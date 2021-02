10 actores de Marvel que impactaron en películas de terror

Marvel Cinematic Universe, que comenzó su cuarta fase con Wandavision, ha contratado durante muchos años a muchos de los actores más famosos y talentosos de Hollywood para que vivan en sus populares personajes de cómics, incluidos poderosos superhéroes y desafiantes villanos. ¿Pero sabías que muchos de estos actores han protagonizado producciones de terror?

Muchos actores se han visto marcados por sus papeles en las películas de Los Vengadores, pero se han desafiado a sí mismos en producciones que salen mal porque asustan a los fanáticos de Marvel. Entonces, mira qué roles tuvieron estas estrellas de UCM en las películas de terror que en ocasiones no han tenido tanto éxito como se espera.

Chris Hemsworth, Thor en Marvel

El actor que da vida a Thor ha interpretado otros grandes papeles

Chris Hemsworth se convirtió en una de las estrellas más importantes de Hollywood, principalmente por su papel en las películas God of Thunder, Thor, Character y Avengers. Sin embargo, en 2012 participó en una aclamada comedia de terror, que fue dirigida por Drew Goddard y confirmada por Jose Whedon, quien fue acusado de robar por su trabajo en la película.

En The Secret Cabin, el joven Jules (Anna Hudson) decide llevarse a sus amigos Kurt (Chris Hemsworth), Dana (Kristen Connolly), Holden (Jesse Williams) y Ronald (Tom Lenk) están aislados de todo, en una habitación en el en medio del bosque, para un viaje diferente en la montaña. Pero lo que debería ser un momento divertido en el grupo es que su mente se convierte en algo que nunca creyeron posible.

La película fue taquillera en su año podría catalogarse como un éxito más del galán de las películas de Marvel quien da vida al Dios de los Truenos.

Tom Hiddleston, Loki en Marvel

Loki es el villano que se ganó el cariño del público

Tom Hiddleston se hizo famoso como uno de los mejores villanos del Universo Cinematográfico de Marvel, el amado tramposo Loki, quien protagonizará su propia serie en Disney + después de los eventos de Avengers: Ultimate. Sin embargo, el actor británico mostró su talento para el terrorismo filmando la historia de amor gótica de Guillermo del Toro, The Scarlet Hill.

El misterioso Sir Thomas Sharp (Tom Hiddleston), la escritora Edith Cushing (Mia Wasikowska) se muda a su mansión en la colina oscura. Su casa también está habitada por su frío cuñado, Lucille Sharp (Jessica Sostine), que tiene una historia terrible, y la fuerte presencia de humanos de otro mundo no tarda mucho en sacudir la cordura de Edith.

Además, Tom Hiddleston también protagonizó una película de monstruos, que en realidad es una de las más populares de King Kong. Lo hizo con James Conrad Kong: Skull Island, con Bree Larson y Captain Marvel.

Bradley Cooper, Rocket Raccoon en Marvel

Marvel tiene las películas de superhéroes más taquilleras

Al principio, apareció en Guardianes de la Galaxia, pero después de Avengers: Infinity War, Rocket Raccoon se unió a los Vengadores. Bradley Cooper, quien prestó su voz al mapache irresponsable, protagonizó la violenta película de terror The Last Train, basada en la historia del creador de Hellriser, Clive Parker.

Leon Kaufman (Bradley Cooper) Un talentoso fotógrafo cuyo trabajo está marcado por la creación de las imágenes más provocativas. Está dispuesto a ir más allá en la exploración de los aspectos más oscuros de la humanidad, en busca del tema del próximo artículo. Para ello, contacta con un asesino en serie, conocido por sus violentos crímenes cometidos en el metro, poniendo en peligro su vida y la de sus allegados.

Elizabeth Olson, WandaVision en Marvel

La actriz ha dado vida a incontables personajes en otras películas

Wanda Maximoff Elizabeth Olson, la protagonista de la serie WandaVision, se perfila como la creadora de una realidad alternativa dentro de la ciudad de Ventview. Como fanático de películas de terror como Olson Dubario, aceptó el desafío de crear The Silent House.

La joven Sarah (Elizabeth Olson), su padre John (Adam Tress) y su tío Peter (Eric Schaefer Stevens) limpian la casa de campo de la familia, ahora abandonada, para ponerla a la venta. Cuando los dos discuten, Peter decide dejar a Sarah y a su padre solos en casa y mudarse a la ciudad. Poco a poco, dentro de la casa ocurren hechos extraños que asustan a Sarah aún más.

Pese a que la película ya tiene algunos años, ha aumentado su popularidad por fanáticos de Marvel que buscan otras film en las que han salido los personajes principales de las películas de Marvel.

Samuel L. Jackson, Nick Fury en Marvel

El actor ha dado vida a muchos personajes

Samuel L. Jackson da vida a Nick Fury en la UCM, quien se encarga de combinar superhéroes en la película Avengers, y ahora protagonizará la serie Secret Invasion en Disney +.

Como uno de los mejores actores en la historia de Hollywood, Samuel L. Jackson lo ha hecho todo y aparentemente aterrizó en películas de terror. Uno de los platos fuertes es 1408, un horror psicológico inspirado en la historia de Stephen King, que está considerada una de las mejores películas del Maestro del Terror.

