fuera latino. Nos enfocamos y terminamos con una mezcla fantástica de gente, algunos de México y otros de Los Ángeles”. Por ejemplo, participan grupos como Grupo Mono Blanco, Celso Duarte, Banda Tierra Mojada, Sergio Arau y Alex Lora. https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=cfzmjgpx-VE 6. La cinta llega a la pantalla el 22 de noviembre de 2017 en Estados Unidos; mientras que enMéxico el 27 de octubre y en el resto de Latinoamércia el 23 de noviembre. 7. Gael García, quien expresó en su momento su emoción vía Twitter, prestó su voz para darle vida a la calavera Héctor, lo hizo tanto para la versión en inglés como para la doblada al español. Además participan Anthony González, quien da voz al protagonista Miguel; Benjamín Brattcomo el cantante Ernesto de la Cruz, Renée Victor como la abuela de Miguel y más actores que se han sumado al doblaje como: Sofía Espinosa, Xavier López “Chabelo”, Cecilia Suárez, Ofelia Medina, el monero Trino, Victor Trujillo "Brozo", Elena Poniatowska y Ana de la Reguera. https://twitter.com/GaelGarciaB/status/806154678119469056 8. Para Pixar esta cinta representó un gran reto, trabajó en ella durante 5 años, ya veremos si logran el éxito tan esperado. 9. Se ha buscó que un hispano fuera el codirector del filme, con la finalidad de adentrarse de lleno a la celebración del Día de Muertos y no mostrar una idea errónea, el encargado de ello es Adrián Molina. Además, al artista chicano Lalo Alcaraz lo involucraron en el proyecto para asegurarse de la autenticad de la historia, para dejar de lado cualquier cliché. El equipo de producción estuvo en México grabando parte de la música de la cinta, en el soundtrack se escuchará un son jarocho y banda. 10. Se ha dicho que Coco es una copia de la cinta de animación The Book of Life, la cual produjo Guillermo del Toro, pues se menciona que el tema es el mismo, sin embargo, el director de Coco ha dicho que la historia es totalmente distinta a dicha película. https://www.youtube.com/watch?time_continue=136&v=WXRs7n0GxJM ¡No te pierdas el trailer final! Con información de GQ México

Te puede interesar