Un escritor de ocultismo (John Cusack) investiga un hotel fantasma dirigido por el personaje de Jackson. Cuando el personaje de Cossack, Mike Enslin, entra en escena, una serie de eventos extraños le hacen perder el control de la realidad.

El personaje de Samuel L. Jackson ha ganado protagonismo en las películas de Marvel.

Jeremy Renner, Gavino Arguero, e Idris Elba, Heidall, en Marvel

Jeremy Renner (Gavino Arguero) e Idris Elba (Heidall) en Marvel aparecen en más películas

¿Eres un actor de Marvel en una película de terror de zombis? Sin duda. Destruction 2 es una secuela llena de zombis de Destruction de Danny Boyle, con Jeremy Renner e Idris Elba. Renner interpreta a Gavino Arguero, el ganador de la serie de hockey en Disney + en Marvel Cinematic Universe, y Hemdola, el dios nórdico de Elba.

Un virus mortal destruyó Gran Bretaña hace 6 meses. Estados Unidos declara la victoria en la guerra contra la contaminación al comenzar la reconstrucción del país. La primera ola de refugiados regresa al país, lo que significa que una familia se reúne. Sin embargo, uno de sus miembros tiene una variante del virus, que es más peligrosa que la original.

Ambos personajes son queridos por los seguidores de las películas de Marvel y por ello sus otras cintas también han sido muy vistas en todo el mundo.

Scarlett Johansson, Viuda Negra en Marvel

Scarlett Johansson es una actriz muy sensual

Scarlett Johansson, Natasha Romanoff, Black Widow - Gana su película en solitario Black Widow, una de las cuatro películas de Marvel para 2021 en la UCM, pero interpreta a una viuda negra alienígena llamada Under the Skin, una atractiva desconocida que caza hombres para comer.

Under the Skin no es una película de terror típica, pero presenta algunas de las películas más impresionantes visualmente en la historia reciente del género.

El personaje de Scarlett es uno de los más sensuales y atractivos de todos en las icónicas películas de Marvel.

Su muerte en la última película causó las lágrimas de millones de fanáticos que de igual forma lloraron con la muerte de Tony Stark.

En las películas que cuentan con la participación de Johanson tienen éxito seguro con sólo la presencia de la cotizada actriz de Hollywood que derrocha belleza y sensualidad.

Robert Downey Jr., Iron Man, y Mark Rufallo, Hulk en Marvel

El personaje de Iron Man sigue fichando al actor

Zodiac Marvel, del director David Pincher, está protagonizada por dos de los actores más famosos del universo cinematográfico: Mark Rufallo y Robert Downey Jr. En la película, investigan el caso de Zodiac Killer como oficial de policía y periodista (respectivamente).

A finales de la década de 1960 y principios de la de 1970, el área de la bahía de San Francisco fue amenazada con horribles asesinatos por parte de un loco y cartas enigmáticas a los medios de comunicación. La policía nunca ha podido localizar y arrestar a Zodiac, y el caso aún no se ha resuelto.

La película también está protagonizada por Jack Gillenhall como el tímido dibujante Robert Gracemith, que vivió Mysterio en Spider-Man: For Home.

Todo lo que sabemos sobre la cuarta fase del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) lo daremos a conocer en nuestro medio.

Tony Curran en Marvel

Tony logró hacer crecer su número de fanáticos tras su participación en Marvel

Otro alumno de Daredevil, el papel de Tony Curran como el gángster pelirrojo Finn Cooley en la segunda temporada del programa no fue su primera aparición en el MCU; sin embargo, dado que al personaje le volaron la cara, probablemente sea la última.

Más bien, Curran fue visto por primera vez en Thor: The Dark World como Bor, el abuelo de Thor, en los Elfos Oscuros versus Asgardianos justo al comienzo de la película. Bor muere fuera de la pantalla, dejando el trono abierto para que lo asuma su hijo Odin.

Por cierto, Curran también apareció en X-Men: First Class, como un agente en las instalaciones de la División X que fue asesinado por Sebastian Shaw. Entonces, según toda esta evidencia, si Curran aparece en otra película de cómic, puede marcarlo de manera segura para la muerte.

El personaje generó mucho impacto entre los fanáticos a pesar de que fue una participación no tan prolongada como el resto de los participantes.

Benedict Cumberbatch, Doctor Strange en Marvel

La película de doctor Strange tiene efectos increíbles

Habla de una gran primera impresión. Simplemente no fue suficiente para Benedict Cumberbatch ponerse la capa roja, la cantidad ridícula de cinturones y el vello facial al estilo de Tony Stark para convertirse en Doctor Strange, el héroe de la pantalla grande más nuevo de Marvel; tenía que hacerlo mejor.

Durante la batalla culminante de la película, el médico mágico se enfrenta al poderoso, místico y de dimensión alternativa que habita Dormammu. Esta enorme bestia CGI fue interpretada nada menos que por el propio Cumberbatch, quien proporcionó los movimientos de captura facial para el villano.

Cuando se le preguntó sobre el doble papel, el director Scott Derrickson mencionó que la idea vino de Cumberbatch, quien asumió que Dormammu normalmente no tendría ojos y boca cuando viajaba a través de la Dimensión Oscura, por lo que sólo tomaría una forma física para comunicarse con él. Extraño.

Doctor Strange se verá a continuación en Thor: Ragnarok a finales de este año, y estamos bastante seguros de que será la única parte que Cumberbatch está jugando. Mira este espacio.

